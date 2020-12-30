Bu fikir uzun zamandır bana eziyet ediyor. - sayfa 11
Piyasanın belini kırmaya gerek yok, tam tersine ona tamamen boyun eğmek gerekiyor. Kurdu ne kadar beslersen beslersen besle fil hala daha şişmandır (c) Neo
Çok garip ve bazen oldukça tehlikeli bir organizasyon var - Scientologistler. Hayattaki temsilcileriyle, çok müdahaleci ve belirsiz adamlarla kesişmenizi tavsiye etmem. Ve bir şeyler okumak çok faydalı olurdu. İstenen sonuca hızla ulaşmak açısından son derece etkili olan bir dizi ilginç teknik ve eğitime sahiptirler. Örneğin, bu: sıradan bir oturma odası, bir yatak, bir sandalye, bir masa, bir televizyon seti, vb. "Öğrenci" ve "koç" odalarında koç, öğrenciden her zaman bir isteği yerine getirmesini ister. Bunlar emir değil, sadece bir rica, her şey sakin ve dostça. Ayağa kalkın, bir sandalyeye oturun, yatağa uzanın, gidip bir bardak meyve suyu servis edin, TV'yi açın veya kapatın, kanalı değiştirin, pencereye gidin - görünüşte basit şeyler, ancak bir süre sonra stajyer kaçınılmaz olarak kaybeder. sinir, er ya da geç - ama başka bir basit isteğe yanıt olarak kelimenin tam anlamıyla öfkelenmeye başlar. Öğrenci gerginleşmeye başlar başlamaz eğitim durur. Ertesi gün sabah - her şey baştan tekrar eder. Ve böylece günden güne. Öğrenci, tüm gün boyunca sabahtan akşama kadar kesinlikle sakince cevap verebilecek ve istekleri yerine getirebilecek duruma gelene kadar.
Sonuç olarak öğrenci sesinde ve bakışında otorite kazanır, sakin istek-emrine karşı gelinemez. Çünkü insanlar çoğu zaman sözel olmayan ipuçlarına tepki verirler. Bu, içgüdüler düzeyinde, evrim boyunca hayatta kalmaktan sorumluydu, bu yüzden çok daha hızlı çalışıyor. Ve sonra isteğin anlamını zihinleriyle araştırırlar. Bacaklar zaten uzun süre koştuğunda bunu yerine getirmek için :))) Güç, boyun eğmekle mümkündür. Mutlak boyun eğme yoluyla mutlak güç. Genel olarak, her şey gerçekten karşıtıyla elde edilir. Su taşı aşındırır (c)
Böyle çalışsaydı, en alt düzeydeki insanlar birdenbire tartışılmaz bir kelimeyle güçlü insanlar, ideal olarak genel olarak köleler olurdu, ancak bunun çok fazla örneği yok. İçgüdüler, sözlü olmayan ipuçları, evet. Bir hademe veya yükleyici görüyorum - ve bir alçakgönüllülük işareti olarak bir yay çekiyor, kendimi zor tutuyorum, boynum takıyor. Ne olmuş? Uygulanan kalite her zaman gelişmekte ve güçlenmektedir. Tüm gücünüzle itaat ederek, ancak daha iyi itaat etmeyi öğrenebilir ve kendi iradenizi tamamen kaybedebilir ve öğrenilmiş çaresizlik kazanabilirsiniz.
Böyle garip ve bazen oldukça tehlikeli bir organizasyon var.
Essence, NLP ile savaş.
Ne olmuş?
Hayır böyle değil. Öncelikle, kendinize itaat etmeyi öğrenmeniz gerektiğini anlamalısınız.
Bu konuya kayıtsız kalmayan herkese selamlar.
Bu tür mezhepçilerle uğraşma deneyimim oldu.
Ülkeye girdikten sonra, çeşitli mezheplerin toplumu yok etmesi mümkün hale geldi.
Eve her türden mezhepçi gelirdi.
Benimle konuştular, beni bir şeye ikna ettiler. Onları dikkatle dinledim, eşlik eden sorular sordum, her zaman kabul ettim.) Onlarla dalga geçmeyi severdim. Şimdi nereye gitmeli.
Öyle bir noktaya geldi ki güzel bir gün bana ustabaşı pozisyonunu ve nasıl iyi bir pozisyona sahip olduklarını teklif etmeye başladılar.
İnançlarının bilimsel temellere dayandığını, derinlemesine düşünüldüğünü söyleyeceğim. Ama Vovka için değil.)) Ve insanlar teklif edilmeyeceklerini gagalıyorlar.
Hayır böyle değil. Öncelikle, kendinize itaat etmeyi öğrenmeniz gerektiğini anlamalısınız.
Toplumda birey yok edilir ve kalabalığa tabidir. Bilimsel gözlemlerle kanıtlanmıştır.
Kişiliği toplum içinde ve toplumdan soyutlanarak eğitmek zordur. Doğa bazılarına fırsat verecek, ama hepsine değil.
İşe yarıyor. Ama hiçbir şey anlamadın ve her şeyi tersine çevirdin. Eğitimin amacını hiç anlamadım. O odadaki kapıcı, yaklaşık otuz dakika içinde koçu bir sandalyeyle dövmeye çalışacak. Büyük olasılıkla daha da erken. Ve sokaklar itaatkar bir şekilde süpürüldü, evet. Ne içsel bir durum - bu tür işaretler.
Vietnamlı yoldaş Ni Ki Tiny'ye Annushka'nın zaten ayçiçek yağı aldığını ve tramvayın yakında gideceğini bir şekilde iletmek gerekliydi ...
... ve sadece satın almakla kalmadı, hatta döktü.