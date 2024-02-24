Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 471
Fa ve Mishan madenci değil)))
Papağanlarda mastürbasyon yapmaya gidecek. + LightGBM, + CatBoost.
Biraz daha iyi bir kesim yapmak istiyorum - python ve her şeyi GPU'ya koyun ...
ve normal RF'den önce önemli bir artış var mı? Sadece çok mantıklı olmazsa, terminal teslimatından RF kullanmaya devam edeceğim :) Burada biri zaten kalitedeki artışın ortalama olarak çok önemli olmadığını yazmış (hata azaltma veya her neyse) Ama yine de daha iyi herhangi bir otomatik kodlayıcı + hız olmadan çıplak MLP'den daha
Ana şeyin uygulama yöntemi, oradaki tahmin edicilerin seçimi ve diğer kara büyü olduğu açıktır.
Java ile yazılmıştır, çok fazla bellek tüketir. Benzer R paketlerinden daha iyi veya daha kötü çalışmaz.Bir dezavantajı vardır, aynı zamanda bir erdemdir - geriye dönük uyumluluk olmadan sürekli iyileştirme.
Deneyebilirsin, çalışmanı tavsiye etmem (IMHO)
İyi şanlar
Ufuk için biraz yüzen ve yuvarlandılar. vs15 ile derlerken sorunlar vardı. Ayar 17 yardımcı oldu.
Xs Talimatları kendim için başka bir bilgisayardan yaptım. Olası çözümleri github'da görebilirsiniz -
https://github.com/catboost/catboost/issues
Örneğin-
https://github.com/catboost/catboost/issues/72#issuecomment-323100557
Evet ve benim için vs15 ile derlenmiyor. 17'den sonra deneyeceğim.
İyi şanlar
Deneyler sona erdi, dosyaları terminalden öngörücüye ileri geri sürüklemek uygun değil, ancak mql'ye yeniden yazmak için yeterli alan yok :) Yeniden yazılması çok zor olan üçüncü taraf lib'ler var, ne olduklarını anlamıyorum hakkında
Burada bir konuda MT5'teki DLL'lerin çalışmadığını (veya henüz çalışmadığını) yazmışlar.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
MQL ve R entegrasyonu
Vladimir Perervenko , 2017.08.25 13:43
MT4, DLL ile iyi çalışır. Bir dizi iyileştirmeden sonra beş DLL kabul etmiyor. En son MT5 yapılarını kontrol etmedim.
Sanırım MT5 yerleşene kadar beklemem gerekiyor ve ancak bundan sonra DLL'yi düzeltin.
İyi şanlar
Ancak MQL'de her şeyi yeniden yazmak hiç de gerekli değildir ve dosyaları ileri geri "çekmekte" yanlış bir şey yoktur. Bir RAM-Disk koymak yeterlidir ve her şey doğrudan bellek üzerinden yapılacaktır. Aktarım hızı saniyede gigabayttır. Kontrol. Hatta bu konuyu yaklaşık altı ay önce açtım.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
RAM Diski.
Yuriy Asaulenko , 2016.04.07 21:59
Bilgisayarın belleğindeki bir sanal diskin, harici yazılımlı dosyalar aracılığıyla MT alışverişini önemli ölçüde hızlandırabileceğini düşündüm. bulundu, indirildi. Teklifler arasında AMD Radeon'u seçtim. İlgilenen varsa, bağlantı Radeon™ RAMDisk'tir. 4 GB'a kadar olan sürücüler için ücretsiz bir sürümü var.
Sorunsuz kuruldu. Kapattığınızda HDD'nin üzerine yazacak veya içeriği atacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Başlangıçta, otomatik olarak veya kullanıcı tarafından açılır.
PS Bunu sizinle orada tartıştığımız ortaya çıktı.)
hehe) evet hayır, orada öngörücü için dosyaları hazırlamak, almak, saymasını beklemek, vermek gerekiyor .. parametrelerin tam teşekküllü optimizasyonundan söz bile edilemez. , genetiği veya başka bir şeyi bağlamak istersem boş bir ders .. her şeyin tek bir ortamda yapılması gerekiyor, zamandan tasarruf büyük .. R'nin kendi kendine işlem yapmaması üzücü, o zaman ona geçerdim) ama ben bütün bu koltuk değneği hoşunuza gitmiyor o yüzden oturup bir sistem yazıyorsunuz.. kendiniz ne yazacağınızı bile bilmiyorsunuz ve düşüncelere konsantre olmanız gerekiyor ama altyapı ve yazılıma konsantre olmanız gerekiyor.. ve manasını anlamadan da bir şey olur mu olmaz mı.. hayır çok tembelim, zor yolların arayıcısı değilim :)
Ve dedim...
Sonunda her şey yerli yerine oturacak ama nasıl ki bazen yaşlılık akılsız geliyor, bazıları bazen yaşamıyor.
Not: Ava'da iyi bir fotoğraf size uyuyor, biraz Lenonardo Davinci'nin "yardımcısı" - Salaya'yı anımsatıyor
IMHO, farklı yazılımların etkileşimi koltuk değneği değil, genel bir eğilim. Ve pratikte herhangi bir yazılımın bir API'ye ve her yerde üçüncü taraf yazılımlarla diğer etkileşim türlerine sahip olması kesinlikle boşuna değildir.
Bir API'miz yok ( ama bana öyle geliyor ki gelecek MQL içinde bisikletlerin icadı değil, TS'de üçüncü taraf uygulamaların yeteneklerinin kullanılmasıdır.
IMHO, karmaşıklığı abartıyorsunuz - " tahmincinin orada dosyaları hazırlaması, alması, saymasını beklemesi, geri vermesi gerekiyor .. parametrelerin tam teşekküllü optimizasyonundan söz edilemez." Belki, belki.))
tövbe ediyorum, sadece tembellik)) şimdi bir düzeyde durdum, bir şey çalışıyor gibi görünüyor ve şu ana kadar bana uyuyor .. ve bulanık mantığa bakıyorum , NS veya RF ile birleştiğinde, zaten fikirlerim var .. MT5'te :)
başka bir deyişle, MT5'teki her şey henüz test edilmedi :)
Not: Ava'da iyi bir fotoğraf size uyuyor, biraz Lenonardo Davinci'nin "yardımcısı" - Salaya'yı anımsatıyor
Oh, başlamasan iyi olur, böylece daha sonra tekrar özür dilemek zorunda kalmazsın