Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 378
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
https://www.youtube.com/channel/UCLk-Oih8VlqF-StidijTUnw
hafta sonu yapacak bir şey buldum :) ap for noobs
Ancak insanlar algoritmik ticaretle bile meşguller
. Paketlerin kullanımıyla durum daha da kötüdür - her biri hakkında ayrı ayrı bilgi aramanız gerekir.
Vakaların %99'unda hiçbir şey aramanıza gerek yoktur.
Her paket çok yüksek kaliteli kullanım belgelerine sahiptir
Çoğu zaman, belgelere ek olarak, çeşitli vinyetlere, tanıtımlara bir bağlantı vardır ...
Paketin işlevlerinin her biri, aynı işlevin aynı ada sahip farklı algoritma yazarları arasında farklılıklar olabileceğinden çok önemli olan, bu özel işlevin uyguladığı algoritmanın açıklamasına mutlaka bir bağlantıya sahiptir. Farklı paketlerdeki aynı işlevleri örneğin matlab ile karşılaştırma ihtiyacı varsa özellikle önemlidir.
Hazır cevaplar arayabileceğiniz veya kendi sorunuzu sorabileceğiniz siteler var mesela .
Genellikle tüm bunlar kaşlara yeterlidir
Bütün bunlar size uymuyorsa, o zaman Google. Sadece işlevin adını yazın ve ....
not.
Genel gelişim için, buraya çok sınırlı bir parayla (10 ruble / kitap) tırmanıyorsunuz. Birkaç ay gecikmeli bir sürü kitap
Vakaların %99'unda hiçbir şey aramanıza gerek yoktur.
Her paket çok yüksek kaliteli kullanım belgelerine sahiptir
Çoğu zaman, belgelere ek olarak, çeşitli vinyetlere, tanıtımlara bir bağlantı vardır ...
Paketin işlevlerinin her birinin mutlaka, bu işlevin uyguladığı algoritmanın açıklamasına bir bağlantısı vardır, bu çok önemlidir, çünkü aynı işlev, aynı ada sahip farklı algoritma yazarları arasında farklılıklar olabilir.
Hazır cevaplar arayabileceğiniz veya kendi sorunuzu sorabileceğiniz siteler var mesela .
Genellikle tüm bunlar büro için yeterlidir
Bütün bunlar size uymuyorsa, o zaman Google. Sadece işlevin adını yazın ve ....
not.
Genel gelişim için buraya çok sınırlı bir parayla tırmanıyorsunuz (10 ruble / kitap)
Öyle yaparız. Kendi başlarına, paketler için PDF belgelerine ulaşmak genellikle zordur.
Kitaplardan Kabakov fena değil, IMHO. Sıfırdan başlayabilirsiniz.
O'Reilly'yi de yiyor ama İngilizce. Böyle bir Talmud'u okumak zordur. değerlendirmek zor.)
İnternet, R'de veri işleme hakkında iyi kitaplarla doludur. Paketlerin kullanımıyla durum daha da kötüdür - her biri hakkında ayrı ayrı bilgi aramanız gerekir.
Pekala, burada her türlü örneği çözebiliriz ve genel olarak bakın, bu yararlıdır
Bir dili öğrenmenin en etkili yolu, çalışan ve tekrarlanabilir kod örneklerine karşı komut dosyaları yazmak ve analiz etmektir. Bu ileti dizisinin başında, konu başlatıcı birkaç kez kod göndermeye çalıştı, ancak tartışmada destek alamadı. Ne yazık ki, şimdi şubede örnek, kod ve veri olmadan sadece kelime anlaşmazlıkları var.
Bu işe yaramaz bir sarsıntı.
Kesinlikle yeni başlayanlar için R dilini öğrenmek için, Rusça bir kaynağa bir bağlantı ekleyeceğim.
İyi şanlar
Bir dili öğrenmenin en etkili yolu, çalışan ve tekrarlanabilir kod örneklerine karşı komut dosyaları yazmak ve analiz etmektir. Bu ileti dizisinin başında, konu başlatıcı birkaç kez kod göndermeye çalıştı, ancak tartışmada destek alamadı. Ne yazık ki, şimdi şubede örnek, kod ve veri olmadan sadece kelime anlaşmazlıkları var.
Bu işe yaramaz bir sarsıntı.
Kesinlikle yeni başlayanlar için R dilini öğrenmek için, Rusça bir kaynağa bir bağlantı ekleyeceğim.
İyi şanlar
Konunun adı mashinlerning - teori ve pratik, yani her şey yolunda.
Ve tabi her şeyi kitaplara göre yapıp hazır örnekler kullanırsanız asla para kazanamazsınız :)
Not: Genelde şubede, buradaki her şeyden daha iyi kazanan hazır bir bot yayınladım :))
Not: Genelde şubede, buradaki her şeyden daha iyi kazanan hazır bir bot yayınladım :))
Biri satın almak için, diğeri satış için bir ağ yerine 2 ağı eğitmeyi deneyen var mı? Bu şekilde doğruluğu artırmak mümkün mü?
https://habrahabr.ru/post/243211/
işte NN'nin yeniden eğitilebilirliği hakkında iyi bir yazı, sonuçları çoğalttım, ARIMA tahminleri benimle aynı zamana denk geldi, ancak NN tamamen yanlış bir şey verdi :)
https://habrahabr.ru/post/243211/
işte NN'nin yeniden eğitilebilirliği hakkında iyi bir yazı, sonuçları çoğalttım, ARIMA tahminleri benimle aynı zamana denk geldi, ancak NN tamamen yanlış bir şey verdi :)