Uzun süre fırlattım, şimdi geri döndüm, çünkü ilginç anlar var (Bayesian NN'nin kendisine göre bile değil, prensipte)
2. kısım da var. Yazara göre arama yapın.
Evet biliyorum
Neden, kimsenin bir fikri yoksa, olasılıklar konusunu açalım.
Bunun gerçekten kalan son şey olduğunu hissediyorum ve bu, aracı iyileştirmezse, prensipte yeniden eğitimin üstesinden gelinemez.
"Sempatizanların" zihinlerini rahatsız etmemek için şimdilik saklayacağım birkaç ilginç fikir var.
bu sadece ilginç bir makale
https://habrahabr.ru/post/276355/
eğlenceli. her şey uzun zamandır biliniyor gibi görünüyor ... ama yeni düşüncelere katkıda bulundu.
muhtemelen malzemede tam olarak ne olduğu değil, malzemenin nasıl sunulduğu çok önemlidir.
Evet, martin, python'da ML veya R'li arabaların bir tür bekçi veya katip "sezgilerine" dayalı olarak şaftı bükecek olması önemli değil, sonuç aynı, Fa en azından açıkça GARCH'ın sunduğu, geçmiş fiyatın gelecek için en iyi tahmin olduğu için, Fa insanları rahatlatmak için boşuna uğraşmıyor, bu konuda daha dürüst.
Yüzüncü kez:
1. Veri Yönetimi gereklidir. sadece hedef değişkeni ETKİLEYEN tahmin edicilerin seçimiyle başlamak zorunludur. Ve sonra tüm veri madenciliği
2. İki model vardır:
3. Modelleri mümkün olduğunda çapraz doğrulama ile eğitin
4. Eğitim dosyası dışında model değerlendirmesi
5. Test cihazında çalıştırın
Ve yüzüncü kez: TÜM AŞAMALAR ZORUNLUDUR!
Bütün bunları yaptıktan sonra, deponun hemen birleşmeyeceği varsayımı yapmak mümkün olacak!
Devam edin çocuklar! Forumda oyalanmayı bırakın ve büyük bir sevinçle, belirlenmiş planı R'de uyguluyoruz.
Üçlü Yaşasın!
Burada akıllı bir insan - ve o Alyosha ...
Söylesene, "Calc" sütununun mantığını (nöron) tanımlamak için hangi sinir ağı algoritması kullanılabilir?
Evet ve RBM uzun zamandır biliniyor, ancak şimdi bu alanda henüz okumadığım birçok yeni çalışma var.
ama asıl şaka şu ki, özellik ön işleme için kullanılabilir, buna ihtiyacım var
... kahretsin, aptalım, bu yüzden diplerning'de zaten kullanılıyorlar .. lol .. nedenini anladım :) yine bizden önceki her şey icat edildi
Söylesene, "Calc" sütununun mantığını (nöron) tanımlamak için hangi sinir ağı algoritması kullanılabilir?
Bunu yapmak için bir ağaç kullanmak daha iyidir, bu model böyle bir dizi kural oluşturacaktır:
Kodu çabucak yazdım, model sonucu ya metin olarak ya da resim olarak veriyor
Makale, bunun R'de nasıl yapılacağına dair bir açıklama içermektedir:
https://www.mql5.com/ru/articles/1165
"Model" sekmesinde ağacı seçin. "min split" ve "min kova" 1 olarak ayarlandı. Bir model oluşturun ve ardından Draw butonuna tıklayarak böyle bir resim göreceksiniz. Kurallar - kuralları metin biçiminde göster