Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 139
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
George - evet, tüm bunları çok iyi biliyor, sadece şaka yapıyor ...
Şey... Soru kulağa yeterince ciddi geliyor - ciddi ve cevap.
Baskakov gibi eğlenecek - bir palyaço gibi cevap vereceğiz.
Buna bir bak.
En üstte böyle bir TS var: EMAFlatRTS - Ters takip durdurma özelliğinden gerçekten hoşlanmıyorum. Martingale davranışını çok andırıyor (sadece depozito üzerindeki yük olmadan). Ama aynı zamanda zirvede kalıyor.
Burada optimize edebilirsiniz. Arşiv ayrıca parametreler için bir dizi değer içeren bir set dosyası içerir. Ayrıca, başabaşa transfer ve koruyucu durdurma parametreleri kapatılır ("temiz" TS'ye dahil değildir).
Eğer ilgileniyorsanız, size her bir parametrenin nasıl ve neyi etkilediğini söyleyebilirim. Bazılarının aksine - TS'mi bir sır olarak saklamıyorum, ayrıca - şubenin ortasında, TS'lerimin bir kısmını (kanal delgeçleri) neredeyse tamamen tekrarlayan KodoBase'den ücretsiz uzmanlar bile getirdim.
TAMAM. Setlerde güçlü değilim. Hangi parametreleri optimize edeceğinize bakabilir misiniz? Burada doğru muyum? Optimizasyon süresi 2 yıldır.
TAMAM. Setlerde güçlü değilim. Hangi parametreleri optimize edeceğinize bakabilir misiniz? Burada doğru muyum? Optimizasyon süresi 2 yıldır.
Piyasa İzleme'de kaç sembol gösteriliyor?
Her şey doğruysa, o zaman genel olarak, işte burada. Yukarıda eklediğim parametrelere göre, 2 yıl 64 döviz çifti OHLC 1m. Optimizasyon 2 dakikada tamamlandı. 41. sn. Hangi saatlerden/aylardan bahsettiğini bilmiyorum George.. :D 3 dakika. Daha fazla yok. Bir danışman için. Hadi gidelim evlat. :DD
Artyom, optimize etmedin. 64 çiftte 1 koşu yaptınız, yani. toplam 64 geçiş.
Her şey doğruysa, o zaman genel olarak, işte burada. Yukarıda eklediğim parametrelere göre, 2 yıl 64 döviz çifti OHLC 1m. Optimizasyon 2 dakikada tamamlandı. 41. sn. Hangi saatlerden/aylardan bahsettiğini bilmiyorum George.. :D 3 dakika. Daha fazla yok. Bir danışman için. Hadi gidelim evlat. :DD
Artyom, optimize etmedin. 64 çiftte 1 koşu yaptınız, yani. toplam 64 geçiş.
Test cihazının nasıl çalıştığını bilmiyor musunuz?
İlk beşte, hayır. Ve muhtemelen bilmeyeceğim. Tamamen ve geri alınamaz bir şekilde sildiğinden beri. Böylece, 3 dakikada 6 gigabaytlık disk alanını silip süpürdü.
:D Yeni bir tür siek bulmuşsun, sana onu söyleyeceğim. :D
Evet, testler tamamlanmasa bile bu aracın ve diğerlerinin etkinliğini açıkça gösteriyorlar.