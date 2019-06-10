"New Neural", MetaTrader 5 platformu için bir sinir ağı motorunun Açık Kaynak projesidir. - sayfa 41
Belki kopmuş bir kafa yerine, botun kafasının bir çeşit stilizasyonu?
Ve başın tonu daha hafif, aksi halde kasvetli.
"Ben bir robotum"dan koparabilirsiniz)
Evet bu harika.
Tehdit "Ben bir robotum"da namlu sahte değil (bunu düşünmedim), tam boy bir figür normal görünüyor, ancak bir namlu saçmalık.
Performans değiştirilebilir. Kan ekleyebilir misin?
Fikri çözmemiz gerekiyor. Bir sinir ağı projesi için kafa en uygun olanıdır. Ayrıca bir entegrasyon ipucu da eklememiz gerekiyor. Pikselleri vurgularken kısalık ve açgözlülük için meta alıntılar sevgisiyle bile, her şey minimumda tutulmalıdır.
Henüz başka bir fikrim yok.
Ayrıca bir entegrasyon ipucu da eklememiz gerekiyor.
Evet bu harika.
Tehdit "Ben bir robotum"da namlu sahte değil (bunu düşünmedim), tam boy bir figür normal görünüyor, ancak bir namlu saçmalık.
Kabloları kafaya sokun :))
)))
