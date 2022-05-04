Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 139

Yeni yorum
 
Roman Shiredchenko :

George - evet, tüm bunları çok iyi biliyor, sadece şaka yapıyor ...

Şey... Soru kulağa yeterince ciddi geliyor - ciddi ve cevap.

Baskakov gibi eğlenecek - bir palyaço gibi cevap vereceğiz.

 
Georgiy Merts :

Buna bir bak.

En üstte böyle bir TS var: EMAFlatRTS - Ters takip durdurma özelliğinden gerçekten hoşlanmıyorum. Martingale davranışını çok andırıyor (sadece depozito üzerindeki yük olmadan). Ama aynı zamanda zirvede kalıyor.

Burada optimize edebilirsiniz. Arşiv ayrıca parametreler için bir dizi değer içeren bir set dosyası içerir. Ayrıca, başabaşa transfer ve koruyucu durdurma parametreleri kapatılır ("temiz" TS'ye dahil değildir).

Eğer ilgileniyorsanız, size her bir parametrenin nasıl ve neyi etkilediğini söyleyebilirim. Bazılarının aksine - TS'mi bir sır olarak saklamıyorum, ayrıca - şubenin ortasında, TS'lerimin bir kısmını (kanal delgeçleri) neredeyse tamamen tekrarlayan KodoBase'den ücretsiz uzmanlar bile getirdim.

TAMAM. Setlerde güçlü değilim. Hangi parametreleri optimize edeceğinize bakabilir misiniz? Burada doğru muyum? Optimizasyon süresi 2 yıldır.

Dosyalar:
Screenshot_1.jpg  53 kb
Screenshot_2.jpg  36 kb
 
Artem Prischepa :

TAMAM. Setlerde güçlü değilim. Hangi parametreleri optimize edeceğinize bakabilir misiniz? Burada doğru muyum? Optimizasyon süresi 2 yıldır.

Piyasa İzleme'de kaç sembol gösteriliyor?

 
Her şey doğruysa, o zaman genel olarak, işte burada. Yukarıda eklediğim parametrelere göre, 2 yıl 64 döviz çifti OHLC 1m. Optimizasyon 2 dakikada tamamlandı. 41. sn. Hangi saatlerden/aylardan bahsettiğini bilmiyorum George.. :D 3 dakika. Daha fazla yok. Bir danışman için. Hadi gidelim evlat. :DD
 
Artem Prischepa :
Her şey doğruysa, o zaman genel olarak, işte burada. Yukarıda eklediğim parametrelere göre, 2 yıl 64 döviz çifti OHLC 1m. Optimizasyon 2 dakikada tamamlandı. 41. sn. Hangi saatlerden/aylardan bahsettiğini bilmiyorum George.. :D 3 dakika. Daha fazla yok. Bir danışman için. Hadi gidelim evlat. :DD

Artyom, optimize etmedin. 64 çiftte 1 koşu yaptınız, yani. toplam 64 geçiş.

 
not. evet - hiçbir yerde kar yoktur ve eğer öyleyse de olmayacaktır. Silebilirsin. xD
[Silindi]  
Artem Prischepa :
Her şey doğruysa, o zaman genel olarak, işte burada. Yukarıda eklediğim parametrelere göre, 2 yıl 64 döviz çifti OHLC 1m. Optimizasyon 2 dakikada tamamlandı. 41. sn. Hangi saatlerden/aylardan bahsettiğini bilmiyorum George.. :D 3 dakika. Daha fazla yok. Bir danışman için. Hadi gidelim evlat. :DD
Baba!!! Harika!!!
 

Artyom, optimize etmedin. 64 çiftte 1 koşu yaptınız, yani. toplam 64 geçiş.


 
Test cihazının nasıl çalıştığını bilmiyor musunuz?
 
Eduard_D :
Test cihazının nasıl çalıştığını bilmiyor musunuz?

İlk beşte, hayır. Ve muhtemelen bilmeyeceğim. Tamamen ve geri alınamaz bir şekilde sildiğinden beri. Böylece, 3 dakikada 6 gigabaytlık disk alanını silip süpürdü.
:D Yeni bir tür siek bulmuşsun, sana onu söyleyeceğim. :D
Evet, testler tamamlanmasa bile bu aracın ve diğerlerinin etkinliğini açıkça gösteriyorlar.

1...132133134135136137138139140141142143144145146...360
Yeni yorum