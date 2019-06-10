"New Neural", MetaTrader 5 platformu için bir sinir ağı motorunun Açık Kaynak projesidir. - sayfa 98
Kesin olarak periyodik olmaları gerekmez, ancak gürültü yapmamaları gerekir. Resim olasılıklı ve katı değil. Kayan pencere hem entropi göstergesi hem de eğitim için özellik sayısı içindir, bunlar optimize edilebilir.
örnekler tutarsızsa, hiçbir şey işe yaramaz, çoğu 50/50 hataya sahiptir. Bir döngü çelişkili olamaz, herhangi bir biçimde ya vardır ya da yoktur. Birçok farklı döngü eklerseniz, birbirleriyle çelişmezler.
Döngü \ döngü değil - entropi metriği çerçevesinde göreceli bir kavram
Ve verilerdeki entropi derecesi nasıl ölçülür?
yukarıda benim wiki'me ve Habr'daki Alexander'a bir bağlantı var
Tabii ki, her şeye bakmadım, ancak bunların “MQL kaynak kodlarıyla” hepsi sinir ağlarından yoksundur, ancak aslında OOP'de her türlü kütüphaneye sarmalayıcılar veya dahası NeuroPro, Dürüst olmak gerekirse, bu tür bir düzine makaleden sonra hepsi aynı görünüyor, bazen değişim robotları için OOP'nin yardımdan daha fazla zarar verdiği hissi bile var, 100 bin satırlık projeler için IMHO OOP avantajlar göstermeye başlıyor ve üç fonksiyon beş sınıfa sarılmış ve kalıtımla bile bu çok saçma.
Not: Lütfen bana internette nasıl arama yapacağımı öğretme, AÇIK KOD sinir ağlarına özel bağlantılar verme, sarmalayıcılar değil, kitapları ve makaleleri yeniden yazma.
Bu iki paragraf birbiriyle çelişiyor. İnternette (özellikle bu sitede) nasıl arama yapacağını bilen herkes, ana NN türlerinin uygulamalarını herhangi bir bağımlılık ve sarmalayıcı olmadan saf MQL'de hızlı bir şekilde bulacaktır.
MQL'de koltuk değneği olmadan normal bir matris yapmak imkansızdır. Bu kadar kısaltılmış dil olanaklarıyla ne tür bir NS hakkında konuşabiliriz?
Buradaki pek çok kişi MLP formülünü yeniden üretemeyecek bile.
Orijinal serinin getirileri alınır, onlardan ortalama ve varyans alınır. Bu temelde, normal dağılımdan getiriler oluşturulur ve orijinal haline döndürülür.
Entropi her iki satırda da ölçülür. Vakaların büyük çoğunluğunda durum aynıdır; alıntılar oturdu.
Ve getiriler için, fark olması gerektiği gibidir (rastgele, entropi daha yüksektir):
Çıplak bir satır için yeterli hassasiyet yok gibi görünüyor. NS'nizin yeterli "hassasiyete" sahip olup olmayacağını merak ediyorum. Ben şüpheliyim.
Ancak Bitcoin'den çekildi (teoride daha az etkili olmalı). Ve gerçekten.
Özellikle H4'te
Çocukken aydan mı yoksa ocaktan mı düştünüz?
Eğlenceli!
Ve kayan zaman pencerelerinde entropinin kendisi nasıl davranır?
Açıkçası, 1 saatin katları olan kayan zaman pencereleriyle (dakika cinsinden: 60, 120, 180, ...) araştırma yaparsak, ortalama olarak entropinin minimum olduğu pencereleri belirlememiz gerekir.
Bu örneklerle çalışmalısınız - Eminim Ulusal Meclis orada kalıplar bulacaktır.
Taşınmış bir Alglib var (https://www.mql5.com/en/code/11077).
Genel olarak, Joo'nun girişimi rezil olmaya mahkûmdu ve insanlar işbirlikçi olmadığı için değil, fikrin kendisi umut verici değil.
Tamam teşekkürler, araştırıyorum.
Daha sonra java'da stand elon jpredictor yazdı, otomatik özellik seçimi ile 2 sinir ağı (mlp ve svm, daha spesifik olarak) var
Bildiğim kadarıyla, "jpredictor"da hala parametre optimizasyonu ile eğitilmiş bir nöron var, jpredictor çıktısı bir nöronun ağırlıklarıdır, bu açıkça gurur duymak için bir neden değil.
Entropi her iki satırda da ölçülür. Vakaların büyük çoğunluğunda durum aynıdır; alıntılar oturdu.