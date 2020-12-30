Bu fikir uzun zamandır bana eziyet ediyor. - sayfa 4
Bu seçeneğin çalışması gerekiyor. Ama tiklere hiç girmedim, 4k'da nasıl biriktireceğimin mantığını anlamadım, kullanmayı bilmiyorum.
Evgeny Belyaev'in varyantı çok daha basit ve kazanan plan hangisinin daha iyi olduğu belli değil.
İlk gönderilerinizde görevi nasıl belirlediniz? Sarsmaktan kaçının. Ayrıca, bu sarsıntıların hakim bir yöne sahip olduğu ve eğer hesaplanırsa gerilemelerin kısmen ihmal edilebileceği açıklandı. Her şey yolunda mı? Eh, elimizde bir seğirme geçmişi olmadan, ana akışın yönünü göremeyiz. Bu yüzden basitçe hareket ediyoruz: dizisine bir kene geldi. Yeni bir onay işareti geldi - diziye geri koyun. Sonuç olarak, bir dizi değer elde ederiz. Diyelim ki 10 hücrede 10 fiyat (10 tik) var. Hepsini toplarız ve 10'a böleriz - aritmetik ortalamayı elde ederiz. MA'nın anlamı budur - (basit) böyle çalışır. Her tik üzerinde aynı hesaplamayı yaparak Hareketli Ortalama dediğimiz bir eğri elde ederiz. H1 grafiğini açın ve üzerinde 24 periyot olan hareketli bir ortalama bırakın, son gün için (son 24 saat için) ortalama fiyat yönünü gösterecektir. Yani Çarşamba günü günlük fiyat akışının nereye yönlendiğini gösterecek. Şimdi M 15'i açın ve ortalama periyodu 96'ya yükseltin - önceki grafiktekiyle aynı hareketli ortalamayı elde edeceksiniz. Bir günde sadece 96 on beş dakikamız var. Bize aynı ortalama günlük fiyat yönünü gösterecek, ancak şimdi daha küçük, 15 dakikalık bir zaman diliminde. M1'de nokta = 60 olan hareketli bir ortalama atarsak, fiyatın son saat boyunca nerede (istatistiksel olarak ortalama) hareket ettiğini göreceğiz. Ancak trendleri bir dakikalık mum içinde göremiyoruz - terminalde 1 dakikadan daha kısa bir zaman dilimi yok. Ancak keneler biriktirebilir ve hareketli ortalamalarla bunların ortalamasını alabiliriz. Sonuç olarak, bir dakikalık mum içinde eğilimleri gösteren bir eğri elde edeceğiz. Burada bilmeniz gereken tek şey, hangi periyodu ve neden ayarlamanız gerektiğidir. Gerçek şu ki, bu yaklaşımla, bir zaman dilimine bağlı kalmadan fiyat hareketinin yönünü gösteren bir eğrimiz olacak! Düşünmek!
Bu kadar ayrıntılı bir açıklama için teşekkürler. Her şeyi çözmeye çalışacağım. Bu yaklaşımla ilgileniyorum.
Burada nasıl yazdıklarıyla ilgileniyorsanız - birkaç dakika içinde :-) tüm ortalamaları ve diğer şeyleri kenelerle yapmak için - buraya çöp atmamak için kişisel hesaptaki şablonları ve yazma göstergelerinin örneklerini atabilirim - Ben de buna benzer bir şeyler yapmaya devam ediyorum ... kod tabanına bağlantılar ve ağırlıklı olarak bu konuyla ilgili makaleler var ... Hazırlarken daha önce kendim için bir seçim yaptım ...
Bu fikir uzun zamandır bana eziyet ediyor. 0 çubuğunda en güncel çözüm nasıl oluşturulur? Onlar. Herhangi bir seviyenin, eğilimin, Mashka'nın sınırlarını geçerken gerizekalıları mümkün olduğunca dışlamak.
Herkes 0. çubukta her şeyin olabileceğini bilir. Ancak.!!!
Ama bir şey var - "yüksek olasılık".
Bazı ilginç seçenekler var.
Hatta %20 hariç
Düşük[0] ve Yüksek[0] yalnızca bir yönde değişir. Oradan oraya zıplamıyorlar. Onları bir şekilde ince ayar yapabilirsiniz. Orta[0] = (Düşük[0]+Yüksek[0]) /2 veya en kötü ihtimalle iMAOnArray(Orta,1,0,MODE_LWMA...).
Kişisel olarak atın. Ayrıntılara gireceğim. Ve bir şey hazırsa, o zaman daha da iyi.))
Düşük[0] ve Yüksek[0] yalnızca bir yönde değişir. Oradan oraya zıplamıyorlar. Onları bir şekilde ince ayar yapabilirsiniz. Orta[0] = (Düşük[0]+Yüksek[0]) /2 veya en kötü ihtimalle iMAOnArray(Orta,1,0,MODE_LWMA...).
Ben böyle yaptım. Ama bence daha ilginç seçenekler var.
Uzun zamandır. Geceleri uyumuyorum bile. Düşünmek)))
Ben böyle yaptım. Ama bence daha ilginç seçenekler var.
Yani PRICE_WEIGHTED .
Neden sadece burada MathAbs?
Evet, MathAbs konusunda çok zekiydim, görünüşe göre düşüş mumuyla negatif bir sayı olabilir. Bir sıçrama olur.)) Ya da belki vücuttan başladım ve sonra bir highlow ekledim ve çıkarmadım, hatırlamıyorum.