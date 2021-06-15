1200 abone!! - sayfa 60
İyi iplik, çok ilginç!
Evet, iyi insanları kıskanmalısın))
Ve kedileri yayınlayabilirsiniz, çok faydalı bir konu.
Evet, iyi insanları kıskanmalısın))
Ve kedileri yayınlayabilirsiniz, çok faydalı bir konu.
Belki de sonraki hayatında bu kadar mutlu ve zengin bir kedi olmaya karşı değildir.
Sonuçta, onlar, kediler, hayatın efendileri, eve yiyecek ve para getirenler değil, fotoğrafa bakılırsa, bu böyle.
Ve kedileri yayınlayabilirsiniz, çok faydalı bir konu.
Bu kesin - sadece kediler ve tilkiler - klasiklerde olduğu gibi - Cat Basilio ve Fox Alice.
Khazanov'un bir keresinde mizahi mizahlardan birinde söylediği gibi: "Çekim sağlam. Benekli Kurt, ağılın kapılarına sürgüyü iterek dedi."
Bir şeyi anlamıyorum, zarar getirecekse neden bir sinyalin üzerine oturalım.
ya da 1000 moron var ya da hepsi aynı, bu bin kar alıyor.
ve bunda bir şey var - incelemelerden biri:
ve bunda bir şey var - incelemelerden biri:
ve bunda bir şey var - incelemelerden biri:
Yeni bir iş parçacığına mı ihtiyacınız var? "Abone kaybetmeden mevduat nasıl birleştirilir?"))))
Yani hala 1000 moron)
bu arada, birden fazla benzer inceleme var - bu yalnızca en son yayınlanan
Görünüşe göre birisine çocuklukta mucizelerin olmadığı ve balkabağının genellikle gece yarısında arabaya dönüşmediği öğretilmedi))
tam tersi - gece yarısı vagonu balkabağına dönüştü
Düşünmek. pek çoğu, tekrar tekrar izlemekten bile çok zevk alacak:
-- zarara uğramak, sinyalden memnun olmamak, ancak gelecek ay için indirim istemek
Ticaret psikolojisi, 1. sınıf.
Herkes dezavantajı oturur ve telafi etmeyi umuyor.
Profesyoneller aptalca bu tür sinyallere abone olmazlar.