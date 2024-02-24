Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 378

https://www.youtube.com/channel/UCLk-Oih8VlqF-StidijTUnw

hafta sonu yapacak bir şey buldum :) ap for noobs

Ancak insanlar algoritmik ticaretle bile meşguller

İnternet, R'de veri işleme hakkında iyi kitaplarla doludur. Paketlerin kullanımıyla durum daha da kötüdür - her biri hakkında ayrı ayrı bilgi aramanız gerekir.
 
not.

Genel gelişim için, buraya çok sınırlı bir parayla (10 ruble / kitap) tırmanıyorsunuz. Birkaç ay gecikmeli bir sürü kitap

CRAN Packages By Name
  • cran.r-project.org
The package will formally test two curves represented by discrete data sets to be statistically equal or not when the errors of the two curves were assumed either equal or not using the tube formula to calculate the tail probabilities
 
Öyle yaparız. Kendi başlarına, paketler için PDF belgelerine ulaşmak genellikle zordur.

Kitaplardan Kabakov fena değil, IMHO. Sıfırdan başlayabilirsiniz.

O'Reilly'yi de yiyor ama İngilizce. Böyle bir Talmud'u okumak zordur. değerlendirmek zor.)

Pekala, burada her türlü örneği çözebiliriz ve genel olarak bakın, bu yararlıdır
 

Bir dili öğrenmenin en etkili yolu, çalışan ve tekrarlanabilir kod örneklerine karşı komut dosyaları yazmak ve analiz etmektir. Bu ileti dizisinin başında, konu başlatıcı birkaç kez kod göndermeye çalıştı, ancak tartışmada destek alamadı. Ne yazık ki, şimdi şubede örnek, kod ve veri olmadan sadece kelime anlaşmazlıkları var.

Bu işe yaramaz bir sarsıntı.

Kesinlikle yeni başlayanlar için R dilini öğrenmek için, Rusça bir kaynağa bir bağlantı ekleyeceğim.

İyi şanlar

Введение в R
  • Alexander Novopoltsev
  • rstudio-pubs-static.s3.amazonaws.com
Установить среду R Установить графическую оболочкуRStudio. Установка R Markdown (для создания автоматически генерируемых отчетов): в RStudio автоматически при первом создании файла с расширением “.Rmd”. Установка библиотек расширений: набрать в консоли install.packages(“pname”), где “pname” - название библиотеки. Полный список библиотек по...
Konunun adı mashinlerning - teori ve pratik, yani her şey yolunda.

Ve tabi her şeyi kitaplara göre yapıp hazır örnekler kullanırsanız asla para kazanamazsınız :)

Not: Genelde şubede, buradaki her şeyden daha iyi kazanan hazır bir bot yayınladım :))

 
Biri satın almak için, diğeri satış için bir ağ yerine 2 ağı eğitmeyi deneyen var mı? Bu şekilde doğruluğu artırmak mümkün mü?
Biri satın almak için, diğeri satış için bir ağ yerine 2 ağı eğitmeyi deneyen var mı? Bu şekilde doğruluğu artırmak mümkün mü?


https://habrahabr.ru/post/243211/

işte NN'nin yeniden eğitilebilirliği hakkında iyi bir yazı, sonuçları çoğalttım, ARIMA tahminleri benimle aynı zamana denk geldi, ancak NN tamamen yanlış bir şey verdi :)


Millet Meclisi hakkındaki olumsuz görüşlerimi zaten dile getirdim. en önemli şikayet: bu dal, NN'nin yeniden eğitiminin bulunmadığına dair bir ipucu bile yok. Üstelik Millet Meclisi taraftarları bunu yapmaya bile çalışmıyorlar. Ve fazla uydurma olmadığına dair kanıt olmadan - tüm bunlar bir sayı oyunu, katmanlar, algılayıcılar vb. hakkında çok ilginç bir entelektüel oyun ...
