Bu, onunla alakalı değil.
Sizi anlıyorum, Stratejiler farklı olabilir, pazarı eksik tanımlayan TS var ve eksiksiz, doğru olanlar var. Tam olarak bu, bir Trendin Kökeni, Yaşamı ve Ölümünü takip edebilecekleri anlamına gelir. Kesin kâr/zarar oranı olan TS'ler yaklaşık 50/50'dir... Üstelik rastgelelik de yoktur.
Görünüşe göre, kullandığınız stratejiler doğru değil, bu yüzden böyle bir fikriniz var ve pozitif ve kaybedilen işlemlerin rastgeleliği konusunda hakimsiniz. Bu, seviyeden geri tepmeyi izleyen TS'de ... Örneğin, TS "Temel İlke" de her şey az çok görünür, bu TS Trendleri izler
Kesin strateji, kâseyi veya sıfır büyümede daire çizmeyi ima eder (fiyat oynaklığı, oluşmayan yayılmadan biraz daha fazla olduğunda).
Tamam, daha fazla tartışmaya gerek yok, sadece kendi fikrimi söyleyeceğim, TS "Temel İlke" piyasayı anlatıyor, bir Trendin Kökeni, Yaşamı ve Ölümünü gösteriyor. Ayrıca, sinyallerin güvenilirliği 50 ila 50'dir ve yaklaşık 70'ten 30'a yükseltmek mümkündür, ancak bu fiziksel olarak zordur. Her zaman aynı lot (risk) ile bir dizi kaybeden ticaret vardır, geri kazanmak için Trend'in dairenin ardından başlamasını beklemeniz gerekir, ancak bu zaman alır, ancak farklı zaman dilimleri kullanırsanız (daha küçük) , o zaman eğilim her zaman olacak, tek uzunlukları çok daha kısa olacak ... Ve telafi etmek ve aynı zamanda para kazanmak için Martingale'yi kullanmanız gerekecek... Drenaj riski artar, ancak orada neredeyse her zaman kar etmek için bir fırsat olacaktır. "Herhangi bir havada" nasıl söylenir.
ancak hemen hemen her zaman kar etme fırsatı olacaktır. "Herhangi bir havada" nasıl söylenir.
ve piyasa her zaman bir tüccarı becerme fırsatına sahip olacak)
Yine de, 2 yıllık nispi daire ile bazı "uzun ömürlü" sinyallerin başarısı arasında bir bağlantı olduğunu düşünüyorum...
Her biri için sadece ortalama bir veya iki yıl
Avustralya'da ticaret yapan tepeyi takip ettim, bir yerlerde kayboldu.
Son anda, % 85'lik bir düşüş yaşadı.
500 kişi abone sıfırın altında, toplamda bir buçuk milyon dolar çekilişte oturuyordu. Ve Soros'un piyasayı tekrar düşürmesi sorun değil, ama bu en basit ortalama. İnsanlar garip.
En basit yanlış ortalama. Basitçe ortalama yapabilir veya kafanızla ve düşünceli bir şekilde yapabilirsiniz ve bunlar iki muazzam farktır.
1300 abone, umarım depolarının tamamı sağlanmamıştır.
İlgi peşinde.
hoşçakal üst