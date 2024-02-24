Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 467
İşte bir örnek, aynı veriler, ancak yalnızca arima kullanıyor. İlk 5712'den son 1000 değeri tahmin etti.
Saldırıda kod ve csv.
Samimi olarak.
biraz düzeltilmiş bir r betiği keskinleştirildi, şimdi birkaç model tahmini daha var ve birkaç hata düzeltildi.
eğitim verilerinde r^2: 0.8742684
test verilerinde r^2: 0.8150772
Fiyat artışları için hesaplanan test verilerinde r^2 (fark): -0.8990404 (arima çok büyük saç tokaları öngörüyor, yön genellikle doğru, ancak fiyat artışı tahmini gerekenden çok daha büyük, r^2 bu nedenle tamamen bozuldu )
test verilerinde fiyat artışının yönünü tahmin etme doğruluğu: 0.7257257
Samimi olarak.
Artıklar otokorelasyonlu, ki bu iyi değil. Pekala, kendin görebilirsin...
LLC Ve işte sevgili Büyücümüz!!!! Pekala, ellerim kaka dolu???? İşte onlardan ayrılmanız için bir sebep...
Reshetov optimizer'ın yeniden eğitilip eğitilmediği sorusuna. Bu ekranı dün Forex gruplarından birinde yayınladım..... Mavi, optimizasyon dönemini, yeşil vadeli işlem sözleşmelerini gösterir. Ancak veri gönderme imkanı yok ve yılın başından beri iyi çalıştığı ortaya çıktı .... Ve yeniden eğitildiğini söylüyorsunuz, sadece öğretebilmeniz gerekiyor ....
Peki, şimdi yeniden eğitim hakkında ne söyleyeceksiniz????
çıktı verileri için bir düzeltme girin, tahmin doğruluğu yüzdesi artabilir.
Samimi olarak.
Artıklar otokorelasyonlu, ki bu iyi değil. Pekala, kendin görebilirsin...
Makaledeki tahminlerle bunları karşılaştırırsanız, tahmin edilen trendlerin her iki modelde de mükemmel bir şekilde eşleştiğini ancak makaledeki modelin keskin sıçramaları çok daha iyi yakaladığını görebilirsiniz. Ve arima - fiyat artışlarıyla, ne kadar şanslı ve bu "kötü şans" en büyük dezavantajlara neden olacak. Ayrıca modelin özelliklerinde mevsimsellik kullanılmadığını görebilirsiniz. Şimdiye kadar makale kazanıyor :(
Ar,i,ma katsayıları için arama limitlerini doğru bir şekilde belirlemek ve modelin mevsimsel parametreleri aramasını sağlamak için hâlâ Arimov'un pek çok sezgisine ihtiyaç var.
Profesyonellere dönüyorum.
Mantığa uygun olarak anlaşmaları açıp kapatması garantili bir danışman yazmanız gerekiyor. Bilgili bir kişi için bu, gerçek zamanlı modda 3 saatlik bir çalışmadır ... birlikte .. anlaşacağız ve yapacağız. Oraya yazmak gerçekten zor ve hızlı değil, sadece tüm sunucu hatalarının işlenmesi, duraklamalar vb. ile GÜVENİLİR bir yürütmeye ihtiyacınız var. Bunu süreç içinde tartışacağız.... Sırasıyla, bu Expert Advisor'ı VPS üzerinde başlatıyorum ve sinyallerin kopyalanması organize edilecek. Buna göre projeye bağlanabiliyorum ..... Maxim, tocxic, forexman77
Profesyonellere dönüyorum.
kaç kez ikna oldum ve her şey aynı, her şey her zaman dille hızlı bir şekilde yapılır.
Müşterilerime her zaman hızlı danışmanların olmadığını, özenli bir iş olduğunu söylerim:
1 TS'yi resmileştirmek ve bir görev tanımı hazırlamak gereklidir
2 makine tarafından anlaşılabilir koda çevirin
3 mantığın yürütülmesindeki hataları kontrol edin
4 ticaret yürütme hatalarını kontrol edin
5 tanımlanan mantık ve yürütme hatalarına göre ek değişiklikler yapın
Test cihazında ve gerçek veriler üzerinde 6 test
7 Danışmanı gerçek hayatta çalışması gereken işlevlerle desteklemek için
vb. vb.
programcının işlevi sadece (2,5) sizin teknik özelliğinizi makinenin diline çevirmek ve yaptığı işin sizin teknik özelliğinize uymadığını tespit ederseniz hataları düzeltin programcının işi biter, danışmanınız çalışır referans şartlarınıza göre.
diğer her şey danışmanınızı oluşturmak, test etmek ve iyileştirmek (modernize etmek) sizin işiniz.
Samimi olarak.
Not Normal bir kârlı Uzman Danışman oluşturmanız yarım yıla kadar, hatta gerçekten ihtiyacınız varsa daha fazla sürebilir.
Bu doğru.
Ayrıca tasarım ilerledikçe, aşamaların her birinde, TOR aşamasında veya önceki aşamalarda öngörülemeyen yeni işlevlerin eklenmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Genel olarak, her şeyin beklenenden çok daha karmaşık olduğu ortaya çıkıyor. Bu özellikle yeni stratejiler için geçerlidir.
Samimi olarak.