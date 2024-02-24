Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 490
Her biri 9 nöron içeren üç katman. Resimde olay örgüsü 2004'ten 2016'ya kadar çok uzun. Tüm dönem boyunca istikrarlı bir sonuç olup olmayacağını kontrol etmek için kasıtlı olarak uzun bir tarih seçtim. Genel olarak, ilerideki düşüşün en büyüğü olduğu ortaya çıktı, ancak diğer yandan bot, forvetin ikinci yarısında kazanmaya başladı .
Sadece 3 ay ders verdim (tarih -1 dk TF - Sber futures - 3.17). 3 ay kontrol edildi - vadeli Sber-6.17.
Daha basit bir ağ - eğitim setindeki 15,15,15,10.1 (41 nöron) harika sonuçlar verdi, ancak bir sonraki gelecekte (Sber-6.17) sonuçlar olumlu, ancak çok sıcak değil.
Şimdi söylemek için çok erken. Ufuk geniş. Yarım yıl, bir yıl sonra, testten sonra kesin olarak göreceğim)
Dört katmanda ağ ayaklar altına alınır.
Hayır, burada ve şimdi. Sen nesin? - Artık bir çalışma sistemine ihtiyaç var.
Bu nedenle, bu arada kısa bir eğitim aralığı (3 ay) ve aynı kontrolü seçiyorum. IMHO, 1 dakika daha gerekli değil. Hatta zararlı.
Evet, Millet Meclisinin ortamı nedir? R?
evet, rastgele ormanlardan geçerek, çok hızlı
Samimi olarak.
İyi bilmiyorum. Geriye dönük test için birkaç ay yeterli olmayacaktır. Bu şekilde, bir tür pire alabilir ve ona iyi oturabilirsiniz, ancak o zaman çoğu durumda öne dökülür.
Kaleler para birimlerinden çok daha öngörülebilir. Tabii ki, bu kolay değil, ancak vadeli işlemlerde daha fazla başarı şansı var.
Evet, Millet Meclisinin ortamı nedir? R?
MQL4)
İleriye dökülmüyor, zaten yazdım - 3 ay ileri - uçuş normal ve performansın bittiğine dair hiçbir işaret yok. 100 işlem + öğretim metodolojisi.
Bu kadar öngörülebilirse, Forts'a gidin. Her ne kadar ben öyle düşünmüyorum. 08'den beri oradayım.))
Aslında, yatırım birimi başına kâr aynıdır - Forts'ta kaldıraç ~ 1:10'dan azdır, ancak daha fazla hareket vardır. Forex kaldıracı çok büyük, ancak hareketler küçük.
Bunun için para olmasa da, yapacakları gibi kesinlikle orada ticaret yapacağım)
Genel olarak, en öngörülebilir piyasalar hisse senetleridir.
Ağımda daha iyi olacağım 9, bunlar ağırlıklar vb. ve daha kesin olmak gerekirse üç aktivasyon nöronu var.