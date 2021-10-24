Matstat Ekonometri Matan - sayfa 5
))) Rastgele bir süreçte deterministik bir bileşen yoksa, nasıl tahmin edilir?
Yine de tahmin edilen deterministik olmayan bir dizi örneği verin?
Evet.
Evet.
Evet, kaçınız buradasınız ....
Evet, kaçınız buradasınız ....
Ne demek istediğini anlıyorum. Ben sadece bir örnek istedim. Peki, ticaret için uygun kalıpları vurgulamak için forex'te çıkıyor?
Ne demek istediğini anlıyorum. Ben sadece bir örnek istedim. Peki, ticaret için uygun kalıpları vurgulamak için Forex'te ortaya çıkıyor?
kesinlikle
Maksimum olabilirlik ilkesini anlamak zor) Yardımcı olabilir misiniz?
Deneyeceğim) Olasılığa örnek dağılımının yoğunluğu dendiği gerçeğiyle başlayacağım. Numunenin ve parametrelerin bir fonksiyonudur. Deneyde elde edilen örneğin değerlerini yerine koyarız ve bundan sonra parametrelerin bir fonksiyonu olur. Bu fonksiyonun maksimuma ulaştığı parametrelerin değerlerini buluyoruz ve bu değerleri parametrelerin istenilen değerleri (değer tahminleri) olarak beyan ediyoruz) Bunun yapılabileceğine dair matematiksel bir kanıt var ama öyle değil. muhtemelen karmaşık ve çalışmayı denemedim bile)
Genel olarak, her şey basittir, ancak örneğin ne olduğunu anlamanız gerekir - iki farklı kavram için bir kelime kullanılır. Ayrıca, numunenin dağılım yoğunluğunun ne olduğunu ve numunenin bağımsız aynı şekilde dağılmış niceliklerin bir vektörü olması durumunda bunun ne olduğunu da bilmeniz gerekir.
Teorinin "rastgelelik" kavramını incelemediğini belirtmek isterim) "Olasılık" kavramı vardır ve "rastgele" kelimesi basitçe terimler oluşturmak için kullanılır - "rastgele olay", "rastgele değişken" ve yakında. Hatta bu konuda öyle bir matematik şakası var ki rastgele değişkenlerde rastgele bir şey yok)
"Stokastik" kelimesi bazen "olasılıklı" ve bazen de - "rastgele" kelimesinin yerini alır. "Stokastiklik" genellikle, çok karmaşık bir şekilde düzenlenmiş determinizm anlamına gelen "kaotik" kavramının zıttı olarak kullanılır.
Zaslavsky G.M., Sagdeev R.Z. Doğrusal Olmayan Fiziğe Giriş: Sarkaçtan Türbülans ve Kaosa.
Stokastik katmandaki dinamikler
http://www.mi-ras.ru/media/445_doc.pdf
.