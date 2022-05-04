Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 4
Şu anki durum.
(Tüm TS, minimum lotlu bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre en iyi 20 araç:
Bakiyeye göre en iyi 10 aracın tablosu:
Ticaret kalitesine göre ilk 20 TS:
Ticaret kalitesine göre ilk 10 TS tablosu:
Potansiyel gerçek için seçtiğim sistemlerle ücretsiz TS League sinyali açılmıştır.
Favori sistemlerin çalışması hakkında bazı sonuçlar çıkarmak mümkündür (sadece ticaretin kalitesini değerlendiriyorum).
Üst üste üçüncü hafta için, GBPUSD'de TS "Sabit TP-SL ile kanalın kırılması" liderlerinde. TS çok yüksek bir ticaret kalitesine sahiptir. Doğru, kalite geçen hafta biraz azaldı (sadece bir anlaşma vardı), ancak hepsinden daha iyisi olmaya devam ediyor.
İkincilik, USDCHF'deki “Ters Takipli EMA'ya Dönüş” sistemi tarafından alındı. Bu sistem, üç hafta boyunca sıralamaları yukarı taşıyor. Her ne kadar geçen hafta boyunca ticaretinin kalitesi biraz düşmüş olsa da.
Son olarak, üçüncü sırada GBPJPY'deki Doğrudan İzleyen Kanal Koparma sistemi yer alıyor. Bu sistem, son üç haftadır ticaretin kalitesini iyileştiriyor.
EURUSD'de geçtiğimiz haftalarda ilk üçe giren “Ters Takipli Kanal Çıkışı” sistemi, alım satım kalitesini keskin bir şekilde kötüleştirdi ve şimdi kalite açısından ilk yirmide bile değil, şimdiden 70. sıra (450 üzerinden). Bu da bana “ters takip” tipi desteğin istikrarsızlığını bir kez daha gösteriyor (yalnızca TP ayarlandığında ve her çubukta kapanmadan önce fiyata çekildiğinde).
Bakiyeye göre en iyi 20 araç:
Bakiyeye göre en iyi 10 aracın tablosu:
Ticaret kalitesi açısından ilk 20 (tek bir kaybeden ticaret yapmamış olan TS, geri kazanımı hesaplamak imkansız olduğundan, önceki tabloda sıfır kaliteye sahip olduklarından, derecelendirmeye dahil edilmemiştir):
En İyi 10 Ticaret Kalite Tablosu:
Sabit TP-SL'li kanalın pound-dolar bazındaki dökümü hala kalitede lider durumda. Geçen hafta dört işlem oldu ve ticaretin genel kalitesi biraz arttı.
İkincilik, USDCAD'de doğrudan izlenen kanal sürümü TS tarafından alındı. Geçen hafta boyunca, sistem sadece iki işlem yaptı ve hatta ticaretin kalitesini biraz düşürdü, ancak bu hala çok yüksek, ancak ikinci sıranın önceki sahibi ticareti durdurma kaybıyla tamamladı, bu bir için kabul edilemez. ters takip sistemi ve yeniden optimizasyon için derecelendirmeden yeni düştü. Bu bana bir kez daha ters takip sistemlerinin aşırı kararsızlığını doğruladı.
Geçen hafta üçüncü sıranın sahibi, hala yüksek seviyede kalmasına rağmen, geçen hafta ticaret kalitesini önemli ölçüde düşürdü. Bu nedenle, üçüncü sırayı şimdi eurodollar üzerinde sabit TP-SL ile trend boyunca fiyat ve EMA'yı geçme sistemi işgal ediyor.
Bir şeyi çözemiyorum: orada tüm danışmanlar aynı hesapta aynı anda çalışıyor, ya da ne? Denge ile, danışmanların her biri tarafından kapatılan net kar ne anlaşılmalıdır?
Evet, 448 aracın tümü tek bir hesapta çalışır. Özelden yatırım şifresi verebilirim. Ancak, gerekli TS'nin işlemlerini "yakalayan" özel bir komut dosyası olmadan işe yaramaz. TS'nin sadece yarısı "artı" olarak çalıştığından ve herhangi bir sistem için kayıp süreleri kazanç dönemlerinden daha uzundur. Periyodik olarak hesaba sanal para ekliyorum.
En iyileri bu sistemlerden seçilir - profilimde sunulan TS League'in "gerçek öncesi" demo hesabındaki çalışmaları temsil ederler. Pre-real için TS seçimi, TS League'in gerçek hesaba girmeden önce çözülmesi gereken son sorunudur. Maalesef henüz çözemiyorum, görsel bir değerlendirmeye göre seçim sezgisel olarak gerçekleşiyor.
Bakiye ile evet, her bir TS tarafından kapatılan net karı kastediyoruz. Volchansky bir keresinde doğru bir şekilde fonları görmenin güzel olacağını söylemişti - ancak fonları tarihte hesaplamak, bakiyeyi hesaplamaktan çok daha zordur. Ve TS'lerimin hiçbiri fazla kalmayla meşgul değil, her birinin her zaman bir SL'si var, bu asla artmıyor (ancak bazen çok pahalıya mal oluyor - günlük 5 TR'ye kadar) ve bakiyeden gelen fonlar çok fazla gitmiyor - bu görülebilir profilimdeki en iyi TS'yi izlemekten.
Georges, iyi bir trend göstergeniz var mı? tüm sistemlerin üstünde kullanılır mı?
en iyi aracın seçimi en zor gibi görünmüyor, sadece sistem ayın sonunda, başlangıcının dengesine geri dönmemeli.
Trendi belirlemek için iki seçenek kullanıyorum - Yakın EMA fiyatlarının kesişimi ve Fiyat Kanalının sınırına dokunan Yüksek veya Düşük fiyat. (Aracın adı ve büyüsü bunu yansıtıyor). Testler, bu iki seçeneğin önemli ölçüde farklı olduğunu ve diğer tüm seçeneklerin ya birinciye ya da ikinciye yöneldiğini göstermiştir.
Ve "dengeye dönmemeli" hakkında - kim iddia ediyor ... olmamalı ... ancak 448 araç arasında - çeşitli seçenekler var. Aksine, hiç yükseltmeye çalışmadan dengeyi azaltan pek çok kişi var (bir yıllık aralıklarla test edilmiş olmalarına rağmen).
Ek göstergelerin tanıtılması pek yardımcı olmuyor, TS'ler tarihte daha "güzel" hale geliyor, ancak istikrarı kaybediyorlar. Bir kereden fazla söylediğim gibi, uzun zamandır kârının TS'nin karmaşıklığına çok az bağlı olduğuna ikna oldum. Yüzlerce koşul, gösterge, kural ekleyebiliriz - tarih için ideal bir eğri elde edeceğiz ve ilk birkaç işlem bile bu sistemin karlılığını onaylayabilir, ancak bir ay içinde - sistem kolayca birleşmeye başlayacaktır.
Ve şimdi soru şu - neden yapay bir insan ortaya çıksın ki, herhangi bir kadın onu 9 ayda doğurabiliyorsa , basit araçlarla tamamen aynı şekilde çalışıyorsa neden karmaşık araçlar geliştiriyor?
Evet o güzel. Ne yazık ki, umut verici değil. Yazar, sistemlerin yarısının siyah olduğunu yazıyor. Oh iyi. Yakında siyahta %25 olacak. Ve sonra, iyi bilinen sonuç. Sorunun bir çözümü var ama bu düzlemde değil. Düşün, araştır.
Bir yılı aşkın süredir TS League yapıyorum. Siyah - her zaman aracın yaklaşık yarısı. Bazen yarısından fazlası. Bazen daha da az. Ancak aynı zamanda her aracın "kontrol koşulları" vardır, aşıldığında araç durur ve yeniden optimizasyona gönderilir. Ortalama olarak, günlük 5 TS "hara-kiri yap". Böylece haklısın - TS ortalama olarak her zaman "kırmızıya git".
Bir kereden fazla vurguladım - HERHANGİ BİR TS'nin kazanç dönemleri ve kayıp dönemleri vardır, ayrıca kayıp dönemleri kazanç dönemlerinden daha uzundur. Ve her zaman karanlıkta kalmanın tek yolu, kârsız araçları zamanında kârlı araçlara dönüştürmektir.
TS Ligi'nin görevi kesinlikle " Kase'yi almak" değil, nedense bu bana atfediliyor. Numara. Dikkat (hadi "siz") - TC liderlerinin çalışma ilkelerini gizlemiyorum. Codebase'den benzer bir aracın kodunu alın ve bu araç için benimkine yakın sonuçlar elde edeceksiniz (eğer paylaşmak istemediğim aynı ayarları yaparsanız - sonuçta, çok iş yapıyorum ve yapmıyorum' bedavaya vermek istemiyorum)
TS Ligi'nin görevi, geçmişte zaten test edilmiş ve bir süredir demo ticaretinde iyi sonuçlar gösteren bir "çalışan TS havuzu" oluşturmaktır.
Bu görevin başarıyla çözüldüğünü görüyorum.
Ve sonuç olarak, düşüncelerim önemli ölçüde değişti. Fiyat tablosuna bakıp düşündüğüm bir zaman vardı - TS'yi çalıştırmak için ne düşünebilirim? İyi sonuçlar vermeye başlayan TS'nin Aniden boşalmaya başlaması çok kötüydü. Sadece umutsuzluk içindeydim - ne yapabilirim?
TS Ligi'ni yarattıktan sonra "futbol sahasının üzerine çıktım". Artık topla koşmuyorum, “oyunculara” ayaklarını nereye koyacaklarını, kaleye nasıl koşacaklarını, topa nasıl vuracaklarını söylemiyorum. Ben sadece sıralamaya bakıyorum. HER ZAMAN iyi sonuçlar gösteren "oyunculara" sahiptir. Ve şimdi benim görevim, gelecekte iyi sonuçlar gösterebilecek "karlı teknikler" bulmak değil, gelecekte bir süre aynı şekilde davranacak, yüksek olasılıkla çalışan araçları seçmek. Ne yazık ki, bu soru çok daha basit değil ve aynı zamanda tam bir çözümden de uzak.
Kişisel olarak yapamazsın demedim. Kişisel olarak, doğru ilk adımı attınız. Tüccarların çoğunluğu bunu bile yapamadı. Sorun üç adımda çözülür. Soru şu ki, ikinci adımınız ne olacak? Dan beri Bir yıldır tek bir yerde dönüyorsun ve 2. adım için bir planın olmadığını önerdim. Metnimdeki bundan ve karamsarlıktan.
Evet, "2 numaralı adım" hakkında bir kereden fazla yazdım - onu "hissedemiyorum".
TS, iki koşulu yerine getirerek gerçeğe gitmelidir:
İlk sorunu çözdüm ve sanırım başarıyla çözdüm. Denge eğrisine ilişkin sezgisel tahminime çok iyi uyan bir "kalite" göstergesi tanıtıldı. Gerçekten de, kalitenin %100 olduğu eğri çok, çok iyi. Ve eğer kalite %120 ise, o zaman eğri kıskançlık olur. Aynı zamanda, kalitenin% 50'sinin olduğu eğriler - olumlu sonuçlar vermelerine rağmen, oldukça tatsız görünüyorlar. Dolayısıyla bu değerlendirmeden çok memnunum.
Ama sadece eğri "güzel" değil. Çok güzel kıvrımlarım var. Bu güzelliğin de bir süre devam etmesi gerekiyor. İşte ikinci görev. "Değişime direnme" yeteneğini bir şekilde tanımlamak ve bir şekilde değerlendirmek gerekir. Ne yazık ki, şimdiye kadar sadece küçük tahminler ve akıl yürütme var. Farklı yaklaşımlar deniyorum ama ne yazık ki şu ana kadar hiçbiri beni tatmin etmedi.
Dolayısıyla, bu "ikinci adım" - bir sürdürülebilirlik değerlendirme sistemi geliştirmek. Geliştirildikten sonra, gerçek bir hesap açmak mümkün olacaktır.