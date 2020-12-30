Bu fikir uzun zamandır bana eziyet ediyor. - sayfa 14
Oğlan! Küçük hesabınızı düzeltmeye çalışın... Sadece bu hesap monitörünüzü bozarken...
Test sinyalimi birleştirmeye zorlama arzunuzu anlıyorum.
Cevabınıza daha sonra bakacağım.
gülüyorum.)))
Basit şeyleri anlamamak!
Tüccarın görevi, İSTİKRARLI KÂR elde etmektir!
Bir Tüccar KARARLILIK alamıyorsa, burada hiçbir mazeret kabul edilmez... Sadece bir tüccar bir uzman olarak çok zayıftır, yani. o sadece bir çaylak!
Basit şeyleri anlamamak!
Tüccarın görevi, İSTİKRARLI KÂR elde etmektir!
Eğer bir Tüccar İSTİKRAR elde edemezse, o zaman burada hiçbir mazeret kabul edilmez... Sadece bir tüccar bir uzman olarak çok zayıftır; o sadece bir çaylak!
Acemi bir çingene için zehirli bir madde değil, kendini nereye soktuğunu anlamadığında. İnsan grupları vardır: konuya dalmış ve konuyu anlamada ilerlemiş yeni başlayanlar.
.
Zhenya, çalış, çalış ve tekrar çalış. Ardından sonuçları zamanla paylaşın. Hee hee. Eğer ulaşırsan.
Ne akıllı falan filan...
Bir noktayı anlamıyorum: Karlı işlemlerin %70'i neden tamamen KIRMIZI bir bakiye veriyor?...
Bu muhtemelen TİCARETİN DOĞRU ANLAYIŞINDAN?...
Muhtemelen negatif yayılmayı anlamıyorsunuz.
Böyle bir muhatabı dinlemekten utanıyorum.)))
Dakika tablosu. Her şey söylendi.
Zhenya, çalış, çalış ve tekrar çalış. Ardından sonuçları zamanla paylaşın. Hee hee. Eğer ulaşırsan.
Sadece onları paylaşmamayı öğrenebilirsin... Hee hee
Evet evet...
Ve eğer bakiye tamamen düşerse, kene grafiğinde işlem yaptığınızı söyler misiniz?...
AKILLICA!