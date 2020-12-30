Bu fikir uzun zamandır bana eziyet ediyor. - sayfa 10
Onaylama kalıbını görmeyi ve okumayı çok isterim.
//İstatistiklere göre bu kâse olsa bile, tüccarların sadece %1'i alınan bilgiyi kullanacak, çünkü İnternet "kaselerle" doludur ve bu nedenle insanlar aşırı bilgi yüküne sahiptir)
Telefon etmek. Bir süredir tüm dileklerimi yerine getiremedim. Forumun iyi ve saygın üyelerinden olsalar bile.
Herkesin kendi ticaret görüşü vardır. Herkes kullanışlı bir araç takımı oluşturur kendin için . Bazıları diğerlerini aldatmak için.)
not
Buradaki forumdaki birçok kişi, finansal piyasalarda para kazanmanın veya karlı bir şekilde ticaret yapmanın imkansız olduğunu iddia ediyor ve aynı zamanda piyasalarında onlarca gösterge ve danışman bulabilirsiniz. Bunlarla günlük olarak uğraşıyorum.
Kim aldatılıyor? Ben mi yoksa kaselerin alıcıları mı?
Euro, bir tür aşırı alımla motive edilerek 1.17 seviyesinden bile satılmaya başladı.
Aşırı alım aşırı satım göstergesi bu şekilde gösterdi... zaten üç yeşil ok vardı...
Vitaly Muzichenko :
Birkaç metre ötedeki biri kötü bir rüya görecek, bir miktar tesla hissesini bozduracak ve hayali bir 4. dalga çizmeden fiyatı düşürecek.
---------------------------------
Model tarafından onaylanan, tamamen anlaşılabilir bir davranış mantığına sahip bir akım dalgası var.
Eskiden herkese açıklamak isterdim ama bana karşı kaba bir tavır takındıktan sonra fikrimi değiştirdim.
Bende de aynısı var. Elliot Waves ve Advers Tactics iyi ve gerekli bir şeydir, ilk aşamada bir başlangıç gibi bir şeydir, onsuz hiçbir yolu yoktur. Ama yanlış harflerle :))) Fikrin özü teoride doğrudur - kalıplar biraz farklıdır. Altın baloncuklarının piyasadan çıkarılmasını işaretlemek için fikirleri grafik üzerinde uygulama uygulaması - topal :)))
Bende de aynısı var. Elliot Waves ve Olumsuz Taktikler iyi ve gerekli şeylerdir; Fikrin özü teoride doğrudur - kalıplar biraz farklıdır. Altın baloncuklarının piyasadan çıkarılmasını işaretlemek için fikirleri grafik üzerinde uygulama uygulaması - topal :)))
Daha önce kalıplara fazla önem vermiyordum. Ne bulduklarını asla bilemezsin. Mumlara baktım. Benim için öyle değil. Jöle üzerine su. Ve kendiminkini yarattığımda, onlarsız hiçbir yerde değilim, kör bir adam gibi olacağım.)
PNB işlevleriResmin kalitesiz ve kötü sunumu için özür dilerim.
Piyasanın belini kırmaya gerek yok, tam tersine ona tamamen boyun eğmek gerekiyor. Kurdu ne kadar beslerseniz beslerseniz, fil hala daha şişmandır (c) Neo
Çok garip ve bazen oldukça tehlikeli bir organizasyon var - Scientologistler. Hayattaki temsilcileriyle, çok müdahaleci ve belirsiz adamlarla kesişmenizi tavsiye etmem. Ve bir şeyler okumak çok faydalı olurdu. İstenen sonuca hızla ulaşmak açısından son derece etkili olan bir dizi ilginç teknik ve eğitime sahiptirler. Örneğin, bu: sıradan bir oturma odası, bir yatak, bir sandalye, bir masa, bir televizyon seti, vb. "Öğrenci" ve "koç" odalarında koç, öğrenciden her zaman bir isteği yerine getirmesini ister. Bunlar emir değil, sadece bir rica, her şey sakin ve dostça. Ayağa kalkın, bir sandalyeye oturun, yatağa uzanın, gidip bir bardak meyve suyu servis edin, TV'yi açın veya kapatın, kanalı değiştirin, pencereye gidin - görünüşte basit şeyler, ancak bir süre sonra stajyer kaçınılmaz olarak kaybeder. sinir, er ya da geç - ama başka bir basit isteğe yanıt olarak kelimenin tam anlamıyla öfkelenmeye başlar. Öğrenci gerginleşmeye başlar başlamaz eğitim durur. Ertesi gün sabah - her şey baştan tekrar eder. Ve böylece günden güne. Öğrenci, tüm gün boyunca sabahtan akşama kadar kesinlikle sakince cevap verebilecek ve istekleri yerine getirebilecek duruma gelene kadar.
Sonuç olarak öğrenci sesinde ve bakışında otorite kazanır, sakin istek-emrine karşı gelinemez. Çünkü insanlar çoğu zaman sözel olmayan ipuçlarına tepki verirler. Bu, içgüdüler düzeyinde, evrim boyunca hayatta kalmaktan sorumluydu, bu yüzden çok daha hızlı çalışıyor. Ve sonra isteğin anlamını zihinleriyle araştırırlar. Bacaklar zaten uzun süre koştuğunda bunu yerine getirmek için :))) Güç, boyun eğmekle mümkündür. Mutlak boyun eğme yoluyla mutlak güç. Genel olarak, her şey gerçekten karşıtıyla elde edilir. Su taşı aşındırır (c)
Onları daha önce okudum ve bu tekniği duydum, ama sonra nereye "sabitlenebileceğini" anlamadım. Fikir ilginç. Teşekkür ederim.