Bu fikir uzun zamandır bana eziyet ediyor. - sayfa 14

Serqey Nikitin :

Oğlan! Küçük hesabınızı düzeltmeye çalışın... Sadece bu hesap monitörünüzü bozarken...


Evgeniy Chumakov :


Test sinyalimi birleştirmeye zorlama arzunuzu anlıyorum.

Cevabınıza daha sonra bakacağım.

gülüyorum.)))

 
Uladzimir Izerski :

Basit şeyleri anlamamak!

Tüccarın görevi, İSTİKRARLI KÂR elde etmektir!

Bir Tüccar KARARLILIK alamıyorsa, burada hiçbir mazeret kabul edilmez... Sadece bir tüccar bir uzman olarak çok zayıftır, yani. o sadece bir çaylak!

 
Uladzimir Izerski :

Serqey Nikitin :

Acemi bir çingene için zehirli bir madde değil, kendini nereye soktuğunu anlamadığında. İnsan grupları vardır: konuya dalmış ve konuyu anlamada ilerlemiş yeni başlayanlar.

 
Evgeniy Chumakov :
Zhenya, çalış, çalış ve tekrar çalış. Ardından sonuçları zamanla paylaşın. Hee hee. Eğer ulaşırsan.

 
Uladzimir Izerski :

Ne akıllı falan filan...

Bir noktayı anlamıyorum: Karlı işlemlerin %70'i neden tamamen KIRMIZI bir bakiye veriyor?...

Bu muhtemelen TİCARETİN DOĞRU ANLAYIŞINDAN?...

 
Serqey Nikitin :

Muhtemelen negatif yayılmayı anlamıyorsunuz.

Böyle bir muhatabı dinlemekten utanıyorum.)))

Dakika tablosu. Her şey söylendi.

 
Uladzimir Izerski :

Zhenya, çalış, çalış ve tekrar çalış. Ardından sonuçları zamanla paylaşın. Hee hee. Eğer ulaşırsan.


Sadece onları paylaşmamayı öğrenebilirsin... Hee hee

 
Uladzimir Izerski :

Evet evet...

Ve eğer bakiye tamamen düşerse, kene grafiğinde işlem yaptığınızı söyler misiniz?...

AKILLICA!

