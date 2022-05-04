Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 184
1. Ve kaç tane işaret ve yayılma ile ne ilgisi var?
2. Ortalama gerçek değer nedir? Yüzlerce işlemin sonucuna bakıyoruz. Negatif ve sıfırı filtreleriz. Olumluya bakarız, aritmetik ortalamayı düşünürüz. Bu değer, günlük aralığın %1'inden fazlaysa, bu TS, saç derisi olarak adlandırılamaz. Aksi takdirde, bu bir kafa derisidir. Yayılma ne olursa olsun ve kaç işaret olursa olsun.
2. her şey açık.
1. Burada.
George Merts'in fotoğrafı.
1. Scalper, ortalama alımı günlük ATR'nin %1'inden az olan bir sistemdir. Yani, örneğin eurodolar'daki mevcut oynaklık için, bu beş puandan fazla değil (beş haneli )
yayılması önemsizdir. TAMAM.
Ancak buradaki hata , beş noktadan (beş basamaklı) FAZLADIR.
Çünkü dört basamakta 0,5 puan, 1 pp alırsanız, o zaman 100 ATP ile% 1 olacaktır.
Aynı şeyden bahsediyoruz gibi görünüyor.
Günlük aralık 0.01 ise, o zaman kafa derisi, benim görüşüme göre, ortalama alımı 0.0001'i geçmeyen bir TS'dir. Bu kadar.
Ortalama alım daha az ise, bu, scalper anlamına gelir. Ortalama alım daha yüksekse, böyle bir sisteme scalper denilemez. Peki, ve eğer bununla ilgiliyse, o zaman sistem "geçiş" olarak ortaya çıkıyor.
Etkilenmiş.
21 + 3'te.
Göründüğü kadar garip, 24 + 3 optimizasyonu neredeyse iki kat daha yavaş. İlk varyantta - verilerin işlemcinin önbelleğine tamamen uyduğundan şüphem var. Ve ikincisinde - ana RAM'e yapılan çağrılar gereklidir.
Hatırlarsanız yıl+yıl seçeneğine göre optimize etmeye çalıştım ve optimize etmem 12 saatimi aldı. Belki de bu nedenle.
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
07/07/19 - 07/19/19 (iki işlem haftası) dönemi için Lig raporlarından ve Signal'den işlem sonuçlarının karşılaştırması.
Bu dönemde büyücüler burada ve orada ticaret yaptılar: 642250, 742350, 642350, 640150.
TS
LİG
SİNYAL
642250
+3.04
0
742350
0
0
642350
+2.45
0
640150
+4.51
0
Bu süre için Sinyalde bu büyüler üzerinde tek bir işlem yoktu.
Georgy, fazla mesainin olmadığını ve her zaman SL'nin olduğunu söylüyorsun. Şu anda Signal'de işlem yapan sihirbazların ayarlarına baktım (şu anda sadece 8 tane var). Ortalama olarak, 4,000 beş haneli puan bölgesinde bir DD'leri var. Ancak sekiz kişiden ikisinin izin verilen çok büyük bir DD'si var: #243141 DD= 19098 ; #642422 DD= 12159 . Eğer bu fazladan kalma değilse, böyle bir düşüşü nasıl karakterize edersiniz?
Örnek olarak, GBPCHF'yi test cihazında en basit koşullarla çalıştırdım: sadece Satış yönü, bir sonraki işlem, bir önceki işlem kapatıldıktan hemen sonra açılır, TP=200; SL=8000 Ön koşul yok. Eskort yok. Hiç optimize etmedi.
Georgy, fazla mesainin olmadığını ve her zaman SL'nin olduğunu söylüyorsun. Şu anda Signal'de işlem yapan sihirbazların ayarlarına baktım (şu anda sadece 8 tane var). Ortalama olarak, 4,000 beş haneli puan bölgesinde bir DD'leri var. Ancak sekiz kişiden ikisinin izin verilen çok büyük bir DD'si var: #243141 DD= 19098 ; #642422 DD= 12159 . Eğer bu fazla kalma değilse, o zaman böyle bir düşüşü nasıl karakterize edersiniz?
Örnek olarak, GBPCHF'yi test cihazında en basit koşullarla çalıştırdım: sadece Satış yönü, bir sonraki işlem, bir önceki işlem kapatıldıktan hemen sonra açılır, TP=200; SL=8000 Ön koşul yok. Eskort yok. Hiç optimize etmedi.
"Aşırma" dediğin nedir?
Anladığım kadarıyla, oturmak SL'siz bir iştir, olası bir durağımız olduğu gerçeğine güvenmediğimizde, sadece olumlu bir kapanış bekliyoruz.
Ligde böyle bir araç yok. Her aracın bir SL'si vardır. Ya TS'nin bir parçası ya da sadece koruyucu. Bu durumda, lot her zaman, belirtilen risk altında, SL'nin mevduatın tam olarak bu yüzdesini geçeceği şekilde seçilir. "Aşırı oturma" nerede?
DD 20K puan - ve bunda bu kadar şaşırtıcı olan ne? Örnek olarak hangi sistemleri gösterdiğinize bakın - ChnTrendSAR ve ZpnFlatRTS! Yani, SL'nin hiç sağlanmadığı sistemler! Birincisi, sinyalin dönmesini beklemektir. İkincisi, TP'nin kapanmasını bekliyor.
Bu sistemlerin her ikisinde de SL tamamen koruyucudur ve devre dışı bırakılması sistemin arızalı olduğu anlamına gelir.
Durmadan optimizasyondan sonra, geçmişteki maksimum düşüş tahmin edilir ve stop "altına" yerleştirilir. Böyle bir prosad'dan hoşlanmıyorsanız - bu sistemleri kullanmayın!
ChnTrendSAR'da Stop ve Reverse koşullarının nasıl göründüğünü bize söyleyebilir misiniz? Ve Kâr izi nasıl çalışır (fiyat kayıp yönünde giderse, iz fiyatı yakaladığında zaman nasıl hesaplanır)?