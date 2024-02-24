Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 73

Michael Marchukajtes :

Ne???

Bu sözlerde doğruluk payı olmasına rağmen. ....

Sınıflandırmanın ne olduğunu okumanız yeterlidir. Herhangi bir normal makine öğrenim sitesinde, bu çiğnenmiştir.
 
Alexey Burnakov :

Doğrulama verileri: https://drive.google.com/file/d/0B_Au3ANgcG7COGpJb24wbkxoaTg/view?usp=sharing

5 çift için 5.5 yıl var. Tarihler kesinlikle eğitim setinden sonra gelir. En sağdaki sütunda - hedef: 181 dakika sonra fiyat artışı (trendeki kategorilere göre kodlanan).

0.0001'den büyük bir MO doğrulaması elde etmeye çalışın. Ortalama yayılmaya karşılık gelen yaklaşık 0,00013 aldım. Yani sıfıra.

Aynı zamanda, her gözlemi takas etmiyorum, sadece makinenin sinyalinin güçlü olduğu yerlerde (gözlemlerin yaklaşık %5-10'u) işlem yapıyorum.

Teşekkürler,

Alexey

Ve bu, bir test örneğini derlemek için kullanışlı bir resimdir (çapraz doğrulama). Seti 5 eşit parçaya bölmek gerekir ve her 5. parçanın kuyruğu gelecekten veridir.

 
Yuri Reshetov :
https://bitbucket.org/jprediction/jprediction/downloads
İndirdim, her şey yolunda, ancak henüz MQL'ye eklemek mümkün olmadı ve bir nedenden dolayı kaydedilen dosyada optimizasyon sonuçları, tahmin edicinin gösterdiğinden farklı. Tahmin edicinin kendisinde, verilerin genelleme düzeyi %90'dır ve yüksüz modelde sadece %47'dir.
 
Michael Marchukajtes :
İndirdim, her şey yolunda, ancak henüz MQL'ye yerleştiremedim, ... Şey, henüz MQL'ye başlatamadım....

Java dosyasında Math.signum() işlevi olduğu için mql'de böyle bir işlev yoktur.

Michael Marchukajtes :
ve herhangi bir nedenle, kaydedilen dosyada optimizasyon sonuçları, tahmin edicinin kendisinin çıktılarından farklıdır. Öngörücünün kendisinde, veri genelleme seviyesi %90'dır ve yüksüz modelde sadece %47'dir.Net değil....

Bu, bir komitede birleştirilen modellerin ayrı ayrı alınandan daha iyi bir sonuç vereceğini söyleyen, makine öğrenimi algoritmalarındaki komitelerin bir özelliğidir. Aksi takdirde, komitelerin anlamı nedir? Bu nedenle, jPrediction'da, bireysel ikili sınıflandırıcılar, üçlü sınıflandırıcıda birleştirilenlerden daha kötü bir genelleme yeteneğine sahiptir.

Burada hala önyargı (önyargı) gibi bir parametreye bakmanız gerekiyor. %50'den az olması arzu edilir. Ya da daha iyisi, sıfır olmalıdır. Değeri ne kadar küçükse, üçlü sınıflandırıcı o kadar yeterli olur.

 
Michael Marchukajtes :
İndirdim, her şey yolunda, ancak henüz MQL'ye yerleştiremedim, ... Şey, henüz MQL'ye başlatamadım....

Bunu hala yapabilirsin. MetaEditor'da Ctrl+H tuşlarına basın, ardından otomatik düzeltin:


Ardından, signum() işlevini koda ekleyin:

 double signum( double x) {
   if (x == 0.0 ) return ( 0.0 );
   if (x > 0.0 ) return ( 1.0 );
   return (- 1.0 );
}
 
Yuri Reshetov :

Bunu hala yapabilirsin. MetaEditor'da Ctrl+H tuşlarına basın, ardından otomatik düzeltin:


Ardından, signum() işlevini koda ekleyin:

Pekala, evin inşaatı beni çoktan ele geçirdiği için yakında deneyeceğim. Dizimden ticaret yapıyorum... Ve ellerim her şeyi optimize etmek için uzanmıyor, yaptığım anda abonelikten çıkacağım....
 
Yuri Reshetov :

Bunu hala yapabilirsin. MetaEditor'da Ctrl+H tuşlarına basın, ardından otomatik düzeltin:


Ardından, signum() işlevini koda ekleyin:

Bir şey anlamıyorum, 1d değişkenine yemin ederim bu ne tür bir değişken ve nereden geldi???
 
Michael Marchukajtes :
Bir şey anlamıyorum, 1d değişkenine yemin ederim bu ne tür bir değişken ve nereden geldi???
Anladım, d1 olarak değiştirdim ve hepsi işe yaradı. Özellikle kodu incelemedim, ancak bunun bir komite olduğunu ve 5+++ için çalıştığını anlıyorum. Çalışman için teşekkürler Yuriy. "Şimdi ineğimiz için iki kat daha fazla saman depolayacağız" (c) Matroskin .....
 
Şimdi komiteler hakkında biraz, 2007'de bu terimi ilk kez duydum ve üç ağdan oluşan bir komite kurduk. Komitedeki 3 kişiden 2'si yanlış sinyal veriyor, o zaman komitenin kendisi başarısız oluyor. bunun gibi bir şey....
 
Yuri Reshetov :

Bunu hala yapabilirsin. MetaEditor'da Ctrl+H tuşlarına basın, ardından otomatik düzeltin:


Ardından, signum() işlevini koda ekleyin:

Yuri, kutsalların kutsalında sallanmaya ve kaseyi yudumlamaya karar verdi, ancak tahmin edilen değerlerin 10'dan fazla olamayacağına dair bir yazıt verdi. Bu, algoritmanın bilinçli bir sınırlaması mı yoksa sınırı mı ??? ? 10'dan fazla olduğundan, bu son derece alakalı, o zaman ....
