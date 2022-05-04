Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 133
anlamadım Bir istek görmüyorum. Yukarıda bir istekte bulundunuz mu?
Bir çift "hesap büyüsüne" ihtiyacımız var. Ben öyle bir çift görmüyorum.
Bu formata sığar mı? Veya bana hangi biçimde oluşturmanın daha uygun olacağını söyleyin.
------------------------------------
Hesap: 50433863
Büyü: 143141
------------------------------------
Hesap: 50433863
Büyü: 642750
------------------------------------
Hesap: 50433863 Büyü: 640150
------------------------------------
Hesap: 50433863
Büyü: 143750
------------------------------------
Hesap: 50433863
Büyü: 243141
------------------------------------
Hesap: 50433863
Büyü: 542652
------------------------------------
Hesap: 50433863
Büyü: 642350
------------------------------------
Hesap: 50433863
Büyü: 842640
------------------------------------
Hesap: 50433863
Büyü: 340752
------------------------------------
Hesap: 50433863
Büyü: 642422
------------------------------------
------------------------------------
Hesap: 50423626
Büyü: 243141
------------------------------------
Hesap: 50423626
Büyü: 143750
------------------------------------
Hesap: 50423626
Büyü: 642342
------------------------------------
Hesap: 50423626
Büyü: 642152
------------------------------------
Bu formata sığar mı? Veya bana hangi biçimde oluşturmanın daha uygun olacağını söyleyin.
Evet, bu gece veya yarın sabah her şey yolunda - Kayıt kodları oluşturuyorum.
Başlatıldı. Bağlantılar: İlk 10 Bakiye https://www.mql5.com/en/signals/598311 En İyi 10 Kalite https://www.mql5.com/en/signals/596222
Kurulumla ilgili sorunlar vardı. Büyük olasılıkla geçmiş sayfalama ile ilgilidirler: bir sembole ilk ayarlandığında, TS mesaj dizisi aralık dışındayken çöker. Hiçbir şey yapmadan 30 saniye sonra tekrar takıldığında araç çalışıyor.
Başlatıldı. Bağlantılar: İlk 10 Bakiye https://www.mql5.com/en/signals/598311 En İyi 10 Kalite https://www.mql5.com/en/signals/596222
Kurulumla ilgili sorunlar vardı. Büyük olasılıkla geçmiş sayfalama ile ilgilidirler: bir sembole ilk ayarlandığında, TS mesaj dizisi aralık dışındayken çöker. Hiçbir şey yapmadan 30 saniye sonra tekrar takıldığında araç çalışıyor.
Bir demo hesapta, başlangıçta minimum lotlarla işlem yapacaksınız. depo 10000?
Palyaçolara - bir palyaçonun cevabı: "Tabii ki, sadece minimal olanlar, neden diğerleri?"
Başlatıldı. Bağlantılar: İlk 10 Bakiye https://www.mql5.com/en/signals/598311 En İyi 10 Kalite https://www.mql5.com/en/signals/596222
Kurulumla ilgili sorunlar vardı. Büyük olasılıkla geçmiş sayfalama ile ilgilidirler: bir sembole ilk ayarlandığında, TS mesaj dizisi aralık dışındayken çöker. Hiçbir şey yapmadan 30 saniye sonra tekrar takıldığında araç çalışıyor.
Durumu tekrarlayamam. Prensip olarak, veri eksikliği olduğunda, bununla ilgili bir mesaj görüntülenmeli ve Uzman Danışman işi doğru bir şekilde sonlandırmalıdır. Ve bir nedenden dolayı var olmayan verileri talep ediyorsunuz. Pekala... Geriye sadece bu hatanın bilgisayarımda kendini göstermesini beklemek kalıyor.
Palyaçolara - bir palyaçonun cevabı: "Tabii ki, sadece minimal olanlar, neden diğerleri?"
Georgy - TS Ligi için mufxbook'ta (şimdilik izleme için) oluşturuyorum.
Mevcut durum aşağıdaki gibidir:
Lütfen BU sihirbazlar VE hesabım 2599118 için kayıt kodları sağlayın.
Şu anda benim için çalışan önceki modül yeni büyülerle çalışacak mı (çalıştırılabilir modülü güncellemiş gibisiniz - mümkünse, bir yanıt mektubunda çoğaltın, neden çoğaltın, çünkü zaten buraya gönderdiniz yeni ... ), her bir expa için de yüzde seçmesi mümkün mü?
Şimdi, EURCHF tarafından zaten çifte rezerve edilen "eski" TS de dahil olmak üzere, Lig ticaretinde 5 robotum var.
Durumu tekrarlayamam. Prensip olarak, veri eksikliği olduğunda, bununla ilgili bir mesaj görüntülenmeli ve Uzman Danışman işi doğru bir şekilde sonlandırmalıdır. Ve bir nedenden dolayı var olmayan verileri talep ediyorsunuz. Pekala... Geriye sadece bu hatanın bilgisayarımda kendini göstermesini beklemek kalıyor.
Burada, IMHO, mesele MT5'te geçmiş yükleme özelliklerindedir: terminal, bir danışman veya göstergeler veya bir test cihazı tarafından erişilene kadar derin geçmişi yüklemez. Ve danışman kapanıyor çünkü. İstediği hikayeye sahip değil. Ancak geçmişe yönelik bir istek vardı, bu nedenle terminal onu indirir ve danışmanın bir sonraki açılışında zaten kullanılabilir hale gelir.
Tekrar edemezsin çünkü terminaliniz tüm bu hikayeyi uzun süredir yükledi. Ve bir "sıfır" terminalim var.