Ve konu başlığında ne var zaten boş bir rüya olarak kabul edilebilir ...?
Muhtemelen bu projenin burada önerilmesinin nedeni budur, ancak tamamlansa bile, ne elde edeceğiz - başka bir sinir ağı OpenSource kütüphanesi, ki bunlardan çok fazla var ...
Urain benim standartlarıma göre imkansızı başardı!
Mersenne Whirlwind algoritmasına dayalı rastgele sayılar dll'sini MQL5'e çevirdi.
Bu algoritmanın devasa bir aralıkta rastgele sayılar ürettiğini hatırlatmama izin verin.
Halkın görmesi için yayınlıyorum.
Kim yardım edecek, hepsi Urain sayesinde.
MQL5'te Mersenne Girdabı Random_Mersen.mq5
Wikipedia'da Mersenne girdabı %81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0
................
Bağlantı çalışmıyor // "403 - Yasak. Erişim reddedildi."
Bağlantınızla wiki'yi zaten mahvettiniz mi? :)
çok geç olmadan düzeltin.
daha doğrusu, kod tabanında bir yayın oluşturun ve ona bir bağlantı yerleştirin.
Kişisel bir bağlantı var.
daha doğrusu, kod tabanında bir yayın oluşturun ve ona bir bağlantı yerleştirin.
Ve doğru.
Üzgünüm, kodu hiç göndermedim.
Her şeyin yolunda gittiğini görüyorum.