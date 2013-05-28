Forum çalışıyor gibi görünüyor, ancak yorumlar var - sayfa 10

Yeni yorum
[Silindi]  
Görünüşe göre, paragraflar için büyük girintiler anlamına geliyorlar (<p>...</p>). Tamam, biraz daha küçültelim.
 

İşte çizgiler

basitçe tercüme edildi

entere basmak

---

ve bu çizgiler
normal görünen bir şey
yazmanız veya daha doğrusu shift + enter kullanarak çevirmeniz gerekir

 
kombat :

İşte çizgiler

<P> etiketinin stillerinin biçimlendirmesini, girintili paragraf olarak düzgün çalışması için değiştirdik.

Bu yaklaşım, görsel olarak doğru metinleri (özellikle makalelerde) otomatik olarak yapmanızı sağlar ve tonlarca metin içeriğimiz var. Shift + Enter, sadece <BR> etiketi boyunca bir satır sonu verir.

Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Целые типы / Символьные константы
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Целые типы / Символьные константы
  • www.mql5.com
Основы языка / Типы данных / Целые типы / Символьные константы - Документация по MQL5
 
murad :
Görünüşe göre, paragraflar için büyük girintiler anlamına geliyorlar (<p>...</p>). Tamam, biraz küçültelim.
Daha azına gerek yok.
 
profile bir avatar yüklerken, resim birkaç piksel sağa kaydırılır.
[Silindi]  
sergeev :

profile bir avatar yüklerken, resim birkaç piksel sağa kaydırılır.
Zaten çözüldü. Bir sonraki güncellemeden sonra mevcut olacak
 

Hemen forumun Annals'ına gitmek istedim ama bence burası daha uygun

lütfen bu harf grubunu değiştirin



daha anlamlı bir şeye

 
bugün de aynı şeyi fark etti. İnternetin düştüğünü düşündüm.
 
aEaLbaZhaBaA aNaEaDaObbbPaNaA, ISO-8859-5 → UTF-8 kodlamasında 'hizmet kullanılamıyor'
 
newdigital :
aEaLbaZhaBaA aNaEaDaObbbPaNaA, ISO-8859-5 → UTF-8 kodlamasında 'hizmet kullanılamıyor'

evet komik görünüyor :)

Hemen bunun neşeli bir yöneticinin test kontrolü olduğunu düşündüm - Ve kurbağa bir kurbağa, ama nada obana. :))

1...345678910
Yeni yorum