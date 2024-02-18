Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 11
Teşekkür ederim!
"Emir alım satım işlemi yapmak için verilen bir emir" olduğundan, sadece bekleyen emirler "aktif emir" olarak sınıflandırılabilir ve "Pozisyonlar - al ve sat" bir alım satım işlemi yürütmek için bir talimat değildir. Yoksa bir şey mi kaçırıyorum?
Rusça'ya tercüme edilen sipariş bir emirdir. Bir sipariş (sipariş) verirsiniz, herhangi biri 8 olabilir.
1, 2, 3, 4 - al-durdur, sat-durdur, al-limit ve sat-limit - pozisyon tetiklendikten sonra belirir
5, 6 - al veya sat - bunlar artık emir değil
7, 8 - zararı durdur ve kar al - emirler, piyasadan çıkmak için DC emirleri
1, 2, 3, 4 durumunda - bekleyen siparişler
5, 6 - piyasayı ele geçirmek), yani piyasada belirli bir pozisyonu işgal etmek, tıpkı bir savaşta olduğu gibi, herkesin emir (emir) komutanları tarafından gönderildikleri cephede kendi pozisyonu vardır.
"Emir alım satım işlemi yapmak için verilen bir emir" olduğundan, sadece bekleyen emirler "aktif emir" olarak sınıflandırılabilir ve "Pozisyonlar - al ve sat" bir alım satım işlemi yürütmek için bir talimat değildir. Yoksa bir şey mi kaçırıyorum?
5, 6 - al veya sat - bunlar artık emir değil
Aşağıdaki kod, bunların geçerli siparişler olduğunu gösterir.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri
fxsaber , 2017.02.25 16:30
void OnTradeTransaction ( const MqlTradeTransaction &Trans, const MqlTradeRequest &Request, const MqlTradeResult &Result )
{
if ((Trans.type == TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD ) &&
PositionSelectByTicket (Trans.position) && OrderSelect (Trans.order) &&
( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == 1 - OrderGetInteger ( ORDER_TYPE )))
{
const double Price = OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_OPEN );
if (Price == PositionGetDouble ( POSITION_TP ))
Print ( "Position #" + ( string )Trans.position + " - triggered TP." );
else if (Price == PositionGetDouble ( POSITION_SL ))
Print ( "Position #" + ( string )Trans.position + " - triggered SL." );
}
}
Aktif emirler, TP/SL ve MarginCall emirleri haricinde, icra veya iptal bekleyen alım satım emirleridir. Geçerli emirler AL ve SAT olabilir.
Anladığım kadarıyla, "aktif emir" terimi, ALIŞ ve/veya SATIŞ pozisyonlarının yanı sıra verilen bekleyen emirleri (komisyoncu tarafından kabul edilen) içerir.
Açık: Uzun ve Kısa pozisyonlarım varsa ve ayrıca Buy Limit ve Sell Stop ayarladıysam, OrdersTotal () =4 değerini döndürür. Böyle?
Anladığım kadarıyla, "aktif emir" terimi, ALIŞ ve/veya SATIŞ pozisyonlarının yanı sıra verilen bekleyen emirleri (komisyoncu tarafından kabul edilen) içerir.
Açık: Uzun ve Kısa pozisyonlarım varsa ve ayrıca Buy Limit ve Sell Stop ayarladıysam, OrdersTotal () =4 değerini döndürür. Böyle?
Numara. OrdersTotal () 2 döndürür (bunlar Buy Limit ve Sell Stop bekleyen emirlerdir ) ve PositionsTotal() ayrıca 2 (Al ve Sat pozisyonları) döndürür.
)) Şimdi bu harika!!!! OrdersTotal () işlevi hala ne döndürüyor?
En sonunda okumaya yardım edin :).
Öğrenmek:
//| OrdersTotalPositionsTotal.mq5 |
//| Copyright © 2017, Vladimir Karputov |
//| http://wmua.ru/slesar/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2017, Vladimir Karputov"
#property link "http://wmua.ru/slesar/"
#property version "1.00"
//---
#include <Trade\PositionInfo.mqh>
#include <Trade\OrderInfo.mqh>
CPositionInfo m_position; // trade position object
COrderInfo m_order; // pending orders object
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart ()
{
//---
int total= 0 ;
for ( int i= PositionsTotal ()- 1 ;i>= 0 ;i--) // returns the number of open positions
if (m_position.SelectByIndex(i)) // selects the position by index for further access to its properties
{
//if(m_position.Symbol()==m_symbol.Name() && m_position.Magic()==m_magic)
Print ( "position " ,total, ": " ,m_position. Symbol (), " " , EnumToString (m_position.PositionType()),
" " , DoubleToString (m_position. Volume (), 2 ), " " , DoubleToString (m_position.PriceOpen(), 8 ));
total++;
}
total= 0 ;
for ( int i= OrdersTotal ()- 1 ;i>= 0 ;i--) // returns the number of current orders
if (m_order.SelectByIndex(i)) // selects the pending order by index for further access to its properties
{
//if(m_order.Symbol()==m_symbol.Name() && m_order.Magic()==m_magic)
Print ( "pending order " ,total, ": " ,m_order. Symbol (), " " , EnumToString (m_order. OrderType ()),
" " , DoubleToString (m_order.VolumeInitial(), 2 ), " " , DoubleToString (m_order.PriceOpen(), 8 ));
total++;
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
İşte "Ticaret" sekmesinin durumu:
Gördüğünüz gibi, İKİ POZİSYON açık (EURUSD 0.03 al ve USDCAD 0.02 al ve 0.02 al) ve ÜÇ BEKLEMEDE EMİR (USDJPY alış limiti, USDJPY satış limiti ve EURUSD alış limiti) veriliyor.
ve komut dosyası çıktısı:
2017.02 . 28 20 : 14 : 43.804 OrdersTotalPositionsTotal (EURUSD,H1) position 1 : EURUSD POSITION_TYPE_BUY 0.03 1.06088000
2017.02 . 28 20 : 14 : 43.804 OrdersTotalPositionsTotal (EURUSD,H1) pending order 0 : EURUSD ORDER_TYPE_BUY_LIMIT 0.03 1.05879000
2017.02 . 28 20 : 14 : 43.804 OrdersTotalPositionsTotal (EURUSD,H1) pending order 1 : USDJPY ORDER_TYPE_SELL_LIMIT 0.01 112.71100000
2017.02 . 28 20 : 14 : 43.804 OrdersTotalPositionsTotal (EURUSD,H1) pending order 2 : USDJPY ORDER_TYPE_BUY_LIMIT 0.01 111.74500000
Aşağıdaki terminolojiyi kabul edebilirsiniz: pozisyon, halihazırda alınmış / satılmış veya manuel olarak alınmış veya bekleyen bir emir tetiklenmiş bir şeydir ve emir, fiyat belirli bir seviyeye ulaştığında bir pozisyon açmak için bekleyen bir emirdir.
Piyasa ve bekleyen emirlerin analiz edildiği bir blok şu şekilde oluşturulabilir:
{ //отражённым в терминале
if ( OrderSelect (i- 1 , SELECT_BY_POS )== true ) //Если есть следующий
{
// Здесь должен выполняться ..
// ..анализ характеристик ордеров
}
} //Конец тела цикла
Döngü operatörünün başlığı i=1 başlangıç değerini içerir ve döngüyü sonlandırma koşulu i<=OrdersTotal() ifadesidir. OrdersTotal() işlevi, toplam piyasa ve bekleyen emir sayısını döndürür, yani. Ticaret sekmesindeki Terminal'e yansıtılan emirler. Bu nedenle, döngü, ticaretteki siparişler kadar yinelemeye sahip olacaktır.
Her şey uzun zamandır kabul edildi ve belgeleri yazmadan önce, muhtemelen Sergey Kovalev'in öğreticisini okumak gereksiz olmazdı (MQL4'te yerleşiktir):
Piyasa ve bekleyen emirlerin analiz edildiği bir blok şu şekilde oluşturulabilir:
Döngü operatörünün başlığı i=1 başlangıç değerini içerir ve döngüyü sonlandırma koşulu i<=OrdersTotal() ifadesidir. OrdersTotal() işlevi, toplam piyasa ve bekleyen emir sayısını döndürür, yani. Ticaret sekmesindeki Terminal'e yansıtılan emirler. Bu nedenle, döngü, ticaretteki siparişler kadar yinelemeye sahip olacaktır.
tavlanması gerekmez)
Bu MT4 kodudur ve içinde emir ve pozisyon ayrımı yoktur - her şey içinde karıştırılır