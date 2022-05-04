Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 178
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
George, lütfen aracı yeniden optimize et. Sonucu, çalışan sürümlerle karıştırmamak için _Test ad uzantılı bir dosya olarak kaydetmeyi öneriyorum.
1. EMATrendDTS (Güncel 143750) GBPCHF üzerinde 13.01.17 - 13.01.19 arası Beck + 14.01.19 - 13.04.19 arası İleri.
2. EMATrendSAR (Mevcut 240640) USDCHF 12/21/16 - 21/12/18 Beck + 22/12/18 - 21/03/19 İleri.
3. EMAFlatRTS (Güncel 643650) GBPNZD 01/18/17 - 01/18/19 Beck + 01/19/19 - 04/18/19 Forward.
4. EMATrendRTS (Mevcut 742650), EURAUD 12/26/16 - 12/26/18 Beck + 12/27/18 - 03/26/19 Forward.
5. EMAFlatSAR (Mevcut 540450) USDCAD 12/26/16 - 12/26/18 Beck + 27/12/18 - 03/26/19 İleri.
George, lütfen aracı yeniden optimize et. Sonucu, çalışan sürümlerle karıştırmamak için _Test ad uzantılı bir dosya olarak kaydetmeyi öneriyorum.
Yapacağım.
Ne tür bir sonuç istediğinizden emin değil misiniz?
Test cihazı çalışırken oluşturulan iki Excel dosyasını gönderebilirim. Ya da neye ihtiyacın var?Ek olarak soru, stopların sağlanmadığı TS'lerde başabaş ve koruyucu stoplara geçiş ile ne yapılacağıdır?
Yapacağım.
Ne tür bir sonuç istediğinizden emin değil misiniz?
Test cihazı çalışırken oluşturulan iki Excel dosyasını gönderebilirim. Ya da neye ihtiyacın var?Ayrıca, stopların sağlanmadığı TS'lerde başabaş ve koruyucu stoplara geçiş ile ne yapılacağı sorusudur.
Sonuç, standart olarak güncellenmiş bir EALeague_Free_ Test .ex5 dosyasıdır. Yeni sihirler, yeniden optimize edilmiş olanlar (söyle bana, pliz, hangileri) yerine basitçe görünecek veya belki. optimize edilmiş büyülerden bazıları korunacak.
Başabaş ve koruyucu Durdurmaya transfer - standart prosedüre göre. Sağlanmazlarsa veya optimize edilmezlerse, sağlanmazlar.
Sonuç, standart olarak güncellenmiş bir EALeague_Free_ Test .ex5 dosyasıdır. Yeniden optimize edilmiş olanlar (söyle bana, pliz, hangileri) veya belki de yerine yeni büyülere sahip olacak. optimize edilmiş büyülerden bazıları korunacak.
Başabaş ve koruyucu Durdurmaya transfer - standart prosedüre göre. Sağlanmazlarsa veya optimize edilmezlerse, sağlanmazlar.
Adnaka... Uzmanları karıştıramam! Verileri doldurursanız, hem tümen hem de genel dosyada hemen tüm Liglerde görünürler.
"Ayrı dallarım" yok - tüm değişkenler aynı dosyalardan alındı. "Üreme" seçenekleri, bolluklarında kafa karıştırmanın kesin bir yoludur. Yani, eğer gerçekten istiyorsan - tüm bu büyüleri yeni test edilmiş büyülerle değiştirebilirim - ve Birlik bunun üzerinde çalışmaya devam edecek.
Adnaka... Uzmanları karıştıramam! Verileri doldurursanız, hem tümen hem de genel dosyada hemen tüm Liglerde görünürler.
"Ayrı dallarım" yok - tüm değişkenler aynı dosyalardan alındı. "Üreme" seçenekleri, bolluklarında kafa karıştırmanın kesin bir yoludur. Yani, eğer gerçekten istiyorsan - tüm bu büyüleri yeni test edilmiş büyülerle değiştirebilirim - ve Birlik bunun üzerinde çalışmaya devam edecek.
Hayır, çalışan bir organizmada sebepsiz değişiklik yapmak gerekli değildir.
Georgiy - sağlayın, plz, kayıt kodları
Hesap - 2599118
büyücü 242451
Hesap - 2599118
büyücü 642422
Hesap - 2599118
büyü 643650
İzleme linki profilde.
Georgiy - sağlayın, plz, kayıt kodları
Hesap - 2599118
büyücü 242451
Hesap - 2599118
büyücü 642422
Hesap - 2599118
büyü 643650
İzleme linki profilde.
Bu gece olacak. Şimdi kod biraz "demonte".
Georgiy - sağlayın, plz, kayıt kodları
Hesap - 2599118
büyücü 242451
Hesap - 2599118
büyücü 642422
Hesap - 2599118
büyü 643650
İzleme linki profilde.
------------------------------------
Hesap: 2599118
Büyü: 242451
Kayıt Kodu: 1495001206
------------------------------------
Hesap: 2599118
Büyü: 642422
Kayıt Kodu: 2359028197
------------------------------------
Hesap: 2599118
Büyü: 643650
Kayıt Kodu: 597420426
------------------------------------
------------------------------------
Hesap: 2599118
Büyü: 242451
Kayıt Kodu: 1495001206
------------------------------------
Hesap: 2599118
Büyü: 642422
Kayıt Kodu: 2359028197
------------------------------------
Hesap: 2599118
Büyü: 643650
Kayıt Kodu: 597420426
------------------------------------