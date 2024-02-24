Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 810
Zaten yazmaktan bıktım. Delta hacmi ve açık faiz, fiyatın nedenidir. İlk önce, orada hareket için ön koşullar oluşur ve ancak o zaman bu hareket başlar .....
Kümülatif delta grafiğini izleyin...
Klasiklere göre, delta büyürse (alışların pazar hacmi satışlardan daha büyükse), fiyat da yükselir. Ancak bazen deltanın büyüdüğü ve fiyatın düştüğü veya tam tersi olduğu bölümler vardır. Büyük paranın sahipleri piyasa emirleriyle değil, bekleyen emirlerle ticaret yaparlar.
Deltanın bu kadar farklı davranışı tahmin etmeyecek, sadece NN'yi karıştıracaktır.
Maalesef kuklacılar sadece fiyatı değil deltayı da manipüle ediyor.
Ayrıca, vadeli işlemler CME'den piyasanın bir parçasıdır ve bu hacimler temelde yalnızca sözleşme fiyatlarındaki sapmayı etkileyebilir.
Sadece sözleşmeler değil. Forex ve CME fiyatları kaydırılsa da senkronizedir. Aracılar arasında tahkim ilkesine göre, aralarında karşılıklı bir para dağılımı olduğunu düşünüyorum.
orada dağıtım yok, teklif DC'deki gibi handikaptan alınır ve piyasa yapıcı tarafından kontrol edilir
gelecek bir türevdir, hiçbir şeyi etkilemez, tıpkı bir seçenek gibi
fiyat neden her zaman deltaya karşı çıkıyor? (aslında her zaman değil, komplo teorisyenleri bunu ortaya çıkardı). Çünkü piyasa kesinlikle onu umursamıyor :)
ya da Moskova bijasının geleceğinin bir şekilde forex kotirini etkilediğini safça kabul edelim :D
gelecek bir türevdir, hiçbir şeyi etkilemez, tıpkı bir seçenek gibi
Cesur iddia. Och bile etkiler. En azından şifonyer alın - çekmeceli sandıkların fiyatı vadeli işlemlere bağlıdır. Vadeli işlemlerin fiyat hareketi, seçeneklerin OI'si ile ilgilidir.
Bunu PBX'e nasıl uygulayacağımı bilmiyorum ama bağlantılar açık.
çekmeceli dolaplar, fiyatı borsada oluşan mallardır (bu da tam olarak doğru olmasa da, piyasa manipüle edilir)
döviz akışının yüzde kaçı borsadan geçiyor? 1%? ne kadar ararsam araştırayım, OI hayranlarından ve diğer saçmalıklardan bile hiçbir yerde yeterli bilgi bulamadım))
Döviz akışının yüzde kaçı borsadan geçiyor? 1%? ne kadar ararsam araştırayım, OI hayranlarından ve diğer saçmalıklardan bile hiçbir yerde yeterli bilgi bulamadım))
Tezgah üstü nakit dışı döviz piyasası hakkında bir şey duymadım - tezgah üstü değiştiriciler.
Ve takas şöyle görünür:
Para birimi - aynı çekmeceli sandık. Borsada %% ne kadar işlem görüyor bilmiyorum ama bankalar para birimlerini hisse senedi fiyatları + komisyon üzerinden işlem görüyor. Yerli Merkez Bankamız da ruble döviz kurunu döviz fiyatları üzerinden belirliyor.
yanılmıyorsam, Rus borsası Goldman Sachs için döviz vadeli işlemleri için teklif sağlayıcısı
web sitelerinde bir yerde yazıyor
onlar. bir referans fiyat alınır ve fiyat bir piyasa yapıcı tarafından dengelenir (Teknolojinin kendisinin nasıl çalıştığını ayrıntılı olarak bilmiyorum)