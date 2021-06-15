1200 abone!! - sayfa 60

İyi iplik, çok ilginç!
 
Yuri Zaytsev :
İyi iplik, çok ilginç!

Evet, iyi insanları kıskanmalısın))

Ve kedileri yayınlayabilirsiniz, çok faydalı bir konu.


 
Sergey Basov :

Evet, iyi insanları kıskanmalısın))

Ve kedileri yayınlayabilirsiniz, çok faydalı bir konu.

Belki de sonraki hayatında bu kadar mutlu ve zengin bir kedi olmaya karşı değildir.

Sonuçta, onlar, kediler, hayatın efendileri, eve yiyecek ve para getirenler değil, fotoğrafa bakılırsa, bu böyle.

 
Sergey Basov :

Ve kedileri yayınlayabilirsiniz, çok faydalı bir konu.


Bu kesin - sadece kediler ve tilkiler - klasiklerde olduğu gibi - Cat Basilio ve Fox Alice.

Khazanov'un bir keresinde mizahi mizahlardan birinde söylediği gibi: "Çekim sağlam. Benekli Kurt, ağılın kapılarına sürgüyü iterek dedi."


 
Alexandr Bryzgalov :

Bir şeyi anlamıyorum, zarar getirecekse neden bir sinyalin üzerine oturalım.

ya da 1000 moron var ya da hepsi aynı, bu bin kar alıyor.


ve bunda bir şey var - incelemelerden biri:

-430$ bu ay zarar
Bir sürü bahane ve habersiz strateji testi sinyal hizmeti için -30$
bu ayki kötü performansınızdan dolayı nisan ayı indirimini hak ettik...

-430$ bu ay zarar
-30$ bir sürü bahane
bu ayki performansınız yüzünden nisan ayı indirimini hak ettik...

-- zarara uğramak, sinyalden memnun olmamak, ancak gelecek ay için indirim istemek
 
Andrey F. Zelinsky :


ve bunda bir şey var - incelemelerden biri:

-430$ bu ay zarar
Bir sürü bahane ve habersiz strateji testi sinyal hizmeti için -30$
bu ayki kötü performansınızdan dolayı nisan ayı indirimini hak ettik...

-430$ bu ay zarar
-30$ bir sürü bahane
bu ayki performansınız yüzünden nisan ayı indirimini hak ettik...

-- zarara uğramak, sinyalden memnun olmamak, ancak gelecek ay için indirim istemek
Yani hala 1000 moron)
 
Andrey F. Zelinsky :


ve bunda bir şey var - incelemelerden biri:

-430$ bu ay zarar
Bir sürü bahane ve habersiz strateji testi sinyal hizmeti için -30$
bu ayki kötü performansınızdan dolayı nisan ayı indirimini hak ettik...

-430$ bu ay zarar
-30$ bir sürü bahane
bu ayki performansınız yüzünden nisan ayı indirimini hak ettik...

-- zarara uğramak, sinyalden memnun olmamak, ancak gelecek ay için indirim istemek

Yeni bir iş parçacığına mı ihtiyacınız var? "Abone kaybetmeden mevduat nasıl birleştirilir?"))))
 
Alexandr Bryzgalov :
Yani hala 1000 moron)

bu arada, birden fazla benzer inceleme var - bu yalnızca en son yayınlanan
 
Sergey Basov :

Görünüşe göre birisine çocuklukta mucizelerin olmadığı ve balkabağının genellikle gece yarısında arabaya dönüşmediği öğretilmedi))

tam tersi - gece yarısı vagonu balkabağına dönüştü

Düşünmek. pek çoğu, tekrar tekrar izlemekten bile çok zevk alacak:


 
Andrey F. Zelinsky :

-- zarara uğramak, sinyalden memnun olmamak, ancak gelecek ay için indirim istemek

Ticaret psikolojisi, 1. sınıf.

Herkes dezavantajı oturur ve telafi etmeyi umuyor.

Profesyoneller aptalca bu tür sinyallere abone olmazlar.

