"New Neural", MetaTrader 5 platformu için bir sinir ağı motorunun Açık Kaynak projesidir.
Ve nöronların doğma ve ölme yeteneğini ekleyin. Sadece kulak aralarını beğenmek için.
Kulaklar arasında olduğu gibi gerekli değildir. Kulak içi beyinlerin bir analogu korku yaşayacak ve açgözlü olacak ve bunu nasıl yapacağımızı kendimiz biliyoruz. :)
Yapay sinir ağları ile nöronlardaki ağırlıkları ayarlayan bir CPU veya GPU olduğu açıkça görülüyor. Biyolojik nöronlarda, nöronları ayarlama işlevini kim veya ne yapar. Araştırıcı bulmadım, biyologlar da sessiz. Bir kediye işkence etti, sadece baktı ........
Nöronların ağırlıkları uygunluk fonksiyonunu - hayatı ayarlar.
Hayır, öğrenme algoritması ağırlıkları ayarlar, birçoğu vardır, hangisinin kafada kullanıldığı kesin olarak bilinmemektedir.
Ancak bazı bölümlerin doğrudan yayılımı, bazılarının ise tersini kullandığı varsayılmaktadır.
Sırayla açıklamaya çalışacağım.
https://www.youtube.com/watch?v=xMCQPHb3iSw&feature=ilgili
https://www.youtube.com/watch?v=_JgQtjhfnPE&feature=ilgili
Beyindeki bu kısa kurstan da görebileceğiniz gibi, klasik sinir ağları biyolojik olanlardan oldukça uzaktır.
Bizi daha önce ziyaret ettiğinize göre, yukarıda sunduğum model hakkında yorum yapabilir misiniz?