Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 179
Georgy, IMHO'nuza öneriler yazın, belki artık LEAGUE hesabınızda olmayan sihirbazlarla ne yapacağınıza dair kararı bir şekilde otomatikleştirebilirsiniz, ancak katılımlarıyla ilgili anlaşmalarım var...
Soru - Doğru anlıyorum, örneğin, daha önce LEAG TS exp tarafından kullanılan, ancak çeşitli nedenlerle şimdi kullanılmayan büyüler için, TS'nin basitçe parametrelerin yeniden optimizasyonu için gönderildiğini ve basitçe, bu sihir artık yok, ama onlar (bu TS'ler) hala ticaret yapıyorlar, aslında, bir "kontrol atışı" göstermeden, daha sonra exp ve LEAGUE modüllerinin orada durmalara ulaşıldığında ticaretten ayrılmaları açısından kontrolü, aynı kontrol atışı artık yok mu? Onlar. kendi kendilerine "atılırlar"...
Yoksa exp (düşüş sırasında sizin tarafınızdan tanımlanan) kontrol değerlerine ulaşıldığında alım satımı durdurur mu?
Sihirbazlarla ilgileniyor 543050, 442420, 642952, 642342 . Bu büyüler üzerinde anlaşma yapan LEAG EXP'lerim var...
"Serbest yüzer" iseler ve LEAGUE robotları tarafından onlar üzerinde kontrol yoksa, kendim bu yönde düşüneceğim ...
Roman doğru.
Arızalı bir araç yeniden optimizasyon için gönderilir ve içindeki sihir değiştirilebilir (sihir, çalışma süresini ve zaman çerçevesini yansıtır). Bu tür büyüler önemsiz hale gelir.
Büyülerin artık benim için Lig'de işe yaramaması, ancak "kontrol atışı" olmayan diğer hesaplarda işe yaraması oldukça olası - çalışmaya devam ediyorlar.
Prensip olarak, hangi Üst Bölüm araçlarının yeniden optimize edildiğini yazabilirim, ancak korkarım bu girişleri atlayabilirim - çünkü her gün orta-alt bölümlerden çok sayıda araç bölümler arasında hareket eder ve hafifçe yeniden optimize edilir. İyi, görelim bakalım.
Diyelim ki bugün 542442 Yüksek'ten ayrıldı.
Yeniden optimize edilmedi, henüz bir "kontrol vuruşu" yapılmadı, ancak takasın kalitesi Üst Bölüme kadar değil.
Ayrıca, 643650 yeniden optimize edildi, neden: geçersiz bagaj, kapanışta bakiye -12.34
Yeniden optimizasyondan sonra TS, büyü 643640'ı aldı ve tarihin sonuçlarına göre Orta Bölüme gönderildi.
1. Tamam.
2. bunu yazamazsınız.
Aşağıdakilerle ilgileniyorum - zaten yeniden optimize edilmiş bir TS'niz varsa (bu büyü artık orada değil veya aynı büyüyle başka bir bölüme aktarılıyorsa), ancak yine de benim hesabımda işlem görüyorsa , bu LİGİ'ye sahip olduğum anlamına mı geliyor? Bu sihirde exp - düşüş, "kontrol vuruşu" veya başka neleri aldattınız için sınır değerlere ulaştığınızda daha fazla ticaret yapmak işe yaramaz ?
Aşağıdakilerle ilgileniyorum - zaten yeniden optimize edilmiş bir TS'niz varsa (bu büyü artık orada değil veya aynı büyüyle başka bir bölüme aktarılıyorsa), ancak yine de benim hesabımda işlem görüyorsa , bu LİG'im olduğu anlamına mı geliyor? Bu sihirde exp - düşüş, "kontrol vuruşu" veya başka neleri aldattınız için sınır değerlere ulaştığınızda daha fazla ticaret yapmak işe yaramaz ?
Evet, TS (hesap geçmişindeki işlemleri analiz ederek) hesabınızın limit parametrelerini aştığını tespit ederse, günlüğe bir mesaj yazar ve ticareti durdurur.
Beş sınırlayıcı parametre vardır:
1. İzin verilen maksimum fiyat düşüşü.
2. İzin verilen maksimum kayıp sırası.
3. Maksimumun güncellenmesi için izin verilen maksimum bekleme süresi.
4. Bir işlem için izin verilen maksimum bekleme süresi.
5. Kabul edilemez bir durdurma kaybını devre dışı bırakmak (SL'nin "temiz" sistemde sağlanmadığı araçlar için)
Bunlardan herhangi biri aşılırsa, TS ticareti durdurur.
t
Orada, eğer çok zor değilse - bir emir açarken ve bekleyen emirler verirken eğlenin - hangi LEAGUE exp'nin hangi paritede emir açtığını/verdiğini görsel olarak kolayca görebilmeniz için sembol tablosunda oklarla görüntüleyin (doğal olarak, her exp) ilgili sihir altında alım satım aracınız TF М15) ile alım satım yapılır...
gibi bir resimde her şeyin ne zaman görüntülendiğini kontrol etmek daha uygundur
her şeyin gayri şahsi olduğu zamandan daha çok, birçok exp sembol üzerinde çalışıyor :-) farklı sihirbazlarla... kim, ne zaman, nereye girdiği ve ne zaman çıktığı belli değil...
Her şeyi anlıyorum, ama ne yazık ki, ilk olarak, bir büyüde görünen şey, diğerlerinde hemen görünecektir. Ayırmak ve bir sihirbazın bir şey yapması, diğeri için - başka bir şey - bu önemli iyileştirmeler gerektirir.
Bu nedenle başlangıçta "tek hesap - tek sihir" ilkesi temelinde demo sinyallerine yerleştirmek için kayıt kodları dağıtmamda ısrar ettim. Kimse beni dinlemedi. Ve şimdi ... içinde ... "daha uygun" olduğu ortaya çıktı ...
İkincisi, başlangıçta Lig hiç görsel çalışma için planlanmamıştı, herhangi bir görsel eylem kodu belirgin şekilde yavaşlattı. Kodlarımda görsel olarak çalışan bloklar neredeyse yok.
Ne yazık ki arkadaşlar, artık herhangi bir görsel işlev, kütüphane kodlarımın çok ciddi şekilde düzenlenmesini gerektiriyor. Bunun için fırsatım ve arzum yok.
Yani - Ben sadece her bir sihirbazı ayrı bir sinyale koymayı önerebilirim.
Numara. aynı yerde, herhangi bir şeyi ayrı olarak görselleştirmeniz gerekmez - sadece OrderSend () siparişlerini açma / yerleştirme işlevinde açılış rengini, kapanışla birlikte gösterme seçeneğini ekleyin.
Sadece bir renk ekleyin - yapabilirsiniz.
Ama hangi rengin hangi sihirbaz olduğunu nasıl anlarsınız?
Her EA'nın TS'si sırayla kendi analizini gerçekleştirir ve gerekirse alım satım işlemleri (istekleri) için talepleri kuyruğa alır.
Bundan sonra , alım satım işlemleri bloğu sırayla kuyruktan istekleri seçer, bunların gerçekleşme olasılığını analiz eder ve eğer böyle bir olasılık varsa, bunları yürütür.
Yani, önce isteğin yapısını değiştirmelisiniz, en azından ona renk katmalısınız. Ardından, strateji sınıfları içinde, sihirbaza bağlı olarak, istenen rengi isteğe aktarma yeteneğini düzenleyin. Ardından, işlem bloğunda, talepte görünen bilgileri dikkate alın ve talebin gönderildiği anda koyun.
Bütün bunlar elbette mümkün, ama oldukça fazla iş var, böyle fırsatlarım yok. En azından şimdilik.
1. İhtiyacınız olan şey bu. Her şey herkes için aynıdır. Tüm robotlar aynı renge sahiptir.
2. ayırt etmek ve ayırt etmek - gerekli değildir. Enstrümanın ilgili tablosunu ilgili sihirle açacağım - girişleri - çıkışları görüntülemek için, HEPSİ İÇİN RENKLER AYNI VE AYNI FONKSİYONDA AYNIDIR. Sadece rengi ayarlamanız gerekiyor ve bu kadar - örneğin, mavi - al, kırmızı sat, kapanış - gri.
3. Bunların hiçbiri gerekli değildir.