Matstat Ekonometri Matan - sayfa 8
Bakın sorun ne, Sor ve Bid ile tesadüfen bir örnek vermedim.
Teklif değişirse Sor'a ne olacak? Büyük olasılıkla tahmin edemezsiniz, çünkü. Sor, Bid ile birlikte zaten değişti ve daha fazla ne olacağı bilinmiyor.
Ancak yine de doğrusal olarak değişirler ve birbirlerine bağlıdırlar))
Teklif yükselirse, talep muhtemelen artacaktır (ancak böyle olması gerekmez) .
Talep düşerse, teklif muhtemelen düşecektir (ancak böyle olması gerekmez) .
Değil mi? Yoksa farklı bir fikriniz mi var?
Bu artık ne tür bir tahmin sorusu için geçerli değil, bu, burada birçok kişinin üzerinde mücadele ettiği bir teoriyi şimdiden başlatıyor.
Neden A sk ve Bid'i aramalısınız? Diyelim ki x ekseni zaman ve y ekseni her işlem gününde ortalama fiyat. Tahmin - yükseliş eğilimi.
Ve nereye gidecek?
Ve burada?
Ve nereye gidecek?
Ve burada?
Doğrusal regresyon kullanırsanız, trend aşağıdır
Oleg, ikna edici bir istek var.
Fizik bu konu kapsamında değildir.
Doğrusal regresyon kullanırsanız, trend aşağıdır
Sırasıyla birinci ve ikinci resmin devamı.
Söylemek istediğin her şeyi anladım.
Konu başlığını okuyunuz. Doğrusal olmayan süreçleri tanımlayabilmesine rağmen konunun başlığında fizik yoktur.
Diğer bilimler de bunu sıfır mat beklentisiyle yapabilir, yani mesele resimleri anlamak değil,
ve hangi konuda yazdığınızı anlama sorunu.
Sırasıyla ikinci resim hakkında birincinin devamı.
Yani, şunu anlıyorsunuz:
1. tahmin, olasılıksal bir özelliktir;
2. Doğrusal regresyon, tek zaman serisi tahmin yöntemi değildir;
3. Fiyat serisi durağan olmayan bir süreçtir.
Aferin!
Umarım tahmininizin 0,5 olasılıkla olduğunu anlarsınız, yani hiçbiri.
Umarım tahmininizin 0,5 olasılıkla olduğunu anlarsınız, yani hiçbiri.
Bu başlıkta ne yapıyorsun?
Ne hakkında konuştuğunu bile bilmiyorsun.
Senin gibi zeki insanları okuyorum.