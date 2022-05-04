Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 5
Yaratıcı Problem Çözme Teorisinde IFR'nin bir bölümü vardır - ideal sonuç. Belki de nihai sonucun nasıl görünmesi gerektiğini hayal etmiyorsunuz veya doğru bir şekilde hayal etmiyorsunuz? Belkide sorun budur? "Balığı baştan değil kuyruktan temizlemeye" başlayabilir misiniz?
(Haydi, "sen", neden "dışarı çıktı"?)
Evet, açıkladım...
"İstikrar" için bir kriter geliştirmem gerekiyor. İşte sorun. "Aracın küçük değişikliklere direnme yeteneği" nasıl belirlenir ve değerlendirilir?
Kelimelere sarılmaya başlıyorum.
1. Ne zamandan beri 488 Uzman Danışman ile bir İşlem Sistemi arasında eşittir işareti konulabilir? Bir şey mi kaçırdım?
2. Arabanın yolda ve arazide "kararlılığı" kriteri, evet, önemli. Yani araba henüz yaratılmadı, sadece bir direksiyon simidi ve bir yedek lastik var.
1. anlamadım
TS Ligi'nde 16х28 = 448 uzman. Her biri tam bir araç. Ancak, hepsi birlikte bir Ticaret Sistemi olarak da düşünülebilir. Sorun nedir ?
2. Stabilite hesaplaması olmayan bir araba yaratmayı öneriyor musunuz? En az bir üreticinin bunu yaptığını düşünüyor musunuz? Her zaman önce bir hesaplama vardır. Ve ancak o zaman - bitmiş ürün. Burada, diyelim ki, denge çizgisinin "güzelliği" - oldukça değerlendirebildim ve şimdi bu kritere göre bireysel araçları açıkça karşılaştırabiliyorum. Ancak bu, ticaret yapmak için yeterli değildi. Çok sık olarak, "istatistiksel eserler" "yakalanır" - TS yanlışlıkla "akıntıya düştüğünde", optimizasyon sırasında , pazarın davranışındaki en ufak bir değişiklik önemli ölçüde değişse de, geçmişte kar sağlayan bu tür parametre kombinasyonları bulunur. TS'nin davranışı. Burada, aracın stabilitesini, yani pazardaki küçük değişikliklere "direnme" yeteneğini değerlendirmek için kriterler ve prosedürler geliştirmeye çalışıyorum. Bu yönde ilerleme çok mütevazı olsa da, sezgiye güvenmek gerekir. Ve beni düzenli olarak yüzüstü bırakır.
Şu anki durum.
(Tüm TS, minimum lotlu bir demo hesapta çalışır).
Bakiyeye göre en iyi 20 araç:
Bakiyeye göre ilk 10 tablosu:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
En İyi 10 Ticaret Kalite Tablosu:
Bu nedenle, dört hafta boyunca GBPUSD'de sabit TP-SL (ve başabaş, BU'ya aktarım tüm TS'ler için çalışır) ile kanal dökümünün TS'si ticaret kalitesi açısından lider olmuştur. Ve izlemenin en başından itibaren bu araç ilk beşteydi. Geçen hafta, dört işlem yaptı ve hala son derece yüksek olan ticaretin kalitesine biraz ekledi (ticaret kalitesini %100 olarak "iyi", "değerli", "örnek olarak gördüğümüzü hatırlatırım" takip etmek"; TS tek bir kayıp almadıysa - kalite değerlendirilemez, sıfır olarak kabul ederiz).
İkinci sırada, EURCHF'de sabit TP-SL ile fiyat ve hareketli ortalamanın kesiştiği TS tarafından alındı. Bu TS, reytingde yalnızca ikinci hafta, geçen hafta üç işlem gerçekleştirerek ticaretin kalitesini önemli ölçüde artırdı.Üçüncü sırada, fiyatın kesişiminin TS'si ve EURUSD'de sabit TP-SL ile trend boyunca hareket ediyor. Bu TS uzun süredir reytinglerde yer alıyor, geçen hafta üç anlaşma yaptı, ticaretinin kalitesi çok yüksek.
Anlıyorum - kaseyi ciddiye aldılar. :D
Tüm yeni gelenler için tekrar ediyorum:
TS Ligi'nin amacı Kâse'nin yaratılması değildir.
TS Liginin amacı, geriye dönük test edilmiş ve bir süredir iyi demo ticareti gösteren bir "TS havuzu" oluşturmaktır.
Herhangi bir TS'nin kâr dönemleri ve zarar dönemleri olduğunu, ayrıca zarar dönemlerinin kâr dönemlerinden daha uzun olduğunu vurgulayayım. Ve en önemlisi, bu dönemlerin süresi, TS'nin karmaşıklığına hiç bağlı değildir. Hem en basit hem de en karmaşık TS, herhangi bir anda iyi sonuçlar vermeyi bırakabilir, ticaret kalitesini kötüleştirebilir ve hatta derecelendirmeden uçabilir. Ancak, TS Ligi olmadan, tüccarın hemen bir sersemliği var - ve TS çalışmıyorsa şimdi ne yapmalı? Yeniden optimize et? "koltuk değneği" eklensin mi? Şartları gözden geçir? Ya artık çalışmıyorsa? Tüccar yolculuğun en başındadır.
League TS ile - bu imkansız. Herhangi bir araç bir "kontrol atışı" gösterir göstermez (test sahasında kaydedilmemiş bu tür kabul edilemez davranışlar), derhal yeniden optimizasyon için gönderilir. Bu, elbette, beni üzüyor, ancak bir uyuşukluk yok - sonuçta, her an hala test edilen ve bir süredir iyi sonuçlar veren birkaç araç var.
TS Ligi ile, tüccarın çalışması sorusu "çalışacak bir TS nasıl bulunur" sorusundan "zaten çalışan TS'den en güzel ve istikrarlı TS nasıl seçilir" sorusuna aktarılır. "Güzellik" ile ilgili sorun uzun zamandır çözüldü. Soru sürdürülebilirlik ile kalır. Burada başarı çok mütevazı.
Anlıyorum - kaseyi ciddiye aldılar. :D
Bu yaklaşımla, " kaseye " - hem Moskova'dan hem de Şanghay'a (yürüyerek veya kısa çizgilerle).
Görevi başkasının omzuna yüklemek, ağrılı ve olgunlaşmış bir soruna çözüm değil...
"Kaseye" bu yaklaşımla - Moskova'dan Şanghay'a (yürüyerek veya kısa çizgilerle).
Görevinizi başkasının omzuna yüklemek, can sıkıcı bir sorunun çözümü değildir...
anlamadım
Ve hangi yerde "görevimi başkasının omuzlarına yükledim"? TS League'i kendim izliyor ve yeniden optimize ediyorum. Birliğin çalışmaları tamamen şeffaftır, ayrıca, içinde yer alan CU'nun çalışma ilkelerini hiç gizlemiyorum. Herkes aynı prensibi alabilir ve hemen hemen aynı şeyi elde edebilir. Direkt olarak Ligin ana eksikliğinden bahsediyorum - istikrarlı araçlar seçme meselesi. Sürdürülebilirliğin tanımına ilişkin fikirlerim, tutarsızlıklarını gösterdikleri için değil, "havada asılı" duruyorlar ve şu ana kadar onların doğruluğuna ikna olamıyorum.
Yeterli bilgi işlem gücümün olmadığı bir zaman vardı. Evet, bana yardım etmeyi teklif ettim ve hala tüm yükümlülüklerimi reddetmiyorum. Artık eskisi gibi "yabancı omuzlar" yoktu.
anlamadım
Ve hangi yerde "görevimi başkasının omuzlarına yükledim"? TS Ligi'nin çalışmaları tamamen şeffaftır, ayrıca, içinde yer alan TS'nin çalışma ilkelerini hiç gizlemiyorum. Direkt olarak Ligin ana eksikliğinden bahsediyorum - istikrarlı araçlar seçme meselesi. Sürdürülebilirliğin tanımına ilişkin fikirlerim, tutarsızlıklarını gösterdikleri için değil, "havada asılı" duruyorlar ve şu ana kadar onların doğruluğuna ikna olamıyorum.
Yeterli bilgi işlem gücümün olmadığı bir zaman vardı. Evet, bana yardım etmeyi teklif ettim ve hala tüm yükümlülüklerimi reddetmiyorum. Artık eskisi gibi "yabancı omuzlar" yoktu.
Birliğin 448 üyesi - bu, aslında hiçbir şey tarafından desteklenmeyen tam olarak aynı sayıda UMUT!
Forex'teki temelsiz Hope'un zararı, diğer birçok iyi bilinen "yaradan" daha az değildir.