Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 814

Yeni yorum
 
Michael Marchukajtes :

Vadeli işlemler yeni olduğunda, TS'lerin küçük ve kısa ömürlü olduğu uzun zamandır fark edilmiştir. Gelecek ne kadar eskiyse, o kadar öngörülebilir hale gelir ve sona erdiğinde genellikle önemsiz bir meseledir.

Ve kim yeni gelecekler hakkında spekülasyon yapıyor? Sadece son 3 ay. Bir önceki sona erdi (veya 2-3 gün önce) - bir sonrakine geçin.

Ve sonra, varlığının son günleri hariç, 3 ay boyunca hemen hemen aynıdır. Yok - daha yaşlı ...))

 
Michael Marchukajtes :

ve tavrınızla, yerel halkla uzun süre iletişim kurmanız gerekecek.

Evet, ihtiyacı yok, sadece trollemek için burada. Burada konu başlığında, kase algoritmaları kelimenin tam anlamıyla paketler halinde ortalıkta dolanıyor, eğer dilini yuvarlamasa ve deneseydi, uzun zaman önce kalıcı geyikten kurtulurdu. Hatta neredeyse %90'ı bitmiş kaseyi burada kendisi bile ortaya koydu, ancak onu tamamlamak için sahip olmadığı bilgiye ihtiyacı var. Aynı zamanda, eksik adımlar burada konuda açıklanmıştır, ancak kendisine yardım etmeye ve onu doğru yöne yönlendirmeye çalışan herkese lanet gönderdi))))
İronik.

[Silindi]  
Dr. tüccar :

Evet, ihtiyacı yok, sadece trollemek için burada. Burada konu başlığında, kase algoritmaları kelimenin tam anlamıyla paketler halinde ortalıkta dolanıyor, eğer dilini yuvarlamasa ve deneseydi, uzun zaman önce kalıcı geyikten kurtulurdu. Hatta neredeyse %90'ı bitmiş kaseyi burada kendisi bile ortaya koydu, ancak onu tamamlamak için sahip olmadığı bilgiye ihtiyacı var. Aynı zamanda, eksik adımlar burada konuda açıklanmıştır, ancak kendisine yardım etmeye ve onu doğru yöne yönlendirmeye çalışan herkese lanet gönderdi))))
İronik.

Ey öğretmenim, kalan %10'u bana ver, sana sadakatle hizmet edeyim.

Mesajlarında gerçeğin kıvılcımını görmeyen aptal öğrenciyi affet

 
Sihirbaz_ :

Patentler reddedildi.

 
Sihirbaz_ :

Resimler kesinlikle çok güzel.

Ve basit bir şekilde şunları yapabilirsiniz: Bir şey mi yaptım - bir şey aldım. Belki resimsiz. İnsanlara çok güveniyorum.

 
Grigory Chaunin :
Shura'yı gördüm, onlar altın. https://www.mql5.com/ru/articles/2930
Pekala millet, sizi korkuttum mu? Ne de olsa bu, piyasanın öngörülemezliğinin bilimsel kanıtıdır. Peki ya piyasada on yıl kazanan ve zararı ödemeyen alogo tüccarlar olduğu gerçeğine ne demeli? Herhangi bir bilgi sorgulanmalı ve test edilmelidir.
 
Maksim Dmitrievski :

Gösterilen dağılıma sahip en az bir tahminciniz varsa, hiçbir şeye ihtiyacınız yok: acilen sıcak adalara gidiyoruz ve orada yaşıyoruz.


Genellikle resim şu şekildedir:


Ve işte gerçekten muhteşem bir tane



İşte gerçek öngörücülerle zorlu yaşamın gerçeği.

[Silindi]  
San Sanych Fomenko :

Gösterilen dağılıma sahip en az bir tahminciniz varsa, hiçbir şeye ihtiyacınız yok: acilen sıcak adalara gidiyoruz ve orada yaşıyoruz.


Genellikle resim şu şekildedir:


Ve işte gerçekten muhteşem bir tane



İşte gerçek tahmincilerle zorlu yaşamın gerçeği.

Olasılık Dağılımları Bayas'ı ifade eder. Konu ilginç gelirse daha sonra yazarım hoşçakalın xs..

OOS'taki hedefe göre olasılıkların kaymasını mı kastettiniz?

 
Maksim Dmitrievski :

Olasılık Dağılımları Bayas'ı ifade eder. Konu ilginç gelirse daha sonra yazarım hoşçakalın xs..

OOS'taki hedefe göre olasılıkların kaymasını mı kastettiniz?

Yüzüncü kez yazıyorum.

Tahmin ediciyi alıyorum ve iki sınıfın hedefi için iki bölüme ayırıyorum: bir kısım bir sınıfa, diğeri ise diğerine ait. Sonra iki eğri oluşturuyoruz ve uyguluyoruz. Altlarına bir imza atıyoruz: "incir sana, paraya değil."

Bütün iş bu.


not.

Bu eğriler, bir tahmin edici için daha az ve diğeri için eğriliğin genişliğinden daha fazla olmak üzere, birbirlerine göre sürekli olarak hareket ederler. Bu, herhangi bir sınıflandırma modeli için girdi verilerinin durağan olmadığını belirler.

[Silindi]  
San Sanych Fomenko :

Yüzüncü kez yazıyorum.

Tahmin ediciyi alıyorum ve iki sınıfın hedefi için iki bölüme ayırıyorum: bir kısım bir sınıfa, diğeri ise diğerine ait. Sonra iki eğri oluşturuyoruz ve uyguluyoruz. Altlarına bir imza atıyoruz: "incir sana, paraya değil."

Bütün iş bu.


not.

Bu eğriler, bir tahmin edici için daha az ve diğeri için eğriliğin genişliğinden daha fazla olmak üzere, birbirlerine göre sürekli olarak hareket ederler. Bu, herhangi bir sınıflandırma modeli için girdi verilerinin durağan olmadığını belirler.

şimdi her tahminci için tarihsel bir satın alma / satma / tutma tahmini alın, bunu olasılıklı bir tahmine çevirin

birkaç tahminci alın, her biri için aynısını yapın

bir dizi özellik üzerinde kar elde etmenin koşullu olasılıklarını bulun

ve sonra bu örnekte olduğu gibi onu NS veya bulanık kümelere sürersiniz

ortalama puan, her tahminci için 0,5 civarında dalgalanacaktır, ancak Bayes yaklaşımının harikaları, puan popülasyonlarını kabul edilebilir bir düzeye getirecektir.

teoride :)

1...807808809810811812813814815816817818819820821...3399
Yeni yorum