Hayır, Dmitry (not - saygıyla) mesele tam olarak liderde. Ne de olsa şubenin katılımcıları zayıf değildi, Forex takıntısı vardı. Bazılarını LS'deki ortak çalışmalarından iyi tanıyorum - ama orada bile aynı şeyi gösterdiler - başka birinin otoritesinin tamamen reddedilmesi, kendi fikirlerini zorlama ve muhatabı dinleyememe. Bir takımda çalışamama (hayatlarında hiç çalışmamış gibi görünüyorlar) ve sonuç olarak - içler acısı bir sonuç.
Dürüst olmak gerekirse, hiçbir fikrim yok - en azından burada forumda görüşünüzü dinlemek için kim olmalısınız? Muhtemelen moderatör :)
Herkes yalnız çalışır ve her zaman da öyle olacaktır, bu konuda şimdiden sakinleştim.
Basitçe, bu dal - bir gösterge olarak. Sonuçta, içinde gerçekten güçlü katılımcılar vardı, ama her şey aynıydı ....
Uzun zamandır burada böyle insanları görmedim - Forex'e takıntılı. Temel olarak, megalomaniye takıntılı olanları gözlemliyorum, şimdi kendiniz yazıyorsunuz.
Hayal ettiğiniz şey uzun zaman önceydi, eski dördüncü forumda. Lider yoktu, başkalarının görüşlerine saygı duyan insanlar vardı. Ama bu görüşle ilgili değil. Karşılıklı anlayışı tesis etmek önemlidir ve bunun için bir dereceye kadar bilginizi paylaşmak için küçülmemek gerekir, böylece başkaları neyi ve hangi kelimelerle adlandırdığınızı anlar. Vb. vb. Yanlış anlama ihtimaliniz var, uzun süre bilgi paylaşma, açıklama çağrısında biraz fitne göreceksiniz... ve gerek yok, hiçbir anlamı yok.
Öte yandan, oturdular ve oturdular ve gerçekten hiçbir şey oturmadılar, ama şimdi, bir yerden, yalnızlar gerçekten sonuçlarla ortaya çıkıyor. Daha bugün, biri arkadaş olarak eklendi - uzman 30 haftadan fazla bir süredir kâr amaçlı çalışıyor.
Hangi gizli bilgiden ve ne tür bir öğretiden bahsediyoruz? )) sıçtın beyler
4. forumda olanlar, bilgi bileşeni için bir anaokuludur. Ticaretten uzak ve kumardan ilham alan, parasızlık temelinde bir avuç insan topladım, her ne pahasına olursa olsun forex kazanmaya karar verdi, kim matematiksel ve kim fiziksel ve hatta ruhsal ise, siz. Buna Rusya Federasyonu'nda ticaretin gelişiminin taş devri diyebilirsiniz.
Ne "tüccarlar" istatistiklerini ne de altyapının özelliklerini bilmek, hiçbir şey
ML kitaplığı ile aynı. Kimse neden gerekli olduğunu, daha sonra nasıl kullanılacağını anlamıyor ("armatürlerle" iletişim deneyiminden) Her neyse.
Tek şey şu ki, arşivlerle tanışabildiğim kadarıyla ML zihninin başlangıçları o dönemde Reshetov'da gözlemlendi. Ve bunlar daha başlangıçtı.
ve uzak geçmiş, algının özelliklerinden dolayı her zaman güzel görünür.
Neden tavizsiz? Toplama makinesinin boyutu ve ciddiyeti nedeniyle aritmetiğin yararsızlığı hakkında da tartışabilirsiniz.
Hiç tereddüt etmeden 5 saniyede doğru yerde herhangi bir projeye bağlayacak bir kütüphane yaparsanız. Sorun şu ki, hiç kimse bu kütüphaneyi düşünmek istemiyor, hatta bunun mümkün olduğunu hayal bile edemiyor. Herkes temelde belirli bir sorunu inanılmaz karmaşıklık pahasına çözmeye çalışıyor.
Hayır, sorun "ekleme makinesinin yerçekiminde" değil, özünde makine öğreniminin ne olduğunu anlamakta başka bir şey. Aslında, aynısı, diğer şeylerin yanı sıra, örneğin prof ortamında bir tür ilkel MO olarak, optimizasyonlu göstergeler için de geçerlidir. hiç kimse kuantların "ideal göstergesini" aramıyor, iyi bilinenlerin yeterli momentum (geri dönüş), dağılım, SMA \ EMA (Dacorogna tarafından "Yüksek frekanslı finansa giriş" i dikkatlice okuyun) var, hayır " dzhuriki" ve kod tabanından 10.000 herhangi bir saçmalık gerekiyor, bakmanıza bile gerek yok, çünkü ANLAYIŞ var. MO ile aynı, "nasıl pişirileceğini bilen", profesyonel bir kodlayıcının bir ayda tek başına yazacağı çok az sayıda algoritmanın yeterli olduğunu bilir. Ve geri kalanı, neyin ne olduğunu anlamadan veya genel olarak "başka bir operadan", resimler \ video \ NLP için falcılıkla uğraşanlar için "satılık".
Profesyonellerin "böyle bir kütüphaneye" ihtiyacı yoktur, ancak yeni başlayanlar için çok zordur, yeni başlayanlar için bile MO-kütüphanelerini python'da kullanmak çok fazladır ve neredeyse C++ olan mql5'te oldukça zordur.
Hayır, sorun "ekleme makinesinin yerçekiminde" değil, özünde makine öğreniminin ne olduğunu anlamakta başka bir şey. Aslında, aynısı, diğer şeylerin yanı sıra, örneğin prof ortamında bir tür ilkel MO olarak, optimizasyonlu göstergeler için de geçerlidir. hiç kimse kuantların "ideal göstergesini" aramıyor, iyi bilinenlerden, yeterli momentum (geri dönüş), dağılım, SMA \ EMA var ("Yüksek frekanslı finansa giriş" Dacorogna'yı dikkatlice okuyun), hayır " dzhuriki" ve kod tabanından 10.000 herhangi bir saçmalık gerekiyor, bakmanıza bile gerek yok, çünkü ANLAYIŞ var. MO ile aynı, "nasıl pişirileceğini bilen", profesyonel bir kodlayıcının bir ayda tek başına yazacağı çok az sayıda algoritmanın yeterli olduğunu bilir. Ve geri kalanı, neyin ne olduğunu anlamadan veya genel olarak "başka bir operadan", resimler \ video \ NLP için falcılıkla uğraşanlar için "satılık".
Profesyonellerin "böyle bir kütüphaneye" ihtiyacı yoktur, ancak yeni başlayanlar için çok zordur, yeni başlayanlar için bile MO-kütüphanelerini python'da kullanmak çok fazladır ve neredeyse C++ olan mql5'te oldukça zordur.
Altın sözler, Mikhalych
Konuyu ortaya atan Andrei bile basit bir sinir ağına ve genetiğine sahip olduğunu itiraf etti. Bu kadar. Ve diğer "gizli" bileşenler, farklı bir anlayış alanında yatmaktadır.
İşte burada!
Reshetov senin için bir idolse, konuşacak bir şey yok. Üç kopek, üç ruble için kibir ve 3 ton dolar için aralıksız öfke nöbetleri için sebep var.
Bilgi eksikliğine rağmen, insanlar şu anda burada olanın aksine gruplar halinde toplanıp üretken işler yapabilirler.
***
Evet ve işte bir idol. O sadece anlayışa ve sağduyuya başvurdu. Bir sebep vagonu var, çünkü ML ile kendi ayrı ticaret programınızı yazarken, üç kopek ustalaşmayacak
ve şimdi ne .. alglib var. Bir sinir ağı ve bir orman ve gerileme var. Bir dönüme ihtiyacın var mı? Katılıyorum, oradaki sinir ağı bir şekilde fazla düşünceli. Ama orman normal. Bu tartışılabilir, ancak kimsenin buna ihtiyacı yok. Çünkü kimse nasıl uygulanacağını bile bilmiyor.
Yazdıklarınız hakkında konuşuyorum "bilginizi paylaşın" ne tür bilginiz var? MO hakkında birçok kitap ve makale var. Bilgi başka ne olabilir?
evet orada değildim, sadece eski mesajları okudum, türlü türlü Haltlar, bilim felsefecileri ve bir başkası vardı.