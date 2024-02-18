Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 148
derleyicinin neden buna küfretmeye başladığını söyle (ekli ekran görüntüleri)?
bir yıl önce her şey yolundaydı, ama şimdi son terminali koydum, derledim ve şimdi
ve bu tür derleyici mesajlarına yanıt aramak için nerede?
ve bu uyarı nasıl düzgün bir şekilde çözülür?
yukarı. üçüncü bir ekran eklendi - zararsız bir kod için aynı mesaj
ve 4. ekran
ne tür bir derleyici katılığı ve nasıl çözülür?
Böyle bir özellik ile karşı karşıya.
Statik alanlara sahip bir sınıfın tanımı sırasında nesnesi hemen oluşturulursa, bir derleme hatası olacaktır.
En son sürümde, derleyici sınıfta bir tipi olmayan bir değişkene yemin etmemiştir. Ancak EA lansman sırasında çöktü
Bir "özellik" ile karşılaştım... Göstergeyi dörtten beşe çevirmek için bir saatten fazla zaman harcadım. hatanın nerede olduğunu anlayamadım, tk. kod çapraz platform gibi görünüyordu. sonunda, burası göze çarpmayan bir yer. Bazı nedenlerden dolayı iki parametre değiştirildi:
Gelişme?
daha var mı
DizeBirleştir
muhtemelen başka bir şey daha var, bu tür işlevlerin tam listesiyle de ilgileniyorum
---
belki standart kütüphanede #endif araması yapmalısın
Ancak savaş danışmanı, danışmanın çalışmayı bıraktığı bir durumla karşılaştı. Davaya girmeyi başardı. Fark edilmesi neredeyse imkansız olan harika bir nüans.
Bu koddaki sorunu görmeye çalışarak gerçekten hissedebilirsiniz.
Ana kurallardan biri - bir nesneyi hangi seviyede tasarladığınız, aynı seviyede onu yıkmanız gerekir. Daha yüksek ve daha düşük değil.
Teşekkürler, iyi kural. Kendi beceriksizliğimin kurbanı oldum. Doğru, böylesine bariz bir durum için biraz daha kurala ihtiyaç var.
Uyarı akıllı her iki durumda da yapabilir mi?
