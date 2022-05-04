Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 129
BENİM NACİZANE FİKRİME GÖRE!
Test cihazında 543050 kullandım ve çok şartlı olarak "Devrimci" olarak adlandırılabileceği sonucuna vardım. Bir yandan not olarak, vakaların %90'ında kapanış, Stop ve Reverse değil, başabaşta (veya bir trolde) gerçekleşir.
Bu araçta trol bulunmamaktadır. Yalnızca bir "başabaş transferi" vardır (aslında - tam başa baş değil, küçük bir kâr).
Bu tür sistemler aşağıdaki gibi optimize edilmiştir.
İlk olarak, "saf" bir SAR sistemi optimize edilir. EMA dönemi, trendi, en iyi zaman dilimini, en iyi günlük işlem limitini ve bazı diğer parametreleri belirlemek için belirlenir.
Bundan sonra, başabaş tetikleyici ve başabaş düzeyi optimize edilir.
Son olarak, üçüncü aşama TP ve SL'nin optimizasyonudur. Bunları yerleştirmenin karlı olduğu ortaya çıkarsa, kurulacaklar ve SL'yi devirmek "kontrol atışı" olarak kabul edilmeyecek. TP veya SL olmadan en yüksek ticaret kalitesinin elde edildiği ortaya çıkarsa, o zaman bu seviyeler minimum mesafeye ayarlanır, bu da onların tarihe "çarpmamasını" sağlar. Ancak aynı zamanda, SL'yi devirmek zaten bir "kontrol vuruşu" ile eşdeğerdir.
Bir arzu varsa - bu aracı yeniden optimize edebilirim. Yeniden optimizasyondan sonra, sonuçlara göre hemen üç bölümden birine gönderilecektir. Ticaretin kalitesini değerlendirmek, Zirveye çıkmak (veya daha yüksek veya daha düşük bir bölüme olası bir geçiş için), 10 işlem toplamanız gerekir. Yani, yeniden optimizasyondan sonra sistem, Top'a layık olsa bile, orada hemen görünmeyecek, ancak 10 işlemden sonra görünecektir.
Bu, genel ilkelerin ihlali olacaktır. Yani, sana kalmış.
Bu optimizasyon dizisini nasıl buldunuz? Görünüşe göre Kızılderililerinizin yetenekleriyle şerif, hem SAR hem de başabaş optimizasyonunu bir şişede hemen başlatabilir mi?
Numara. İlk başta bunu yaptım.
Ancak, TS'nin temelinin SAR olduğu gerçeğinden hareketle, "temiz" bir TS'nin tüm ana parametrelerinin herhangi bir başabaş olmadan bulunması gerektiğine inanıyorum.
Tüm parametreleri bir kerede ararsak, bunların en iyi kombinasyonu mutlaka en iyi "saf" SAR TS'ye karşılık gelmez.
Aslında, bir başabaş getirilmesi bile SAR sisteminin özünü ciddi şekilde çarpıtmaktadır. Bu nedenle, bence, önce "temel" SAR parametrelerini optimize etmek ve ancak o zaman onlara en iyi başa baş ve TP-SL parametrelerini eklemek gerekiyor.
Diğer tüm araçlar da bu yöntemle optimize edilir. İlk olarak, "temiz" sistemin parametreleri bulunur ve ancak bundan sonra, bulunan parametrelere ayrı ayrı, başabaş parametreler ve ek (sistem tarafından sağlanmadıklarında) TP-SL parametreleri aranır.
Sonunda neden Ters olarak adlandırdığınız anlaşıldı.
0 ile biten TS ile ilgili sorunun ne olabileceği hakkında bir fikriniz var mı?
Yürütülebilir Dosyanın MT4 test cihazında çalışmadığını, ancak normal olarak MT5'te test edildiğini hatırlıyorum. M.b. İlk 10'u MT5'e aktarmayı deneyelim mi? Yoksa iki klon mu yapacağız: biri 4-ke'de, ikincisi 5-ke'de?
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
Balance'ın Top 10'u 3 yeni araç içeriyor: 740250, 240640, 642350
Lütfen onlar için kayıt kodları oluşturun. Hesap 60276519
Ayrıca Quality'de ilk 10 için MT5'te bir Signal oluşturmanızı öneririm. Kabul ediyorsanız, MT5 hesabı 50423626'dır.
TS: 642432, 642250, 742350, 642422, 642750, 642350, 640242, 640150, 243051, 640151
2019.06.14 tarihindeki TS 543050 (EURCHF üzerinde EMAFlatSAR), izin verilen düşüş seviyesini aştı ve yeniden optimizasyona yönlendirildi.
Yeniden optimize edildikten sonra Ligin Orta Bölümüne girdi ve şimdi 523020 sihrine sahip.
Regcode'ları biraz sonra oluşturacağım.