20-30 saniye!?.... Omg... Görünüşe göre yanlış bir şey yaptın...Tik göstergelerim çok daha hızlı sayılır. Grafik başına birkaç parça.
Hiç kullanılmamış ve hakkında hiçbir veriye sahip olmadığınız bir sembol üzerinde çalıştırın.
Ve evet, sonuca ulaşmış olmamız güzel - bunu başarmak istiyorum. En iyi nasıl yapılacağına dair fikirlerin toplanması.
Her neyse, sadece senin sorunların var, benim değil...
Yardım istedim, gerçeklerin ifadesi değil.
Yardım istedim, gerçeklerin ifadesi değil. Sadece geçeceklerdi.
Her yerde, hem MT4 hem de MT5'te 5000 geçmiş çubuğu ayarladım. MT4'te görsel olarak anında başlatma, MT5'te - 20 ila 30 saniye arasında bekleme . Ve bu, EURUSD sembolünün testler için tekrar tekrar kullanılması şartıyla - her iki terminalde de bir geçmiş var.
Sonuçta, "sabırsız" kullanıcıya beklemek için mümkün olan her şekilde söylemenize gerek yok. Tf'yi başlatırken ve değiştirirken haksız gecikmeler olmaması gerekir.
Bu yüzden dile getirilen sorunu çözmenin olası yöntemleriyle ilgileniyorum. Kadar. Sonra onlarla deney yapacağım - gerçekte ne çıkacak.
Teşekkür ederim. Şimdi ne verecek?
yapı 1583'ün piyasaya sürülmesiyle, geçmişteki kene sayısı ile kene sayısı arasındaki tutarsızlık sorununa geri döneceğiz, ardından düşük likit hisse senedi senedi test cihazında
arabayla uzaklaşmak
sonuç - vızıltı! değişiklikler var.
diğer hileler başlar:
"soğuk" bir çoklu para birimi danışmanı çalıştırıyoruz
hiçbir şeyi değiştirmeden ikinci kez çalıştırıyoruz. üretmek ile ilgili ifade kaybolur.
Anladığım kadarıyla, şimdi tüm keneler test cihazına giriyor. Doğru, bu durumda, ilk çalıştırmadan her şey değil mi?
ps CopyTicks ile şimdi ne kadar örtüştüğünü kontrol etmediler.
