Köknar ağaçları, işte aşk, Roman, belirsizlikler... "İki ama üç daha iyi"... Peki nasıl bir teklif? İki veya üç?
Ancak, üç bana otuzdan daha makul görünmüyor. Euro'nun her gün düştüğü gevşeme döneminde sistemleri optimize etmenin anlamı nedir? Bu artık çok geçti...
TAMAM. Hepsi doğru hesaplanmış.
optimizasyon dönemi 2, ardından 1. çeyreği ileri alır, ardından 1. çeyrekten itibaren işlem görür.
sonuç olarak, 2 yıl boyunca %100 optimizasyon alırsak, 1 çeyrek (optimizasyon süresinin %12,5'i) ileri, eğer iyiyse, 2 yıllık optimizasyondan hemen sonra ticaret ve kontrol atışından önce ileri çeyrek.
Optimizasyon süresinin %25'inden önce ticarete başlamak için . Bunun gibi bir şey.
Kuru kalıntıda 2 - 0.25?
Evet. 2 yıl - %100, ardından çeyrek %12,5 ileri, ardından kontrol atışına kadar ticaret.
Not: Optimizasyon periyodundaki işlemlerin 100 adet olması için. en azından.
Daha azsa, süreyi artırın.
Pekala, yarından itibaren TS bu dönemde yeniden optimize edilecek.
Yoldaşlar, birbirinize " önümüzdeki çeyrek %12,5 ileri " ne anladınız mı? Bana öyle geliyor ki, her biriniz bunu kendi yolunuzla anlıyorsunuz.
Roman'ın izleme sistemine baktım ve orada böyle bir esere rastladım:
Bu, zekice icat edilmiş bir algoritmaya sahip bir sihirbaz mı? Ya da farklı büyüler, ama neden hepsi eşzamanlı olarak kapandı?
Yoldaşlar, birbirinizi anladınız mı, "ileri çeyrek %12,5 ileri" nedir? Bana öyle geliyor ki, her biriniz bunu kendi yolunuzla anlıyorsunuz.
Bu yüzden tekrar tekrar açıklığa kavuşturuyorum, Roman gerçekten de bir şekilde kendini çok belirsiz ifade ediyor. Şimdiye kadar çözüm:
24 ay geri, 3 ay ileri, ardından tüm bu süre boyunca daha iyi bir geçiş için en iyi başabaş parametreler ve koruyucu SL ve TP (gerektiğinde) bulunur. Bir demo koyduk, raporlar - hala haftalık.
24 ay içinde 3 aylık ileri optimizasyon ? Veya 24 aylık geri optimizasyon + 3 aylık ileri optimizasyon (toplam 27 aylık optimizasyon)?
Ve bundan sonra HEMEN demoda? Veya 10 işlemli olağan prosedür?
Anladığım kadarıyla 24+3.
Ve hemen demoda, tıpkı şimdi olduğu gibi, 10 işlem yapana kadar tek bir sistem rapora giremez.
ileri optimizasyon yok, optimizasyon var, giriş değişkenlerinin seçilen değerleri üzerinde optimizasyondan sonra ileri test var, o zaman zaten teklif veriyorlar.
24 ay - değişkenlerin optimal değerlerinin seçimi ile optimizasyon. İleriye dönük test Q1 %12,5'tir. Sırada ihale var...
Net olmayan şey - her şey raflara yerleştirildi ...