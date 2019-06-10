&quot;New Neural&quot;, MetaTrader 5 platformu için bir sinir ağı motorunun Açık Kaynak projesidir. - sayfa 89

MMVB borsasının ne olduğunu bilmediğim o günlerde forex
Sinir ağlarını programladım ve basit olanları değil, altın olanları), Şaka yapıyorum ...) karmaşık olanları.
Birçok ağ vardı ve hepsine çiftleşme ve doğum yapma yeteneği verdim, tüm bunlar ağların yapısını kromozomlara şifreleyerek işe yaradı.
çaprazlarken, genetik mutasyonun olağan mekanizması işe yaradı,
Temel olarak, çevre koşullarına uyum sağlayan (evrim geçiren) her türlü canlıyı yetiştirdim,
değişen duruş ile kötü ve iyi bölgelerden oluşuyordu. Kısacası, ekranın etrafında koştular ve hayatta kalmaya çalıştılar,
Girdi parametreleri, çıktı bacak yaratıklarının reseptörleriydi, sayıları mutasyonun (çaprazlama) sonucuna bağlı olarak değişiyordu.
Sonuçlar iyiydi, uyum sağlayan nesiller vardı.
İşte bundan bahsediyorum ve borsalar hakkında, forex hakkında öğrendiğimde, bunun sinir ağlarının gerçek uygulaması olduğunu düşündüm,
ve borsalar için 3 yıl programlama ağları harcadı,
Ağlar görevleriyle mükemmel bir şekilde başa çıktılar, bir tahminde bulundular.
Ama sonradan keşfettiğim bir nüans (kelebek etkisi) vardı, çünkü kâr yoktu.
Fiyattaki en ufak bir değişiklik, tahmini büyük ölçüde değiştirebilir,
Sinir ağlarının bu kararsızlığının robotlar için uygun olmadığını anladım.
Ve bu konuyu kendim için kapatırken.
Temel olarak, bu sadece benim deneyimim.
Bütün bunlar DBMS Cache + Delphi + API AlfaDirect üzerinde çalıştı
 
Katılıyorum, özellikle büyük ölçekli deneylerle ilgili olarak, böyle bir sinir ağı yükünü çekmek çok zor mu?
Muhtemelen bu projenin burada önerilmesinin nedeni budur, ancak tamamlansa bile, ne elde edeceğiz - başka bir sinir ağı OpenSource kütüphanesi, ki bunlardan çok fazla var ...
 

Urain benim standartlarıma göre imkansızı başardı!

Mersenne Whirlwind algoritmasına dayalı rastgele sayılar dll'sini MQL5'e çevirdi.

Bu algoritmanın devasa bir aralıkta rastgele sayılar ürettiğini hatırlatmama izin verin.

Halkın görmesi için yayınlıyorum.

Kim yardım edecek, hepsi Urain sayesinde.

MQL5'te Mersenne Girdabı Random_Mersen.mq5

Wikipedia'da Mersenne girdabı %81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0

 
Halkın görmesi için yayınlıyorum.

Kim yardım edecek, hepsi Urain sayesinde.

MQL5'te Mersenne Girdabı Random_Mersen.mq5

MQL5'te Mersenne Girdabı Random_Mersen.mq5

Wikipedia'da Mersenne girdabı %81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0

Üzgünüm, kodu hiç göndermedim.

Her şeyin yolunda gittiğini görüyorum.

