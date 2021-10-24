Matstat Ekonometri Matan - sayfa 3
Bu arada, https://www.mql5.com/ru/forum/368720/page2#comment_22207994'te sağladığınız resimlere benzer resimler görmek ilginç olurdu,
kursun neredeyse aniden değiştiği belirli bir durum için.
Temelde ne beklediğiniz.
Ama şimdi en azından neyin ne olduğunu anlıyorum.
Alexey, böyle bir soru ortaya çıktı.
Ekonometrik formüllere girdim ve birçok formülde beyaz gürültü olan bir değişken var.
Tanım olarak, beyaz gürültü, sabit bir birlik varyansı ile normalliğe sahip ideal özelliklere sahiptir.
Böyle bir beyaz gürültünün gerçekte bulunmasının pek mümkün olmadığı açıktır. Buradan soru şu:
pratikte beyaz gürültü olarak ne kullanılır?
Bu beyaz gürültü bir şekilde giriş verilerine dahil olmalı mı? Örneğin, artıkları gürültü olarak alın, ancak daha sonra normallik ve dağılım koşulu ihlal edilir.
Yoksa verilen özelliklerle basitçe rastgele oluşturulabilen gerçekten yabancı gürültü mü olmalı?
Yoksa kalıntılardan beyaz gürültünün özelliklerini elde etmenin amacı bu mu? Yani normallik vardır, varyans sabittir ve otokorelasyon yoktur.
İkna edici değil.
Bununla ilgili başka bilgilerim var.
wt serisinin elemanları, ortalama (ortalama) 0'a ve varyans (varyasyon) σ 2'ye eşit olan bağımsız olarak eşit olarak dağılmış (iid) değerler ise,
ve otokorelasyonun olmaması C or ( w i , w j ) ≠ 0 , ∀ i ≠ j , o zaman w t serisi beyaz gürültüdür .
Tahmin ettiğim gibi, jeneratör test modellemesi için, tabiri caizse doğrulama için gereklidir.Belki de eşit olarak dağıtılmış (iid) ifadesini yanlış anladım?
Pratikte jeneratör kullanılmamalıdır.
Bu onların normal dağıldığı anlamına gelmez mi?
Beyaz gürültü - sabit MO, sabit dağılım ve sıfır otokovaryans fonksiyonu (gözlemler birbiriyle ilişkili değildir). Zayıf durağan süreç.
Gözlemler normal bir dağılıma sahipse, süreç kesinlikle durağan hale gelir ve otokorelasyon katsayıları da normal dağılıma sahip olacaktır.
Voot. Teşekkür ederim.
Zayıf durağan süreç.
Kesinlikle durağan süreç.
Bir fark var. Gözlemlerin normal dağılıma sahip olup olmamasına bağlı olarak.
Ama soru biraz farklıydı.
Pratikte gürültü olarak ne kullanılır? Kalanlar?
Soru tam olarak anlaşılmadı - neden beyaz gürültü kullanıyorsunuz?
Böyle bir seriye ihtiyacınız varsa, Excel'de veya başka bir programda bir SB serisi oluşturabilir ve ilk farklarını alabilirsiniz - bu beyaz gürültü olacaktır.
Kaba bir tahmin uygunsa - fiyat serilerindeki ilk farklar da yarı Beyaz gürültüdür.
Beyaz gürültünün beklenen değeri nedir? Aralıktaki tüm değerler için sabittir ve aynıdır. Tabii ki, formüle göre hesaplarsanız, o zaman 0 olur - burada tartışamazsınız, matematik sessiz bir bilimdir - cevap olarak yemin etmez.
Beyaz gürültü sabittir. Durağanlığından bahsetmek oldukça aptalca olsa da, beyaz gürültü – her şeyi açıklıyor.
"Aynı" kelimesi, "normal" kelimesinden ziyade " tek tip " anlamına daha yakındır. Genel olarak, bir element nasıl bir şekilde dağıtılabilir? saçma sapan bir tanım. Ya da unsurlar nelerdir? Satır parçaları? Parçalar (öğeler) sohbeti hakkında genel olarak hangi korkuyla?
Soru tam olarak anlaşılmadı - neden beyaz gürültü kullanıyorsunuz?
Böyle bir seriye ihtiyacınız varsa, Excel'de veya başka bir programda bir SB serisi oluşturabilir ve ilk farklarını alabilirsiniz - bu beyaz gürültü olacaktır.
Kaba bir tahmin uygunsa - fiyat serilerindeki ilk farklar da yarı Beyaz gürültüdür.
Formülde beyaz gürültü şeklinde bir bileşen olduğundan, ayırt edilmelidir ... yararlı sinyal zaten görünür olsa bile))
Tüm sayısal seriler üç türe ayrılır - deterministik, rastgele ve stokastik.
TheorVer rasgele serilerle ilgilenir - görev, rasgele bir seriyi deterministik ve stokastik bir bileşene ayrıştırmaktır. Kabaca söylemek gerekirse, model + beyaz gürültü.