"New Neural", MetaTrader 5 platformu için bir sinir ağı motorunun Açık Kaynak projesidir. - sayfa 100
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
evet, ama ilginç .. klasik araçları bırakıp daha az etkili olanları arayabilirsin
Söylediklerimde: Bitcoin'i bloklar halinde kestim, yukarıdan, 440 blok, ancak 2010'dan 2015'e kadar bir tür yapı görülüyor. Sonra onu aşağıdan 440 bloğa böldüm, ancak zaten 2010'dan 06/01/2019'a kadar. Aynı yapı, tüm kontrol noktalarıyla birlikte görülebilir, ancak daha karmaşıktır. Her iki durumda da, büyüme yaklaşık 120 bloktu ve ardından düşüş 320 oldu.
Ağ dışı bir ağa verileri bir şekilde nasıl geri yükleyeceğini öğretebilirseniz... veya tam eğitim için, tüm zaman dilimlerinde tüm piyasaların tüm verilerini beslemesi gerekir. Genel olarak veriler bir şekilde hazırlanmalıdır.Veya ikinci seçenek: Farklı boyutlarda analiz pencerelerine ve farklı öğrenme derecelerine sahip birçok ayrı algoritma kullanmanız gerekir. Gelişip ticaret yaptıkça daha karmaşık veya basit hale gelmesi gerekiyorsa birbirleriyle rekabet edecek eronet olmayan bir popülasyon oluşturun.
Söylediklerimde: Bitcoin'i bloklara böldüm, yukarıdan, 440 blok, ancak 2010'dan 2015'e kadar bir tür yapı görülüyor. Sonra onu aşağıdan 440 bloğa böldüm, ancak zaten 2010'dan 06/01/2019'a kadar. Aynı yapı, tüm kontrol noktalarıyla birlikte görülebilir, ancak daha karmaşıktır. Her iki durumda da, büyüme yaklaşık 120 bloktu ve ardından düşüş 320 oldu.
Ağ dışı bir ağa verileri bir şekilde nasıl geri yükleyeceğini öğretebilirseniz... veya tam eğitim için, tüm zaman dilimlerinde tüm piyasaların tüm verilerini beslemesi gerekir. Genel olarak veriler bir şekilde hazırlanmalıdır.Veya ikinci seçenek: Farklı boyutlarda analiz pencereleri ve farklı eğitim dereceleriyle birçok ayrı algoritma kullanmanız gerekir. Gelişerek ve değiş tokuş ettikçe daha karmaşık veya basit hale gelmesi gerekiyorsa birbirleriyle rekabet edecek eronet olmayanlardan oluşan bir popülasyon yaratın.
SB değilse, herhangi bir pazar, NN'yi kayan bir pencerede sadece fiyatlar üzerinde yeniden eğitirseniz ve başka hiçbir şey yapmazsanız, herhangi bir nedenle uğraşmadan ve herhangi bir kitaplık icat etmeden verecektir.
ama sadece çift ticareti için bu tür birkaç pazar biliyorum .. bitcoin'i kontrol etmedim bile
Bitcoin'i yukarıdan bloklara böldüm, 440 blok, ancak 2010'dan 2015'e kadar bir tür yapı görülüyor ...
Bitcoin konusunda daha dikkatli olmalısınız, Doc bitcoin'de çok yanmıştı, şimdi bir nakliye şirketi, bir katip olarak çalışıyor, pazarı hatırlamıyor, sadece bazen geceleri, kabuslarda, soğuk ter içinde uyanıyor . Bitcoin hakkında doğru olan şey, satın aldığınız ana kadar tam olarak büyüyeceğidir.