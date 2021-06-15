1200 abone!! - sayfa 59
Forex'e bakarsanız, çoğu için kârsızdır.
Ancak şansını denemek isteyenler küçülmüyor, akış sonsuz.
Çünkü birçoğu Forex'i bir oyun olarak algılıyor ve bildiğiniz gibi kumarhanede daha az oyuncu yok)
İnsanların Forex ve finans piyasalarını genel olarak bir oyun olarak algıladığı oldukça açıktır. Ama bu kavanozdan bir şekilde para kazanabileceğin düşüncesi bile beni etkiliyor. Bir başkasının kederinden para kazanan falcılar gibi.
Hangi dağda? İnsanların harcamaktan çekinmedikleri fazladan paraları mı var, keder mi? Cebinizden para almıyorlar, değil mi? Yargılayacak bir şey yok.
Son parasını buna yatıranların vay haline. Onlarla tanıştım.
Akıl yoksa parayı nereden buluyorlar? Miras? Çaldı mı? Kredi? Onlar için üzülmüyorum)))
Kazanılan) Yazık mı?
Hayır yazık değil daha çok kazanacaklar (:
Ve daha fazlası kaybolacak)
Bazıları kaybeder, bazıları bulur)
İğrençsin. Ah.
resmi beğendim
Sana değil öyleyse)