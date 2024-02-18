Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 35

Yeni yorum
 
Alexey Kozitsyn :
20-30 saniye!?.... Omg... Görünüşe göre yanlış bir şey yaptın...Tik göstergelerim çok daha hızlı sayılır. Grafik başına birkaç parça.
...
 
Artyom Trishkin :

Hiç kullanılmamış ve hakkında hiçbir veriye sahip olmadığınız bir sembol üzerinde çalıştırın.

Ve evet, sonuca ulaşmış olmamız güzel - bunu başarmak istiyorum. En iyi nasıl yapılacağına dair fikirlerin toplanması.

MOEX FORTS'u denedim, sahip olduğum tek şey 6 TF başına 8 sembol = 48 tutamaç, hiç kullanmadım: daha da hızlı

Yani tutamaç sayısı bir gösterge değil, yürütme hızını hiçbir şekilde etkilemiyor. CopyBuffer'a kopyalanan birim - kesinlikle
[Silindi]  
Artyom Trishkin :
...
Her neyse, sadece senin sorunların var, benim değil...
 
Alexey Kozitsyn :
Her neyse, sadece senin sorunların var, benim değil...
Yardım istedim, gerçeklerin ifadesi değil. Sadece geçeceklerdi.
 
Artyom Trishkin :
Yardım istedim, gerçeklerin ifadesi değil.
Tyler .
[Silindi]  
Artyom Trishkin :
Yardım istedim, gerçeklerin ifadesi değil. Sadece geçeceklerdi.
Birinden rahatsız mısın? Yoksa yardım görmedin mi? Yoksa ifadelerinizin farklı yorumlanması gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Yardım istiyorsanız - yukarıda yazıldığı gibi yapın ve bağırmayın. Bakalım daha fazla yardıma ihtiyacımız var mı?
 
Artyom Trishkin :

Her yerde, hem MT4 hem de MT5'te 5000 geçmiş çubuğu ayarladım. MT4'te görsel olarak anında başlatma, MT5'te - 20 ila 30 saniye arasında bekleme . Ve bu, EURUSD sembolünün testler için tekrar tekrar kullanılması şartıyla - her iki terminalde de bir geçmiş var.

Sonuçta, "sabırsız" kullanıcıya beklemek için mümkün olan her şekilde söylemenize gerek yok. Tf'yi başlatırken ve değiştirirken haksız gecikmeler olmaması gerekir.

Bu yüzden dile getirilen sorunu çözmenin olası yöntemleriyle ilgileniyorum. Kadar. Sonra onlarla deney yapacağım - gerçekte ne çıkacak.

Benzer şekilde henüz bir çözüm bulamadım, şubeyi okuyorum ve umarım birileri size bir şey söyler.
 
fxsaber :
Tyler .
Teşekkür ederim. Şimdi ne verecek?
 
Artyom Trishkin :
Teşekkür ederim. Şimdi ne verecek?
Umut inanç aşk! Projeyi birkaç saatliğine dondurur ve geliştiricilerden bir karar beklerdim.
 

yapı 1583'ün piyasaya sürülmesiyle, geçmişteki kene sayısı ile kene sayısı arasındaki tutarsızlık sorununa geri döneceğiz, ardından düşük likit hisse senedi senedi test cihazında

https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page29#comment_4845672

https://www.mql5.com/en/forum/170952/page29#comment_4845795

arabayla uzaklaşmak 

KS       0        23 : 45 : 05.124     Core 1   GOLD- 9.17 : history ticks synchronized from 2017.04 . 03 to 2017.04 . 14
KF       0        23 : 45 : 05.124     Core 1   GOLD- 9.17 ,M1: history cache allocated for 484457 bars and contains 347 bars from 2017.01 . 17 23 : 25 to 2017.03 . 31 19 : 46
MF       0        23 : 45 : 05.124     Core 1   GOLD- 9.17 ,M1: history begins from 2017.01 . 17 23 : 25
ID       0        23 : 45 : 05.124     Core 1   GOLD- 9.17 ,M1 (Open-Broker): generating based on real ticks
NM       0        23 : 45 : 05.124     Core 1   GOLD- 9.17 ,M1: testing of Experts\Advisors\ExpertMACD.ex5 from 2017.04 . 02 00 : 00 to 2017.04 . 16 00 : 00 started with inputs:
ИТОГ
2017.04 . 16 23 : 45 : 05.124 Core 1   GOLD- 9.17 ,M1: 242507 ticks , 227 bars generated. Environment synchronized in 0 : 00 : 00.040 .
 Test passed in 0 : 00 : 00.181 (including ticks preprocessing 0 : 00 : 00.020 ).

sonuç - vızıltı! değişiklikler var.


diğer hileler başlar:

"soğuk" bir çoklu para birimi danışmanı çalıştırıyoruz

 2017.04 . 16 23 : 54 : 12.000 Core 1   GOLD- 9.17 : history ticks synchronized from 2017.04 . 03 to 2017.04 . 14
2017.04 . 16 23 : 54 : 12.000 Core 1   GOLD- 9.17 ,M1: history cache allocated for 484457 bars and contains 347 bars from 2017.01 . 17 23 : 25 to 2017.03 . 31 19 : 46
2017.04 . 16 23 : 54 : 12.000 Core 1   GOLD- 9.17 ,M1: history begins from 2017.01 . 17 23 : 25
2017.04 . 16 23 : 54 : 12.000 Core 1   GOLD- 9.17 ,M1 (Open-Broker): generating based on real ticks
2017.04 . 16 23 : 54 : 12.000 Core 1   GOLD- 9.17 ,M1: testing of Experts\открыть-закрыть 2 пары.ex5 from 2017.04 . 02 00 : 00 to 2017.04 . 16 00 : 00 started with inputs:
ИТОГ
2017.04 . 16 23 : 57 : 02.105 Core 1   GOLD- 6.17 : generate 284232 ticks in 0 : 00 : 00.050 , passed to tester 287584 ticks
2017.04 . 16 23 : 57 : 02.105 Core 1   GOLD- 9.17 : generate 15208 ticks in 0 : 00 : 00.020 , passed to tester 242507 ticks

hiçbir şeyi değiştirmeden ikinci kez çalıştırıyoruz. üretmek ile ilgili ifade kaybolur.

 2017.04 . 16 23 : 58 : 51.687 Core 1   GOLD- 6.17 : passed to tester 287584 ticks
2017.04 . 16 23 : 58 : 51.687 Core 1   GOLD- 9.17 : passed to tester 242507 ticks

Anladığım kadarıyla, şimdi tüm keneler test cihazına giriyor. Doğru, bu durumda, ilk çalıştırmadan her şey değil mi?

ps CopyTicks ile şimdi ne kadar örtüştüğünü kontrol etmediler.

Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
  • www.mql5.com
В данной теме будут обсуждаться недокументированные приёмы работы с языком mql5, примеры решения тех, или иных задач...
Dosyalar:
e1j83t4-w7wsm6j_2_aszk.mq5  11 kb
1...282930313233343536373839404142...247
Yeni yorum