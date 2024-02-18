Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 62
Nasıl görüneceğine dair bir resim var mı? Ve tamamen net değil, OBJ_CHART henüz kullanılmadı
Teşekkürler, harika görünüyor
Hata ayıklama modunda, bir işlevin veya ifadenin döndürdüğü değeri bulamazsınız.
örneğin
Örneğin, vurgulanan işlevlerin ne döndürdüğü.
Bu yöntemi kullanıyorum (yalnızca hata ayıklama modunda değil)
Sonuç
Ticaret talebi kontrol sonucu yapısı (MqlTradeCheckResult)
Alanların açıklaması
Tarla
Tanım
denge
Ticaret işleminin yürütülmesinden sonra olacak bakiyenin değeri
Eşitlik
Ticaret operasyonunun yürütülmesinden sonra olacak özkaynakların değeri
marj
Gerekli alım satım işlemi için gerekli marj
margin_free
Gerekli ticaret işleminin yürütülmesinden sonra kalacak ücretsiz özkaynak miktarı
sınır seviyesi
Gerekli alım satım işlemi tamamlandıktan sonra belirlenecek teminat seviyesi
Bu alanlar Ticaret sekmesindeki satıra karşılık gelir.
Aynı değerler mevcut durumu gösteriyor ama hesaplanan değer ticaret işleminin gerçekleşmesinden sonra olacak yapıda döndürülmüyor mu?
İşlem emri gerçekleştirilmiş olsaydı bu satırda olacak hesaplanan değerleri gösterir.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Genel sınıf kitaplığı - hatalar, açıklama, sorular, kullanım ve öneriler
Renat Fatkhullin , 2017.12.08 23:34
Bir MqlDeal yapımız yok, çünkü ticari kayıt biçimleri dalgalanıyor ve periyodik olarak genişliyor. Bu olmadan, platformun işlevselliğini genişletmek imkansızdır.
Bu nedenle, tek seçenek bunlara Get işlevi aracılığıyla erişmektir. Ayrıca, daha önce etkilenen kaydın kalan alanlarına erişim, kayıt önbelleğe girdiğinden, ilk erişimden birçok kat daha hızlıdır .
Yukarıdaki testte, anlaşma numaraları her seferinde yenidir ve bu, önceden seçilen anlaşmanın önbelleğini sürekli olarak düşürür.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
MT5, MT4'e karşı. Dizileri doldurma hızı.
Renat Fatkhullin , 2017.12.12 12:19
1) Fikir yanlış, yerel diziler daha hızlı dolmaz (kabaca mikro seviyeye inmeden)
2) Dizilerin düzenli başlatma işlevleriyle hızla doldurulması gerekir
3) Hızı en üst düzeye çıkarmak için, diziyi bir vektör (tek boyutlu) olarak tutmak daha iyidir, böylece elinizde erişimi optimize etme şansınız daha fazla olur. Çok boyutluluk için sizi katı bir şekilde zorunlu çerçevelerle sınırlar ve derleyiciyi çok boyutlu dizinlerin ek sabit hesaplamalarını yapmaya zorlar.4) Hızlı erişim için diziler statik tutulmalıdır, bu da sınır dışı kontrollerin miktarını önemli ölçüde azaltır.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
mql5'te satış pozisyonu açma
fxsaber , 2017.12.12 21:56
sonuç
Piyasaların neden test cihazında açılmadığını hızlı bir şekilde anlamanızı sağlar. Belki de bu, piyasa emirlerinin bu şekilde yasaklandığı, ancak bekleyen emirlerin yasaklanmadığı testçinin yanlış davranışıdır.
SYMBOL_FILLING_MODE sıfır olduğunda, test cihazının bu değeri (SYMBOL_FILLING_IOC | SYMBOL_FILLING_FOK) ile değiştirmesini öneriyorum. Onlar. ilgili sembol alanının geçersiz bir komisyoncu görevi olması durumunda tam teşekküllü ticarete izin verilir.