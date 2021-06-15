1200 abone!! - sayfa 59

Alexandr Bryzgalov :

Forex'e bakarsanız, çoğu için kârsızdır.

Ancak şansını denemek isteyenler küçülmüyor, akış sonsuz.



Çünkü birçoğu Forex'i bir oyun olarak algılıyor ve bildiğiniz gibi kumarhanede daha az oyuncu yok)
 
İnsanların Forex ve finans piyasalarını genel olarak bir oyun olarak algıladığı oldukça açıktır. Ama bu kavanozdan bir şekilde para kazanabileceğin düşüncesi bile beni etkiliyor. Başka birinin kederinden para kazanan falcılar gibi.
 
Andrey Dik :
Hangi dağda? İnsanların harcamaktan çekinmedikleri fazladan paraları mı var, keder mi? Cebinizden para almıyorlar, değil mi? Yargılayacak bir şey yok.
 
Vitalie Postolache :

Hangi dağda? İnsanların harcamaktan çekinmedikleri fazladan paraları mı var, keder mi?

Son parasını buna yatıranların vay haline. Onlarla tanıştım.
 
Alexandr Saprykin :

Akıl yoksa parayı nereden buluyorlar? Miras? Çaldı mı? Kredi? Onlar için üzülmüyorum)))
 
Vitalie Postolache :

Kazanılan) Yazık mı?
 
Alexandr Saprykin :

Hayır yazık değil daha çok kazanacaklar (:
 
Vitalie Postolache :

Ve daha fazlası kaybolacak)

Bazıları kaybeder, bazıları bulur)

 
Vitalie Postolache :

İğrençsin. Ah.
 
Andrey Dik :
İğrençsin. Ah.


sana küserim

resmi beğendim

Sana değil öyleyse)

