Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 177
Üst sihir 442420, ikinci ve üçüncü 642422, alt sihir manuel olarak ayarlanır (giriş fiyatının ortalamasını aldım).
ve alttakini kapatmadım.
Belki bir robot sihri izlemeden her şeyi gizler, yani. filtreye girmez...
Dikkatimiz dağıldı ve bir özelliği daha tartışmayı unuttuk: neden dört pozisyonun hepsi aynı anda kapandı? 442420, EMAFlatSP'dir ve ters trolle ilgisi yoktur.
Bu kadar ince olmakta bir anlam görmüyorum.
Bu sihirle ilgili işlemler hakkında bir rapor içeren bir excel dosyası ekliyorum
Daha detaylı bilgi isterseniz LoL hesabından yatırım şifresi verebilirim.
Dosyaya baktım ama gerekli bilgiyi ondan alamıyorum.
Hem gücü hem de ruhu topladım: hadi şifreyi yatıralım, ayrıntılı olarak anlayacağım (pekala, gerçekten, alım satım sonuçlarında neden bu kadar farklı olduğumuzu anlamak istiyorum).
Skor 9968945 (Lig Yüksek)
Giriş: 9968945EMAFlatSP neden kapandı - sanırım normal modda - ya başabaşta ya da duraklamalarda.
Yatırımcı şifresi: iAuWgDi9
Sunucu: Alpari-ECN-Demo
EMAFlatSP neden kapandı - sanırım normal modda - ya başabaşta ya da duraklamalarda.
Dikkatimiz dağıldı ve bir özelliği daha tartışmayı unuttuk: neden dört pozisyonun hepsi aynı anda kapandı? 442420, EMAFlatSP'dir ve ters trolle ilgisi yoktur.
Bu işlem zararla kapatıldı, dolayısıyla ne bir alım ne de bir başabaş olabilir.
Evet, ilginç. Sihirli filtrelere göre LİG'de bir sorun olabileceğini yazmam boşuna değildi...
NEDEN manuel olarak açılan sipariş , LEAGUE robot siparişleriyle aynı anda kapandı?
%100 yok. burada böyle bir şey yok.
...EMAFlatSP neden kapandı - sanırım normal modda - ya başabaşta ya da duraklamalarda.
Gibi görünüyor...
IMHO: Aksine pek öyle görünmüyor... Yukarıda mantığı verdim.
Düz bir piyasada iki farklı büyü + el işleminin aynı anda rastgele kapanması olmamalı.
Her ihtimale karşı soracağım: manuel anlaşmanın bu seviyede bir SL'si veya izi var mıydı?Not: komisyoncunuzun dakika çizelgesine bakın - belki. 3:41'de saç tokası var mıydı?
Fırsatları karşılaştırın. Hatalı olduğumu itiraf ediyorum .
Birkaç beş basamaklı fiyat farkı bazen tamamen farklı sonuçlara yol açar, çünkü. sonuç olarak, sonraki işlemlerde güçlü bir senkronizasyonsuzluk başlar. Ancak bazen aynı fark, yalnızca birkaç sentlik kâr farkıyla sonuçlanır.
Evet, ayrıca bazen "çifte" işlemler açıyorsunuz. Bunun normal bir işlem olduğuna katılıyorum.
1. değildi. Ama genel olarak - evet - çok ilginç - 4 piyasa emri aynı anda kapatıldı ...
2. orada her şey yolunda
Georgy bu raporları ücretli bir uçakta sağlamayı düşünüyor, IMHO, içlerinde bir şey var ...
Bizim için onlara sahipsiniz - PAMM'lerin seçimi gibi - üzerlerinde çok fazla livan var ... :-)
Birden fazla CSV - eğlendirmek için ... bir şekilde yeterli değil - LİGİNİZ - daha fazlasını yapabilir ...
Georgy bu raporları ücretli bir uçakta sağlamayı düşünüyor, IMHO, içlerinde bir şey var ...
Bizim için onlara sahipsiniz - PAMM'lerin seçimi gibi - üzerlerinde çok fazla livan var ... :-)
Birden fazla CSV - eğlendirmek için ... bir şekilde yeterli değil - LİGİNİZ - daha fazlasını yapabilir ...
"Çekme" Roman!
En iyiyi seçmek için net kurallar olana kadar Lig'den para kazanmaya çalışmanın bir anlamı göremiyorum. Orada, yanımda, anlamadığım şeylerden şüphelenen Artem ve çabaları sayesinde konuyu her zaman en üstte tutan palyaço Baskakov. Ligin hiçbir değeri olmadığını zekice kanıtlıyorlar. İster Baskakov'un sinyalleri olsun... Bu gerçekten bir altın madeni... Hisse senetleri orada her zaman artan bir dengeye yaklaşıyor. Ve Lig çok ... boşuna çabalar ...