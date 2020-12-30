Bu fikir uzun zamandır bana eziyet ediyor. - sayfa 5
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İlk barı kapatma kararı verebilirsiniz ama bu benim için ciddi bir durum değil. Büyük bir mum ise, ileriye doğru bir hareketten ziyade bir geri dönüşün başlangıcı olabilir. Kısa vadeli ticaret için kabul edilemez. Kısa vadeli ticarete geçiyorum. Çözmek istediğiniz birçok nüans var.
Günün iyi zamanı!
Eh, burada sadece entegre bir yaklaşım yardımcı olacaktır. Ben de aynı şekilde bu "kaosu" dizginlemeye çalışıyorum. Aslında, şimdilik, burada iki, daha doğrusu üç önerme var ... :)
1) Mevcut yön için zigzag_fx + kısa vadeli dalgacık tahmini yeterlidir.
1.1) Zigzag_fx kaynağı ekte. Basit bir zikzaktan farkı, bunun omuz göründüğünde noktalarla gösterilmesidir. Şuna benziyor:
Burada ilke basittir. Diğer yönde bir nokta göründüğünde, bunu bir geri dönüş olarak kabul ederiz. Şimdi fiyatın nereye kadar gideceğini öğrenmek için geçmişte istatistiksel bir örnek yapmamız gerekiyor. Burada ayrıca farklı sinir ağlarını "ekleyebilirsiniz"
1.2) Dalgacıklar. Şimdi bir hindi test aşamasındadır (orada Matlabe'de dalgacıklar dikkate alınır ve daha fazla fiyat gelişimi tahmin edilir). 10. dereceden Daubechies dalgacığı alınır. Biraz güzel çıktı, ancak sayması uzun zaman alıyor (bar başına yaklaşık 40 saniye). Test ederken faydalı olup olmadığını söyleyemem. Şuna benziyor:
Tahmin, tarihsel pencerenin farklı bir değeri için puanlardır.
2) Bireysel "tersine dönüş" mumlarını taramak için, VSA'dan gelen modeller dahil olmak üzere yalnızca PriceAction yardımcı olacaktır, ancak orada (VSA'da) çok fazla öznellik vardır - kısmen de çözülebilir olmasına rağmen.
Saygılarımla, Romfil
merhaba .... ama konu kapandı ... AAUUUUU
Anlam gitti.
Muhtemelen kimse ilgilenmedi.
Eğer mantıklıysa. Devam edelim.
Geçmiş geleceği belirler - tüm sorularınızın cevabı bu.
Şimdiki, geçmiş ve gelecek şu oran ile ilişkilidir:
P+N+B=1
dahası, baskın üye "Şimdi"dir (N), çünkü "Geçmiş" (P), N'nin entegre edilmesiyle elde edilir ve "gelecek" (B) yukarıdaki bağıntıdan elde edilir:
B=1-(N+P)
Bu nedenle, her şey bugün tarafından belirlenir ve tüm ticaret stratejisi doğru değerlendirmesine bağlıdır, aksi takdirde geçmiş hiçbir şekilde yardımcı olmaz. Tüm doğal ve insan yapımı süreçler bu şekilde gerçekleşir ve piyasa süreçleri de bir istisna değildir. Bu oranlar hem mantıksal hem de matematiksel olarak kusursuzdur. "Model arama" dalı bu kalıpların kanıtını sağlar.Bu, piyasanın, yukarıdaki oranlara dayanarak gerçek bir hesapta 6 yıldan fazla bir süredir çalışan bir robotu öldürmediği, sadece karlılığının ortaya çıktığı gerçeğiyle kanıtlanmaktadır. Maksimum dezavantajlardan 2 kat daha düşük.
Şimdiki, geçmiş ve gelecek şu oran ile ilişkilidir:
P+N+B=1
dahası, baskın üye "Şimdi"dir (N), çünkü "Geçmiş" (P), N'nin entegre edilmesiyle elde edilir ve "gelecek" (B) yukarıdaki bağıntıdan elde edilir:
B=1-(N+P)
Bu nedenle, her şey bugün tarafından belirlenir ve tüm ticaret stratejisi doğru değerlendirmesine bağlıdır, aksi takdirde geçmiş hiçbir şekilde yardımcı olmaz. Tüm doğal ve insan yapımı süreçler bu şekilde gerçekleşir ve piyasa süreçleri de bir istisna değildir. Bu oranlar hem mantıksal hem de matematiksel olarak kusursuzdur. "Desenleri aramak" dalı bu kalıpların kanıtını sağlar. 6 yılı aşkın süredir gerçek hesapta çalışan bir robotu piyasanın yukarıdaki oranlara göre öldürmemesi, sadece karlılığının maksimum dezavantajdan 2 kat daha düşük olduğu ortaya çıktı.
İyi akşamlar Yusuf.
Doğru şekilde. Şimdi, geçmiş ve gelecek şu oran ile birbirine bağlıdır: P+N+B=1
Küçük nüanslar var.
Geleceğe dair hiçbir bilgimiz yok, bugünle ilgili küçük bir bilgi parçası görüyoruz ve tüm temel bilgiler tarihte yatıyor.
Neden böyle bir bilgi hazinesini kullanmıyoruz?
Nasıl kullanılır, başka bir soru. Ancak tüm önemli bilgiler tarihte yatmaktadır ve ağırlığı N+B'ye üstün gelecektir.
Formül iyi, ancak düzeltilmesi gerekiyor. P=0,6, N=0,3, B=0,1.
İyi akşamlar Yusuf.
Doğru şekilde. Şimdi, geçmiş ve gelecek şu oran ile birbirine bağlıdır: P+N+B=1
Küçük nüanslar var.
Geleceğe dair hiçbir bilgimiz yok, bugünle ilgili küçük bir bilgi parçası görüyoruz ve tüm temel bilgiler tarihte yatıyor.
Neden böyle bir bilgi hazinesini kullanmıyoruz?
Nasıl kullanılır, başka bir soru. Ancak tüm önemli bilgiler tarihte yatmaktadır ve ağırlığı N+B'ye üstün gelecektir.
Formül iyi, ancak düzeltilmesi gerekiyor. P=0,6, N=0,3, B=0,1.
Geçmişin, bugünün tuğlalarından yeniden yaratıldığını görmüyor musunuz? Daha da derine inerseniz, tarih (I) geçmişten şu şekilde ayrılmalıdır: P + N = I. Tüm model Şimdi'de gizlidir ve şimdinin kendisi 3 parametreye bağlıdır. Bu 3 parametreyi bulalım ve bunları belirlemek için formüllerim var ve gelecek de dahil olmak üzere tüm kalıbı bulacağız.Yakında bu konuyla ilgili özel bir konu açıp kendi gözlerimle göstereceğim.Bu 3'ün nasıl olduğunu keşfedeceğiz. parametreler davranır. Bu modeller, evrenin yaratılışından bu yana minerallerdeki atomlar arası mesafelerin düzenini bile tanımlar ve piyasanın modellerini açıklamamış olmam mümkün değil. Pazarın herhangi bir parçasını alalım ve her şeyi raflara koyalım. Üniversitedeki akademik görevlerinden biraz kurtuldu ve başladı. Majestelerine bir tanım yapalım "ZAMAN" ve ticaret sürecindeki rolü ve daha birçok ilginç şey bizi bekliyor.
Geçmişin, bugünün tuğlalarından yeniden yaratıldığını görmüyor musunuz? Daha da derine inerseniz, tarih (I) geçmişten şu şekilde ayrılmalıdır: P + N = I. Tüm model Şimdi'de gizlidir ve şimdinin kendisi 3 parametreye bağlıdır. Bu 3 parametreyi bulalım ve bunları belirlemek için formüllerim var ve gelecek de dahil olmak üzere tüm kalıbı bulacağız.Yakında bu konuyla ilgili özel bir konu açıp kendi gözlerimle göstereceğim.Bu 3'ün nasıl olduğunu keşfedeceğiz. parametreler davranır. Bu modeller, evrenin yaratılışından bu yana minerallerdeki atomlar arası mesafelerin düzenini bile tanımlar ve piyasanın modellerini açıklamamış olmam mümkün değil. Pazarın herhangi bir parçasını alalım ve her şeyi raflara koyalım. Üniversitedeki akademik görevlerinden biraz kurtuldu ve başladı. Majestelerine bir tanım yapalım "ZAMAN" ve ticaret sürecindeki rolü ve daha birçok ilginç şey bizi bekliyor.
Hem formülle hem de zamana yaklaşımla tartışacağım. Geçmiş ve gelecek her zaman tarih değildir. ve zaman, ileri geri ile ilgili olarak kusurlu bir ölçümdür.
Daha yüksek TF-ma'nın sıfır çubuğu, düşük değer üzerinden ortalaması alınabilir.
Yani, en düşük TF'ye göre hesaplayın.
Örneğin, H1'de sıfır çubuğumuz var.
M1'e 60 periyotlu bir MA asıyoruz ve göstergenin sonucunu M1'in sıfır çubuğundan H1'e yeniden yazıyoruz.
Peki, ya da doğru bir şekilde yukarıda yazdılar - filtreyi genç olanın üzerine düzeltin ve sonra aynı şekilde
not!sadece burada dal adına bu fikirle ilgili ve nasıl çözüleceği konusunda fikriniz olmadan bir sorununuz var