Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 131
Ve piyasanın tüm sembolleri hakkında mı yoksa sadece bu araçların ticaret yaptığı semboller hakkında mı veri olmalı?
Çalışmak için kaç tane çubuk grafik gerekiyor? 100.000 bar limitim var.
TS'yi tam olarak bu TS'nin işlem yapması gereken çiftin grafiğine koydum.
Yalnızca TS'nin işlem gördüğü sembollerin olması yeterlidir.
Bunları çalıştırmak gerekli değildir, ancak MaretWatch'ta görünür olmaları gerekir.
Evet, yeterli çubuk olmalı, çünkü H4'te çalışan yavaş araçlarda - bazen büyük bir geçmiş derinliği gerekir.
MT5'te LigaTS Top Quality 10 sinyalini izledi. Bağlantı: https://www.mql5.com/ru/signals/
Aleluya! Bunun için bir yıl geçti! hemen ağlayacağım
Evet, öyleydi, şimdi ezin! Uzun süre kullandık, ama şu anda kapitalistler için nasıl ölüyoruz ...
Sen, Vladimir, delisin. Seçim metodolojisi geliştirilmediyse neyi "ezecek"?
Kendinizinkini sunmak yerine, bir sinyal açmak - sürekli olarak gelmemeye söz verdiğiniz yerde görünür ve bir kar fırtınası süpürürsünüz. Yorgun değil?
Sadece er ya da geç bir şeyler bulacağını düşünüyorum, kurcalayarak, bu yüzden bakıyorum
Çok fazla balkabağına ihtiyacın var.)
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik: