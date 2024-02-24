Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 404
Altın sözler Viktor Benediktovich..... Alyosha için hala 100'lük bir modele ihtiyacım var mı? saymak. Hızlı, ve sonra dosyayı ilk gönderiden sayabilirsiniz. Araç eğitimli ve çalışır durumdayken ne yapılmalı??? Doğru şekilde. Sinyallerini takip et. Ama çok sıkıcı...
Peki ya ticaret iskeleti ??? Herhangi biri???
Kod tabanında farklı amaçlar için istediğiniz her şeyi alabilirsiniz, hepsi ihtiyaçlarınıza bağlıdır. Bazen kendin bir şey yazmana bile gerek yok.
Amaç eğlenmek değil para kazanmak ;)
Veri toplama ve müteakip işleme ile ilgili konuya uzun zaman önce karar verdim, bu yüzden benim için bu görev zaten iyi kurulmuş durumda. Şimdi kendime tam bir makine yapmak istiyorum. İletişim hatalarının yeniden fiyatlandırılmasını kontrol etmek için, bozuk bir ticaret vb. Kalaşnikof saldırı tüfeğinin güvenilirliği ile ilgili anlaşmalar yapması önemlidir. Ve sinyallerin kendisi zaten kendi içine doldurulabilir.
Tesbih, para yönetimi ve anlaşmaları açmak için taktikler ve voila ile çalıştı, 05.29'dan itibaren aynı dönemde tam olarak böyle bir hisse senedi aldım ve orada bir dakika için karlılık 7'den fazla, yani... Doğru, mevduat üzerindeki yük küçük değildir, ancak kârlılık düzeyi ölçeğin biraz üzerindedir. birine diyor....
Bu kolay, hemen hemen tüm botların bir pozisyonun açılıp açılmadığını, kapanıp kapanmadığını kontrol etme işlevleri var.. her şey standart ve herkes için aynı
peki, şimdi başka bir tarih parçası üzerinde deneyin, modellerin ne kadar yaşadığını görün
Duc, sorun şu ki, önceki sözleşmeden daha derin verilerim yok, bu yüzden modeli ikinci gün bunun üzerinde eğitiyorum, bu yüzden gerçek zamanlı modda dedikleri gibi onları savaşta kontrol edeceğim ...
Bir yerden çıkartma bulabilir misin?
Ve 1. gönderideki görevi unutmayın. Soyut olmasına rağmen, içinde tahmin edicilerin gizli etkileşimleri vardır. Ve birçok sistem bunu hesaba katmaz. Sizinki bu etkileşimleri yakalarsa, harika olur.
Ve bu konunun ilk mesajından itibaren sisteminize görevi öğretmeye çalışın. Ne olduğu ilginç...
Müdahale ettiğim için özür dilerim, soru benim için değildi, ancak bunu kendi jeneratörümde denemek ilginç hale geldi - görev MQL kaynak kodunda hemen bir saniyenin çok küçük bir bölümünde çözüldü - bir orman ağaç ve herhangi bir R olmadan. Kaynak kodu çok büyük, üzerinde çalışıyoruz ama her şey otomatik.
Ekli dosya MQH - otomatik olarak oluşturulur, MQ4 - test komut dosyası, ilk forum gönderisinden CSV'yi çalıştırmak için dosyalar klasöründe olmalıdır.
Eh, 1. gönderideki sorun, herkesin MO sistemlerini kontrol etmekle ilgilendiğini düşünüyorum.
İlginç jeneratör. Kendi kendine mi yazdın?
Konuyu 2 veya 3'e böldük. Bilinmeyen verilerde ne olur?