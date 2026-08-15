Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 209
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Еще один к ранее опубликованным (один, два) способам определения GMT-смещения торгового сервера.
Симбиоз всех трех способов дает очень высокую вероятность получить верный результат.
Продолжение темы ролловеров. Пробуем на M1-истории идентифицировать время ролловера.
Применение.
Результат.
Особенности расчета мин. лота.
Пример (RannForex-Binance_futures).
Это особенность MQL5 или баг?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
A100, 2021.05.20 13:43
Разница в том, что есть обычные функции (справа налево) и inline функции (неопределенный порядок).
inline функции это и не функции вовсе, т.е. у них адреса быть не может. С этой точки зрения разницы между штатной и пользовательской нет никакой, поэтому например непонятно почему у простейшей пользовательской функции (которая по сути inline) аргументы вычисляются всегда справа налево. Не исключаю, что в будущем для inline функций порядок может поменяться, поэтому
я в свое время предлагал ввести ключевое слово inline для безопасного использования порядка вычислений:
В текущем MQL5 возможно запретить инлайнинг для определенных функций?
привет почему так
Читать отсюда.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3091: Улучшения в работе
Carl Schreiber, 2021.11.02 23:34
Смысла нет, потому что:
F5 подвисает. Кроме того, это противоречивый обход конструктора
Смысла нет, потому что:
F5 подвисает.
Не понял. Обнуление - полезная вещь, поэтому смысл имеется.