Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 175
Roman, bak, plz., her siparişe sihir.
Ne olduğunu bilmiyorum. Fiyatlardaki bazı farklılıklara bakılırsa, bunlar hala farklı sihirler. Ve aynı anda açılmaları şaşırtıcı değil, belki de büyük bir hareketlilik oldu.
George, sizin de defalarca belirttiğiniz gibi, Lig bir gösterge ya da araçtır.
Bir alet kullanılmadan önce kalibre edilmelidir.
Ben de bunu yapmaya çalışıyorum ama sizden herhangi bir destek göremiyorum. :(((
Aynı anda kapattılar. Büyük bir hareket olmadı. İşte grafik:
Daha fazla ikna için - bir dakikalık tablo:
__________________________________________________________
Orada neyin yanlış olduğunu nasıl bilebilirim?
Sihirbazlar olacak - giriş ve çıkışların hangi prensipte olduğunu söyleyebileceğim. Sonra göreceğiz.
Sistemlerin nasıl çalıştığına dair her farklılığı "yakalamanın" bir amacını görmüyorum. Hatalar ortaya çıkacak - düzelteceğim.
Soruyu tekrarlıyorum.
Üst sihir 442420, ikinci ve üçüncü 642422, alt sihir manuel olarak ayarlanır (giriş fiyatının ortalamasını aldım).
ve alttakini kapatmadım.
Belki de bir robot sihri izlemeden her şeyi saklıyor, yani. filtreye girmez...
Orada neyin yanlış olduğunu nasıl bilebilirim?
Sihirbazlar olacak - giriş ve çıkışların hangi prensipte olduğunu söyleyebileceğim. Sonra göreceğiz.
Sistemlerin nasıl çalıştığına dair her farklılığı "yakalamanın" bir amacını görmüyorum. Hatalar ortaya çıkacak - düzelteceğim.
Hiçbir şeyi "yakalamam". EA'daki bir hatayı ve farklı kaymaların neden olduğu işlemlerdeki farkı ayırt edebiliyorum.
#1671 s.168'de “çifte” alım satım hatasına zaten işaret etmiştim.
Ve bence en olası durum, (Lig'in kaynak kodlarında) bu hataların olmamasıdır. Yalnızca EALeague_Free oluşturulduğunda görünürler.
Üst sihir 442420, ikinci ve üçüncü 642422, alt sihir manuel olarak ayarlanır (giriş fiyatının ortalamasını aldım).
Yani, zaten toplam 0,87 lot açık hacme sahipken, 0,1 lotluk bir hacimle ortalamasını aldınız mı? doğru mu anladım
24 geri + 3 ileri geçiş için ortak kararınızla ilgili.
IMHO, bu kadar büyük değişiklikler yapmadan önce, biraz ön modelleme yapmak iyi bir fikir olacaktır. Örneğin, şöyle bir şey:
1. 4 TS'nin sihirlerini seçersiniz (elbette, sonucun güvenilirliği için daha fazla sayıda TS'yi test etmek daha iyidir). Seçim kriteri: TS, yaklaşık 3 ay önce optimize edilmiş olmalıdır ve halen çalışır durumdadır. Bölünme önemli değil, farklı bölümlerden almak daha da iyidir. Ama o zamandan beri Sadece lig raporlarını görüyorum, o zaman raporlardan 143750, 643650, 643952, 640450 önereceğim
2. Optimizasyon tarihinden günümüze kadar bu TS'lerin demo üzerinde ticaretinin sonuçları kontrol değerleri olarak alınır.
3. Optimizasyonlarını, gerçek optimizasyon tarihlerinde önerilen yöntemle (24 + 3) başlatıyoruz. 143750 için bir örnekle açıklayayım:
aşağıdaki tarihlerde optimize edilmesi gerekecektir: 01/13/2017 ile 01/13/2019 arasında geriye dönük optimizasyon; 01/14/2019 - 04/13/2019 arasında ileri optimizasyon
4. Tüm optimizasyon prosedürünün (başabaş ve kontrol SL dahil) tamamlanmasından sonra, optimizasyon anından günümüze kadar olan süre için giriş parametrelerinin seçilen değerlerinin tek bir çalıştırmasını yaparsınız (örneğin, 143750'den bu tarihler 13/04/2019 tarihinden bugüne olacaktır) ve elde edilen sonucu kontrol değeriyle karşılaştırın.
Böyle bir karşılaştırma görmek ilginç olurdu.
Yani, zaten toplam 0,87 lot açık hacme sahipken, 0,1 lotluk bir hacimle ortalamasını aldınız mı? doğru mu anladım
Evet. orada açılış saati ile sol sütun ... Garip, evet, her şeyin bir anda kapanması. Sihirli filtre yok.
