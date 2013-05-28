Forum çalışıyor gibi görünüyor, ancak yorumlar var - sayfa 10
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İşte çizgiler
basitçe tercüme edildi
entere basmak
---
ve bu çizgiler
normal görünen bir şey
yazmanız veya daha doğrusu shift + enter kullanarak çevirmeniz gerekir
İşte çizgiler
<P> etiketinin stillerinin biçimlendirmesini, girintili paragraf olarak düzgün çalışması için değiştirdik.
Bu yaklaşım, görsel olarak doğru metinleri (özellikle makalelerde) otomatik olarak yapmanızı sağlar ve tonlarca metin içeriğimiz var. Shift + Enter, sadece <BR> etiketi boyunca bir satır sonu verir.
Görünüşe göre, paragraflar için büyük girintiler anlamına geliyorlar (<p>...</p>). Tamam, biraz küçültelim.
profile bir avatar yüklerken, resim birkaç piksel sağa kaydırılır.
Hemen forumun Annals'ına gitmek istedim ama bence burası daha uygunlütfen bu harf grubunu değiştirin
daha anlamlı bir şeye
aEaLbaZhaBaA aNaEaDaObbbPaNaA, ISO-8859-5 → UTF-8 kodlamasında 'hizmet kullanılamıyor'
evet komik görünüyor :)
Hemen bunun neşeli bir yöneticinin test kontrolü olduğunu düşündüm - Ve kurbağa bir kurbağa, ama nada obana. :))