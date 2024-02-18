Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 147
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
IsInf() ve IsNaN() çalışıyor,
IsEqual() ve IsZerro() şüpheli, bazı kaynaklardan "çift için hile" olarak googled
IsNan() çalışıyor ama IsInf() çalışmıyor
Denormalize sayılar ne zamandan beri sonsuz oldu?
Eh, epsilon - epsilon ile yapılan tüm bu karşılaştırmalar, işlenenlerle orantılı olarak artırılmalıdır. Ve genel olarak, burada evrensel bir tarif yok, bu yüzden Point'i epsilon olarak kullanıyorum (işlenenlerin yuvarlanmasıyla), farkı DBL_EPSILON ile karşılaştırma arzusu yok (ve gerekli değil).
Eh, epsilon - epsilon ile yapılan tüm bu karşılaştırmalar, işlenenlerle orantılı olarak artırılmalıdır. Ve genel olarak, burada evrensel bir tarif yok, bu yüzden Point'i epsilon olarak kullanıyorum (işlenenlerin yuvarlanmasıyla), farkı DBL_EPSILON ile karşılaştırma arzusu yok (ve gerekli değil).
dün TV'den okuduğum bir makale buldum https://randomascii.wordpress.com/2012/02/25/comparing-floating-point-numbers-2012-edition/
evet, karşılaştırma doğruluğunu nerede ayarlayacağınızı kullanmak için başka bir örneğe ihtiyacınız var
IsNan() çalışıyor ama IsInf() çalışmıyor
Denormalize sayılar ne zamandan beri sonsuz oldu?
MQL'deki normalizasyon 8. basamağa kadar görünüyor, yani. IsInf() öğesine NormalizeDouble() eklenirse, sonuç yine de daha iyi olmaz
MQL'deki normalizasyon 8. basamağa kadar görünüyor, yani. IsInf() öğesine NormalizeDouble() eklenirse, sonuç yine de daha iyi olmaz
µl'de normalizasyon hiç değil, fonksiyonun neden böyle adlandırıldığını bilmiyorum. https://en.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0 %B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
Terminalde (lansmandan bu yana) kaç başarılı senkronize ticaret emrinin (OrderSend) gönderildiğini ve kaç tane asenkron siparişin oluşturulduğunu gösterir.
Siparişleri kaç kez değiştirdiğimi anlamak için Test Cihazında (sonda) kullanıyorum.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
onTick() sınıf örneği üzerinde çalışmıyor mu?
fxsaber , 2019.10.31 23:45
BASE'den devral, sonra sınıflardaki OnTick yöntemleri otomatik olarak çağrılır.
X Makro kullanımına bir örnek (çalışma kodundan yırtılmış anlaşılmaz türler için beni suçlamayın. Vektör dinamik bir dizidir ):
Örneğin:
1. Sabit tahsislerin önlenmesi için bir döngünün arkasındaki vektörlerin tanımlanması arzu edilir.
2. Testlerin her biri kapatılabilir (aslında birçoğu vardır).
3. restore_image() ve restore_subimages(), ağır ve çok zaman alan bir işlevdir (bir grafikten grafik nesnelerini okuma).
4. Örneğin, testlerin hiçbiri seg2 kullanmıyorsa, vektör tanımlandığında, ancak yorum nedeniyle boş olduğunda durumu önlemek için tek bir eylemde hem tanımı hem de karşılık gelen restore...() öğesini kaldırmak istiyorsunuz. restore...( ), bu hatalı sonuçlar verecektir.
Ne yapalım?
DEFSEG_LIST'te sadece gereksiz segx'i yorumladık. Bu, ilk koddakiyle aynı şeyi üretecektir. Genel olarak, derleyicinin işlemci çıktısını gösterememesi üzücü (gcc -E'nin analogu).
Bazen, genetik optimizasyonla, sonucu az çok anlamak için ilk birkaç bin geçiş yeterlidir.
Otomatik olarak çok sayıda optimizasyon çalıştırdığınızda, her şeyin daha hızlı sonuçlanmasını istersiniz. Bu nedenle, bir optimizasyon kesme mekanizması gereklidir.
Başvuru.
Null karakterli bir grafik açma talimatları.
Statik alanlara sahip bir sınıfın tanımı sırasında nesnesi hemen oluşturulursa, bir derleme hatası olacaktır.