Forum çalışıyor gibi görünüyor, ancak yorumlar var - sayfa 3
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ve konu listesinin bağlantısı da eksik.
Konu konusunun yanındaki simgelere dikkat edin.
Neden ilk sayfa 11 mesaja, ikincisi - 10'a sığıyor? Bireysel bir gösterge "sayfa başına yorum sayısı" yapmak mümkün müdür?
Neden ilk sayfa 11 mesaja, ikincisi - 10'a sığıyor? Bireysel bir gösterge "sayfa başına yorum sayısı" yapmak mümkün müdür?
İlk sayfa 1 konu + 10 yorumdur. Diğer tüm sayfalar sadece yorumdur.
Bireysel ayarlara gelince - düşünmeniz gerekir
Konu konusunun yanındaki simgelere dikkat edin.
Bu son derece sakıncalıdır. Bir sayfayı okuduğunuzda, konu listesine ulaşmak için sayfayı kaydırmanız gerekir.
Bana öyle geliyor ki "Genel Tartışma" bağlantısına geçiş biraz düşünülmüş. Bir tıklamadan mahrum bırakmanın yapılması gerekiyor gibi görünüyor ...
Bir şey zaman geçiyor, diyelim ki bir saat ve "kalın harflerle yazılanlar" beliriyor,
onlar. Sanki yeni mesajlar varmış gibi içeri giriyorsunuz ve orada her şey aynı...
kusur?
Ah ve hızlı! MQL5 gibi forum
görünüşe göre hala boş olduğu gerçeğinden ... genel olarak, mql4 forumunun hızı çok yüksek!
--
eski forum görünüşte paralel kalacak?
--
yeni MQL5 forumunda şahsen görmek istiyorum
alanlar
SKYPE
ICQ
Konuda okunmamış mesajlar olduğunu söyleyen favori ok nerede? gerekli. Veya benzeri...
Bir şey zaman geçiyor, diyelim ki bir saat ve "kalın harflerle yazılanlar" beliriyor,
onlar. Sanki yeni mesajlar varmış gibi içeri giriyorsunuz ve orada her şey aynı...
kusur?
görünmez cephenin savaşçıları çalışıyor... :)