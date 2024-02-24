Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 820
Ortalık sakinken buraya bir yazı yazacağım, belki birileri ilgilenir.
MO hangi taraftan burada? "İlginç ve Mizah" konusu da var - oraya gidebilirsiniz. Belki biri ilgilenir.))
Teşekkürler, çok meraklı.
"§1.8 Sonuçlar
İstisnasız herkes, daha iyi modeller bulmaya... onlardan daha basit bir algoritma oluşturmaya... ve bunu olabildiğince çabuk yapmaya çalışır." - Brilliant))
Bu neden? Rusya Federasyonu'nda entropi yoluyla önem belirlenir
Ellerinizle nasıl sayılacağını öğrenmek ister misiniz?
https://habrahabr.ru/post/171759/
p..ts nafig Bütün bunları biliyor muyum?
Bir siparişi açma ve kapatma algoritması farklıdır. Sadece açık sinyalleri işlerken R aracılığıyla orada ne bulduğunuz belli değil ...
MSE, yalnızca değer aralığını 100'den 85'e kalıcı olarak düşürerek test numunelerine yanlış ölçümler verebilir.
Saçma sapan konuşmayın, %70 yanlış hedeften kaynaklanan bir hatadır ve bu %17, %30 sizin tavandan sayı fantezilerinizdir. Doğruluk ve keskin oran arasında basit bir ilişki vardır, %55'ten sonra kozmik değerler verir, %70'ten bahsederken ne dediğinizi anlamıyorsunuz.
Ben de neyden bahsettiğini anlamıyorum. Açıklayın lütfen:
1 "Doğru hedef değil" nedir?
2. "Doğruluk ve keskin oran arasında" "basit" bir ilişkiye gönderme
3. Modeliniz 0,75'ten daha az Doğruluk sağlıyorsa, fırına göndermekten çekinmeyin.
Pek çok kahin bir dalda boşandı, hava sallansın diye, deneyle onaylanmadan, üçüncü şahıslara bağlantı olmadan yayın yapıyorlar.
Kendi deneylerinizi yaptıysanız - sonucu verin, üçüncü taraf çalışmaları varsa - bir bağlantı verin.
İyi şanlar
Yıllar sonra ilk kez yasaklandı. Ama yasağın son gününde öğrendim, bu yüzden yine de dinlenmeyi planladım, bu yüzden buraya zorlamak zorunda kaldım.
Hemen konuya geçiyorum. Yanlış hedef. Doğru olmasa bile, model yanlış olsa bile hedef için özel olarak optimize edilecektir ...... Ne de olsa hedefin doğruluğu değil onun yanlış yorumlanmasıdır. Peki, hedef seçilirse ve model bunun üzerine kurulursa, model hedef olanın gereksinimlerini karşılayacaktır ve bunun doğru olup olmadığına yalnızca onu inşa eden uzman karar verir ... IMHO