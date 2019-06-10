&quot;New Neural&quot;, MetaTrader 5 platformu için bir sinir ağı motorunun Açık Kaynak projesidir. - sayfa 83

Yeni yorum
 
Ve nöronların doğma ve ölme yeteneğini ekleyin. Sadece kulak aralarını beğenmek için.
 
ıvandurak :
Ve nöronların doğma ve ölme yeteneğini ekleyin. Sadece kulak aralarını beğenmek için.
Kulaklar arasında olduğu gibi gerekli değildir. Kulak içi beyinlerin bir analogu korku yaşayacak ve açgözlü olacak ve bunu nasıl yapacağımızı kendimiz biliyoruz. :)
 
joo :
Kulaklar arasında olduğu gibi gerekli değildir. Kulak içi beyinlerin bir analogu korku yaşayacak ve açgözlü olacak ve bunu nasıl yapacağımızı kendimiz biliyoruz. :)
Ne öğretileceğine bağlı, görünüşe göre bir kişi başlangıçta öldürülemez nöronlar ve kendini koruma içgüdüsü gibi bağlantılar kurdu. )
 
Yapay sinir ağları ile nöronlardaki ağırlıkları ayarlayan bir CPU veya GPU olduğu açıkça görülüyor. Biyolojik nöronlarda, nöronları ayarlama işlevini kim veya ne yapar. Ortalığı karıştırmadım, biyologlar da sessiz. Bir kediye işkence etti, sadece ........
 
ıvandurak :
Yapay sinir ağları ile nöronlardaki ağırlıkları ayarlayan bir CPU veya GPU olduğu açıkça görülüyor. Biyolojik nöronlarda, nöronları ayarlama işlevini kim veya ne yapar. Araştırıcı bulmadım, biyologlar da sessiz. Bir kediye işkence etti, sadece baktı ........
Nöronların ağırlıkları uygunluk fonksiyonunu - hayatı ayarlar.
 
ıvandurak :
Yapay sinir ağları ile nöronlardaki ağırlıkları ayarlayan bir CPU veya GPU olduğu açıkça görülüyor. Biyolojik nöronlarda, nöronları ayarlama işlevini kim veya ne yapar. Araştırıcı bulmadım, biyologlar da sessiz. Bir kediye işkence etti, sadece baktı ........
Sebastian Seung, Henry Markram ve Kwaben Boahen'in çalışmalarına göz atın. Bunlar, bu alanda önde gelen modern bilim adamlarından bazıları ve sonuçları çok ilginç.
 
joo :
Nöronların ağırlıkları uygunluk fonksiyonunu - hayatı ayarlar.

Hayır, öğrenme algoritması ağırlıkları ayarlar, birçoğu vardır, hangisinin kafada kullanıldığı kesin olarak bilinmemektedir.

Ancak bazı bölümlerin doğrudan yayılımı, bazılarının ise tersini kullandığı varsayılmaktadır.

 
ıvandurak :
Yapay sinir ağları ile nöronlardaki ağırlıkları ayarlayan bir CPU veya GPU olduğu açıkça görülüyor. Biyolojik nöronlarda, nöronları ayarlama işlevini kim veya ne yapar. Ortalığı karıştırmadım, biyologlar da sessiz. Bir kediye işkence etti, sadece ........

Sırayla açıklamaya çalışacağım.

  1. Biyolojik nöronlar bilgiyi elektriksel uyarılar (spike) şeklinde gönderir.
  2. Bir bilim adamına göre bilgi, bir nöronun farklı girdilerindeki (ikili kod gibi) impulsların göreceli zamanlarında kodlanır. Diğer bilim adamlarına göre, bilgi, bazı bağlantılarda belirli bir süre boyunca dürtü sayısında kodlanmıştır. Bu darbe sayısı bir analog sinyal olarak gösterilebilir. Burada ve kitaplarda okuduğunuz tüm klasik sinir ağları, bu analog kodlama ilkesine dayanmaktadır. Zaman kodlama teorisi oldukça yeni (90'ların ortasından beri) ve aklımızın "sırlarını" ortaya çıkarmayı vaat ediyor :)
  3. Elektriksel darbeler, yalnızca dış ve iç ortam arasındaki potansiyel fark şeklinde nöronun gövdesi boyunca yayılır (nöronun kabuğu bir kapasitör rolünü oynar).
  4. Bir nöronun aksonuna (kuyruğuna) ulaştığında, elektriksel bir dürtü, sinaps adı verilen bir boşluk bağlantısı (spike) yoluyla başka bir nöronun dendritine göç eden özel bir kimyasal maddenin (nörotransmitter, mediatör) salınmasına neden olur. Dendritik reseptörler, aktivasyon eşiğini aşarsa alıcı nöronda elektriksel bir uyarıyı uyaran bir nöro-vericiyi emer. Vb.
  5. Nöronlar arasındaki sinapsların (bağlantıların) ağırlıkları, yayan nöronun aksonundaki nörotransmitter miktarına ve alıcı nöronun dendritindeki reseptör sayısına bağlıdır. Alıcı nöron aktive edilir ve bir dürtü üretirse, bu dürtü hem bu nöronun aksonuna (kuyruğuna) hem de reseptör ve vericilerin sayısını - yani ağırlığı düzenleyen kimyasal reaksiyonların meydana geldiği dendritlerine yayılır. Alıcıların ve vericilerin küme yapısı nedeniyle, ağırlıklar 0 (temas yok) ile 64 arasında değişebilir. Bu teoride hala çok fazla belirsizlik var. Başka bir teoriye göre, bağlantının ağırlığı, iki nöron arasındaki temasların (omurgaların) sayısına bağlıdır. Bir nöronun dendritleri dallı bir ağaç oluşturur. Başka bir nöronun aksonu bu ağaca birkaç yerde temas edebilir. Her kişi ikilidir (vardır veya yoktur). Kontak sayısı ağırlığı belirler.
  6. Teoriden bağımsız olarak, tüm bilim adamları, Spike zamanlamasına bağlı plastisitenin (STDP) bir sonucu olarak ağırlıkların değiştiği konusunda hemfikirdir. Bu mekanizmaya göre, alıcı nöron o bağlantıdaki giriş darbesinden sonra ateşlenirse, bağlantının ağırlığı artar. Ve çıkış darbesi giriş darbesinden önce gerçekleştiyse azalır. STDP, 1996 yılında deneysel olarak ölçüldü ve zaman kodlama teorisine yol açtı.
  7. Küresel geri bildirim de var. Eylemlerimizin bazı sonuçlarından memnunsak, beynimiz, aktivasyonu bu sonuca yol açan tüm nöronlar arasındaki bağlantıları güçlendiren dopamini gönderir. Bu arada ilaçlar beynin ürettiği dopaminin yerini alarak beyindeki üretimini azaltıyor ve uyuşturucu bağımlılarını uyuşturucu bağımlısı yapıyor.
  8. Nöronlar, daha önce hiç olmadığı yerde (yapısal plastisite olarak adlandırılan) yeni temaslar da kurabilirler. İnternette bir yerde, bilim adamlarının bir test tüpünde iki nöronu nasıl büyüttüklerini, onları dürtülerle harekete geçirdiğini ve bir nöronun aksonunun başka bir nöronun dendritine doğru nasıl büyümeye başladığını, elektrik alanının olduğu yerlerde temaslar kurduğunu gösteren bir video gördüm. maksimum.

https://www.youtube.com/watch?v=xMCQPHb3iSw&feature=ilgili

https://www.youtube.com/watch?v=_JgQtjhfnPE&feature=ilgili

Beyindeki bu kısa kurstan da görebileceğiniz gibi, klasik sinir ağları biyolojik olanlardan oldukça uzaktır.

 
gpwr :
Bizi daha önce ziyaret ettiğinize göre, yukarıda sunduğum model hakkında yorum yapabilir misiniz?
 
Ukrayna :
Bizi daha önce ziyaret ettiğinize göre, yukarıda sunduğum model hakkında yorum yapabilir misiniz?
Bu özel modele girmedim. Daha önce yapılmış olanlardan başka yorum yok.
1...767778798081828384858687888990...100
Yeni yorum