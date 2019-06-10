&quot;New Neural&quot;, MetaTrader 5 platformu için bir sinir ağı motorunun Açık Kaynak projesidir. - sayfa 41

Yeni yorum
 
yanlış :

?

Belki kopmuş bir kafa yerine, botun kafasının bir çeşit stilizasyonu?

Ve başın tonu daha hafif, aksi halde kasvetli.

"Ben bir robotum"dan koparabilirsiniz)

 
 
joo :


Evet bu harika.

Tehdit "Ben bir robotum"da namlu sahte değil (bunu düşünmedim), tam boy bir figür normal görünüyor, ancak bir namlu saçmalık.

 
Ukrayna :

Belki kopmuş bir kafa yerine, botun kafasının bir çeşit stilizasyonu?

Ve başın tonu daha hafif, aksi halde kasvetli.

"Ben bir robotum"dan koparabilirsiniz)

Performans değiştirilebilir. Kan ekleyebilir misin?

Fikri çözmemiz gerekiyor. Bir sinir ağı projesi için kafa en uygun olanıdır. Ayrıca bir entegrasyon ipucu da eklememiz gerekiyor. Pikselleri vurgularken kısalık ve açgözlülük için meta alıntılar sevgisiyle bile, her şey minimumda tutulmalıdır.

Henüz başka bir fikrim yok.

 
joo :
Kendin mi yaptın yoksa bir yerden mi aldın?
 
yanlış :

Performans değiştirilebilir. Kan ekleyebilir misin?

Fikri çözmemiz gerekiyor. Bir sinir ağı projesi için kafa en uygun olanıdır. Ayrıca bir entegrasyon ipucu da eklememiz gerekiyor. Pikselleri vurgularken kısalık ve açgözlülük için meta alıntılar sevgisiyle bile, her şey minimumda tutulmalıdır.

Henüz başka bir fikrim yok.

Prensip olarak, doğru yöne gidiyorsunuz, sadece bir Roma (güçlü iradeli) profili alın ve ton daha açık olacaktır.
 
yanlış :

Ayrıca bir entegrasyon ipucu da eklememiz gerekiyor.

Kabloları kafaya sokun :))
 
Ukrayna :

Evet bu harika.

Tehdit "Ben bir robotum"da namlu sahte değil (bunu düşünmedim), tam boy bir figür normal görünüyor, ancak bir namlu saçmalık.

Gitmeyecek. Andrey'in aklına çiçek koklayan bir robot fikri geldi. Çok güzel bir fikir. Ama o da işe yaramayacak. Bu kadar piksel vermez. Kışın onlardan kar isteyemezsiniz)
 
TheXpert :
Kabloları kafaya sokun :))

)))

turna gösterisi

 
yanlış :

Henüz seyahat etmedim. Öğle yemeğinden sonra hazır olursam hava değişti, sanırım.

Akhtuba veya Volga'mız yok, bu yüzden muhtemelen övünecek bir şey olmayacak.

1...343536373839404142434445464748...100
Yeni yorum