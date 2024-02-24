Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 810

Michael Marchukajtes :

Zaten yazmaktan bıktım. Delta hacmi ve açık faiz, fiyatın nedenidir. İlk önce, orada hareket için ön koşullar oluşur ve ancak o zaman bu hareket başlar .....

Maalesef kuklacılar sadece fiyatı değil deltayı da manipüle ediyor.
Kümülatif delta grafiğini izleyin...
Klasiklere göre, delta büyürse (alışların pazar hacmi satışlardan daha büyükse), fiyat da yükselir. Ancak bazen deltanın büyüdüğü ve fiyatın düştüğü veya tam tersi olduğu bölümler vardır. Büyük paranın sahipleri piyasa emirleriyle değil, bekleyen emirlerle ticaret yaparlar.
Deltanın bu kadar farklı davranışı tahmin etmeyecek, sadece NN'yi karıştıracaktır.
 
elibrarius :
Ayrıca, vadeli işlemler CME'den piyasanın bir parçasıdır ve bu hacimler temelde yalnızca sözleşme fiyatlarındaki sapmayı etkileyebilir.

 
tersine 45 :

Sadece sözleşmeler değil. Forex ve CME fiyatları kaydırılsa da senkronizedir. Aracılar arasında tahkim ilkesine göre, aralarında karşılıklı bir para dağılımı olduğunu düşünüyorum.
elibrarius :
orada dağıtım yok, teklif DC'deki gibi handikaptan alınır ve piyasa yapıcı tarafından kontrol edilir

gelecek bir türevdir, hiçbir şeyi etkilemez, tıpkı bir seçenek gibi

fiyat neden her zaman deltaya karşı çıkıyor? (aslında her zaman değil, komplo teorisyenleri bunu ortaya çıkardı). Çünkü piyasa kesinlikle onu umursamıyor :)

ya da Moskova bijasının geleceğinin bir şekilde forex kotirini etkilediğini safça kabul edelim :D

 
Maksim Dmitrievski :

gelecek bir türevdir, hiçbir şeyi etkilemez, tıpkı bir seçenek gibi

Cesur iddia. Och bile etkiler. En azından şifonyer alın - çekmeceli sandıkların fiyatı vadeli işlemlere bağlıdır. Vadeli işlemlerin fiyat hareketi, seçeneklerin OI'si ile ilgilidir.

Bunu PBX'e nasıl uygulayacağımı bilmiyorum ama bağlantılar açık.

Yuri Asaulenko :

çekmeceli dolaplar, fiyatı borsada oluşan mallardır (bu da tam olarak doğru olmasa da, piyasa manipüle edilir)

döviz akışının yüzde kaçı borsadan geçiyor? 1%? ne kadar ararsam araştırayım, OI hayranlarından ve diğer saçmalıklardan bile hiçbir yerde yeterli bilgi bulamadım))

 
Tezgah üstü nakit dışı döviz piyasası hakkında bir şey duymadım - tezgah üstü değiştiriciler.

Ve takas şöyle görünür:



 
Para birimi - aynı çekmeceli sandık. Borsada %% ne kadar işlem görüyor bilmiyorum ama bankalar para birimlerini hisse senedi fiyatları + komisyon üzerinden işlem görüyor. Yerli Merkez Bankamız da ruble döviz kurunu döviz fiyatları üzerinden belirliyor.

San Sanych Fomenko :

yanılmıyorsam, Rus borsası Goldman Sachs için döviz vadeli işlemleri için teklif sağlayıcısı

web sitelerinde bir yerde yazıyor

onlar. bir referans fiyat alınır ve fiyat bir piyasa yapıcı tarafından dengelenir (Teknolojinin kendisinin nasıl çalıştığını ayrıntılı olarak bilmiyorum)

Döviz piyasalarının ana katılımcıları, iki düzeyde faaliyet gösteren ulusötesi bankalardır. Perakende pazarında müşterilerle ilgilenirler: ihracatçılar ve ithalatçılar , yabancı alacaklılar ve yatırımcılar, yabancı alıcılar ve turistler vb. Toptan piyasa, bankaların kendi aralarındaki ve döviz piyasalarının bir diğer önemli katılımcısı olan merkez bankaları ile olan ilişkileri ile temsil edilmektedir. Diğer katılımcılar arasında, faaliyetlerini esas olarak ticari bankalar ve döviz borsaları aracılığıyla yürüten çok uluslu şirketler seçilmelidir. Döviz piyasalarında bir aracı, satıcı ve alıcıyı birbirine bağlayan bir döviz komisyoncusudur. Temel olarak, aracı kurumların faaliyetleri ticari bankaların müşterileriyle bağlantılıdır. Bankalar yabancı muhabir bankalarla olan ilişkilerinde çoğu zaman doğrudan birbirleri ile iletişim halindedirler.
