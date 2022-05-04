Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 136
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Herkes duydu - George'un uzmanı belirlemesini bekleyeceğiz. Ve orada ne tür dayanılmaz bir şey olduğunu göreceğiz. :D Hangi terimlerden bahsediyoruz ihtiyar?
Şaşıracak ne var anlamıyorum: M1 OHLC'de 2 yıl optimizasyon + 1 yıl ileri, en az 10496 geçiş.
Şaşıracak ne var anlamıyorum: M1 OHLC'de 2 yıl optimizasyon + 1 yıl ileri, en az 10496 geçiş.
Opsiyonel olarak zaman kaybetmemek için ilk olarak açılış fiyatlarından optimizasyon yapabilirsiniz. Hangisi çok daha hızlı olacak. Ve eğer hayatta kalırsa, tüm tiklere bahse girersiniz.
İyi o zaman. 2 yıl ciddi misin??? :DD
Neden 2 ay değil?
Genel olarak - bir arzunuz varsa, rebza ..
Ve böylece - boştan boşa transfüzyonla uğraşıyorsunuz.
İyi o zaman. 2 yıl ciddi misin??? :DD
Açıklayın lütfen.
Açıklayın lütfen.
Bu ciddi bir dönem değil.
2005-2007 için herhangi bir aracı optimize etmeye çalışın. Ve sonra, örneğin 2008'de nasıl çalışacağına bakın. :D Herhangi bir çiftte farklılık yoksa, kâseyi bulduğunuzu düşünün. xD
Bu ciddi bir dönem değil.
2005-2007 için herhangi bir aracı optimize etmeye çalışın. Ve sonra, örneğin 2008'de nasıl çalışacağına bakın. :D Herhangi bir çiftte farklılık yoksa, kâseyi bulduğunuzu düşünün. xD
Onlar. mevcut tüm geçmişi optimize ediyor musunuz?
Açıklayın lütfen.
Hayır, Roman. Açıkça bir araç listesi oluşturun (bir hesap - bu yüzden önce onu yazmanız yeterli).
Mesajlardaki büyüleri "toplayamam" - hata yapmak kolaydır. Kompakt olmalı - bir liste istediniz, ben kayıt kodları verdim.
Yürütülebilir modül, tümü yeniden optimize edilmiş TS ile - Bu gece yayınlayacağım. Yeniden optimize edilmemiş tüm eski araçlar, tüm eski verilerde ve eski kayıt kodlarında değişiklik yapılmadan çalışır. Tekrar ediyorum - kayıt kodu yalnızca hesap numarasına ve aracın sihirbazına bağlıdır. Ücretsiz bir sinyal açma sözü için ilk istekte kısıtlama olmaksızın üretiyorum.
Opsiyonel olarak zaman kaybetmemek için ilk olarak açılış fiyatlarından optimizasyon yapabilirsiniz. Hangisi çok daha hızlı olacak. Ve eğer hayatta kalırsa, tüm tiklere bahse girersiniz.
İyi o zaman. 2 yıl ciddi misin??? :DD
Neden 2 ay değil?
Genel olarak - bir arzunuz varsa, rebza ..
Ve böylece - boştan boşa transfüzyonla uğraşıyorsunuz.
Kolektif çiftliğimizde her yer sincabı büyük bir ziraatçıdır.
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --
Ortalama alma kuralları?
Ve kilidin fikri nedir (DC'nin sponsorluğu hariç)?
Onlar. mevcut tüm geçmişi optimize ediyor musunuz?
Bence bariz. Optimizasyon süresi ne kadar uzun olursa, o kadar sağlam ayarlar elde edebilirsiniz. Tabii ki, sessiz dönemleri test edebilir ve çalışmaya devam edeceklerine inanabilirsiniz - istediğiniz gibi. :D
Opsiyonel olarak zaman kaybetmemek için ilk olarak açılış fiyatlarından optimizasyon yapabilirsiniz. Hangisi çok daha hızlı olacak. Ve eğer hayatta kalırsa, tüm tiklere bahse girersiniz.
İyi o zaman. 2 yıl ciddi misin??? :DD
Neden 2 ay değil?
Genel olarak - bir arzunuz varsa, rebza ..
Ve böylece - boştan boşa transfüzyonla meşgulsünüz.
farklı dillerde iletişim. Özel şubeniz IMHO'da "boştan boşa transfüzyonla meşgul olma" arzusu - spam var. - Testte birkaç saniye içinde ilk beşe girin ve sevinin.
:-)