bugün sinyal servisi şöyle görünüyor:
İlginç bir metafor.
Bu ne anlama geliyor? (bilmeyenler için)
Yazınız samimi ve ilginç.
"Dünya mükemmel değil" ve "Parlayan her şey altın değildir."
Seçilmiş özdeyişler))) forex'in kumarhanenin% 100'ü olduğunu ve başarılı yatırımcıların% 5'inin sadece şanslı olduğunu duyacağımı düşündüm)))
Ama kendimi matematik, psikoloji ve her şeyin iç içe olduğu bu BİLİM'e ne kadar çok kaptırırsam, muhafazakar işlere sahip deneyimli tüccarların 500$'lık bir hesapta sürekli olarak ayda %5-10'luk getiriler elde ederken abonelerden onbinler kazanabileceklerini düşünüyorum. . Öyle değil mi? Sorunun ne olduğunu açıklayın?
Bu arada, abonelerle iletişim, müşterileri sinyale çekmede çok önemli bir rol oynamaktadır.
İnsanlar buraya bu kadar para döküyor, New York City Capital (şimdiye kadar ilk sırada yer alan) kabaca 1.000 aboneye ve 5.000.000 milyon dolarlık abone fonuna sahipti, hastane başına ortalama sadece 5.000 dolar, muhtemelen en az yarısı 500 dolara , bu yüzden bağlandıkları insanlar ve 10.000'den ben bile bilmiyorum... Örneğin 50.000 dolarlık bir sinyale güvenen bir kişi ağaç gibi bir şey olamaz.
çılgın mart
... Muhafazakar çalışan deneyimli tüccarların, abonelerden on binlerce kazanırken, 500 $'lık bir hesapta ayda %5-10'luk bir kârlılık gösterebileceğini düşünüyorum. Öyle değil mi? Sorunun ne olduğunu açıklayın? ...
Cevap son derece basit - ve reytingde ve TOP'da yatıyor.
Örneğin, sinyal hizmetinde bir hesap var , sürekli olarak ayda% 10'dan fazla,% 10-30'luk bir düşüş veriyor - altı ayda sadece% 90'lık bir "büyümeye" sahip.
Böyle bir sinyalin TOP'un ilk 5 düzinesine bile girme şansı yoktur.
Ve abone olduğunuz sinyalinize bakın - ECN'ye 100$ ile başlayın, depozitoyu ölçeklendirerek overclock edin, %4000'in üzerinde kazanç elde edin.
Veya eski lider - bir cent hesabında 1 dolardan başlayarak, mevduatı overclock ediyor.
Vesaire vesaire - şema son derece basittir.
Aboneleri değil hesabını önemseyen bir tüccarın TOP'a girme ve abone alma şansı yoktur.
ps Bu tamamen benim kişisel görüşüm.
Bu sahte bir kedi. Sinyale abone oldum ve uyuyor.
Ben de bu kedinin sinyali açan, baykuşu fırlatan ve uyuyan bir tedarikçi olduğunu düşündüm.
Uyumadıkları için kesinlikle bir tedarikçi değil. Görünüşe göre hiç tecrüben yok ve madalyonun sadece bir yüzü görünüyor.
Uyumadıkları için kesinlikle bir tedarikçi değil. Görünüşe göre hiç tecrüben yok ve madalyonun sadece bir yüzü görünüyor.
Sadece elle ticaret yapanlardan bahsediyorsunuz) Ya da sorumluluk duygusuyla ya da büyük kârların heyecanıyla uyumasına izin verilmeyen kişilerden bahsediyorsunuz.
Birinin bir robotu sinyallerle takas etmesi çok nadirdir. Ve bu, sinyalin geçmişinden görülebilir.
Bu pozisyonun manuel olarak veya bir uzman tarafından ayarlandığı sinyallerde görüldüğünde hemen hemen hiç kimsenin bir robotla işlem yapmadığı görülecektir.
Ancak sorun bunda değil, birçok abonenin birçok aptal soru sorması gerçeğinde.
Örneğin, içlerinden biri bir keresinde öfkeyle şöyle yazmıştı: "İşte bu yüzden sinyaliniz böyle bir gecikmeyle gönderiliyor , siparişiniz her zaman bir artı ve benimki eksi ile kapatılıyor."
Ya da birileri her gün yazıp karlılığı artırmam için bana yalvarıyor. Ya da biri senin bir şarlatan ve aldatıcı olduğunu yazıyor.
Ve her gün daha fazla yeni abonenin geldiğini hayal edin.