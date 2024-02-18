Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 154
Java bayt koduna çevrilmiş olsa da, kendi yürütme sanal makinesine (JVM) sahiptir.
Tercümanlı diğer dillerin aksine, dil de güçlü bir şekilde yazılmıştır.
Büyük olasılıkla güçlü yazma ve JVM, talimatların ekipmana hızlı bir şekilde yürütülmesi ve iletilmesinin nedenidir.
Amerikan ticaret terminallerinin Java ile yazılması boşuna değil. Chicago merkezli CME Group, resmi olarak Java ile yazılmış bir terminal sağlıyor.
Bir programcı bir keresinde bana Java dilinin köklerinin telekomünikasyon endüstrisinde olduğunu söylemişti.
Ve telekomünikasyon alanı, başlangıçta işleme ve veri iletim hızı gerektirir.
Evet ve Oracle'ın bu dilin geliştirilmesi için kendi topluluğu var.
Yani dil yaşıyor ve Oracle topluluğu tarafından sonlandırılıyor.
Bu arada, Quik markası ve LUA dili de Amerikalılar tarafından geliştirildi.
Ancak tüylü 90'larda, Rusya Federasyonu'nda başarıyla birleştirildi (satıldı).
O yıllarda, amers zaten LUA'nın gelecekteki bir gelişimi olmadığını anlamıştı.
Ve bunu, birliğin dağılmasından sonra döviz piyasasının yeni şekillenmeye başladığı Rusya Federasyonu'na başarıyla ittiler.
orada, model .Net'teki gibidir - kaynak bayt koduna derlenir, aynı zamanda bir yorumlayıcı olur ve belirli bir bilgisayarda bayt kodunu açarken, yürütüleceği sanal ortam için yerel kod zaten oluşturulur , yani bu zaten derlenmiş kod olacak
https://habr.com/ru/post/107585/
Google'dan Java hakkında "Java derleyicisi veya yorumlayıcısı" - benzer makaleler olacak
Teşekkür ederim.
Evet, temelde tüm bunların farkındayım, ancak Java ve MQL5 arasında bu kadar büyük bir fark görmeyi beklemiyordum (üç kez Java lehine):
Belki de grafikler karşılaştırma için en iyi konu değildir. Ama sadece bir matematik var.
Ve hiçbir soru yoktu - başlamak ne kadar sürer? ne kadar bellek yaktı ve JVM kod baytlarını derlemek için kaç tane iş parçacığı başlattı? "Anında" merhaba dünya derleyen bir canavar başlattım, sonuç olarak hem orada hem de orada yerli. C dışında bir canavar yok. Ve piton hakkında
Pekala, sorun değil - bir araba dolusu RAM'e sahip çok çekirdekli bir sayı kırıcı satın almak ve bu testte java/sharp/... Xi'ye asla yetişemeyecekler. İlerleme, 80'lerden Tetris'i alın, Sharp'ta yeniden yazın ve eskisi kadar hızlı sürün, ancak 60 çekirdekli bir CPU ile)).
Not: Elbrus'ta iki iş parçacığının yalnızca x86 talimatlarından çeviriyle nasıl meşgul olduğuna benzer. Kolilerin Belaz ile taşınması.
C ve Java , programlama dilleri sıralamasında sebepsiz yere iki eşdeğer lider değildir.
Belki bir konuda haklısın ama yine de çağın gerisindesin gibi görünüyor.
Açıkçası ben de programcı olmak için okumaya başladığım zamanların ne kadar gerisinde kaldığımı daha yeni fark ettim.
Çok şey bildiğimi sanıyordum ama yeni sinirsel bağlantıların kurulmasıyla özgüvenim düştü.
MQL5'ten ne bekliyordunuz? cihaz bağlamı (Cihaz bağlamı) Alamıyor musunuz? böylece çizelgelerde yazılım öykünmesi ile çizersiniz
Bu arada, keskin gelince, onun için küçük-yumuşak olanlar, doğrudan yerel kodda derlemeyi mümkün kılmış gibi görünüyor. Henüz denemedim, ama harika olmalı.
Habr'ı seviyorum, özellikle yorumlar için https://habr.com/ru/company/microsoft/blog/265889/
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/net-native/
MQL5'ten ne bekliyordunuz? cihaz bağlamı (Cihaz bağlamı) Alamıyor musunuz? böylece çizelgelerde yazılım öykünmesi ile çizersiniz
İşlerin böyle olduğunu düşünmüyorum.
Bence bağlam yürütmeye bağlı
Belki. Vaughn Sharp, Microsoft'u, Windows mağazasını taşıyor (yerel olarak derleme hakkında hatırladıkları buydu), sonuçta moda. Sürü gibi yapmalısın.
orada, model .Net'teki gibidir - kaynak bayt koduna derlenir, aynı zamanda bir yorumlayıcı olur ve belirli bir bilgisayarda bayt kodunu açarken, yürütüleceği sanal ortam için yerel kod zaten oluşturulur , yani bu zaten derlenmiş kod olacak
https://habr.com/ru/post/107585/
Google'dan Java hakkında "Java derleyicisi veya yorumlayıcısı" - benzer makaleler olacak
Kahretsin, Igor, bu makale 2010'dan. 9 yılda çok şey değişti.
Kahretsin, Igor, bu makale 2010'dan. 9 yılda çok şey değişti.
her şeyin değiştiğini iddia eden, artık Borland'dan derleyici yok ve 10 yıl önce Runet'te herkes onlara oturdu)))
Prensiplerden bahsediyorum, Java hiçbir zaman ilgilenmedi, peki, Java'da telefonlar varken 4pda dışında
ancak çalışma prensibi, yani .Net, Java'nın benzer olduğu, platformlar arasında taşınabilirliği sağlayan uygulama sırasında ön derlemeydi, yani. Java'nın bir tercüman olduğunu söylemek doğru değil
biraz yanıltıcı. MQL kodunda, her karede çok pahalı ChartChanged() işlevini çağırdı. Onsuz, Java kazancı 3 değil, 2 kez olacaktır.
Ve aynı şeyi yapan (ayrıca 8 sent yerçekimi), ancak diziler olmadan bu MQL kodunu kullanırsanız, Java ve MQL5 hız olarak eşit olacaktır.
Uzun zaman önce MQL5'in dizilere erişim konusunda kolay olmadığını fark ettim. Bir dizi öğesine erişmek orantısız bir şekilde pahalıdır. Bence, geliştiricilerin üzerinde çalışması gereken bir şey var.
İki yıl önce farklı dillerin etkinliğini karşılaştıran ilginç bir çalışma buldum
https://greenlab.di.uminho.pt/wp-content/uploads/2017/09/paperSLE.pdf