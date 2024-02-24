Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 73
Ne???
Bu sözlerde doğruluk payı olmasına rağmen. ....
Doğrulama verileri: https://drive.google.com/file/d/0B_Au3ANgcG7COGpJb24wbkxoaTg/view?usp=sharing
5 çift için 5.5 yıl var. Tarihler kesinlikle eğitim setinden sonra gelir. En sağdaki sütunda - hedef: 181 dakika sonra fiyat artışı (trendeki kategorilere göre kodlanan).
0.0001'den büyük bir MO doğrulaması elde etmeye çalışın. Ortalama yayılmaya karşılık gelen yaklaşık 0,00013 aldım. Yani sıfıra.
Aynı zamanda, her gözlemi takas etmiyorum, sadece makinenin sinyalinin güçlü olduğu yerlerde (gözlemlerin yaklaşık %5-10'u) işlem yapıyorum.
Teşekkürler,
Alexey
Ve bu, bir test örneğini derlemek için kullanışlı bir resimdir (çapraz doğrulama). Seti 5 eşit parçaya bölmek gerekir ve her 5. parçanın kuyruğu gelecekten veridir.
https://bitbucket.org/jprediction/jprediction/downloads
İndirdim, her şey yolunda, ancak henüz MQL'ye yerleştiremedim, ... Şey, henüz MQL'ye başlatamadım....
Java dosyasında Math.signum() işlevi olduğu için mql'de böyle bir işlev yoktur.
ve herhangi bir nedenle, kaydedilen dosyada optimizasyon sonuçları, tahmin edicinin kendisinin çıktılarından farklıdır. Öngörücünün kendisinde, veri genelleme seviyesi %90'dır ve yüksüz modelde sadece %47'dir.Net değil....
Bu, bir komitede birleştirilen modellerin ayrı ayrı alınandan daha iyi bir sonuç vereceğini söyleyen, makine öğrenimi algoritmalarındaki komitelerin bir özelliğidir. Aksi takdirde, komitelerin anlamı nedir? Bu nedenle, jPrediction'da, bireysel ikili sınıflandırıcılar, üçlü sınıflandırıcıda birleştirilenlerden daha kötü bir genelleme yeteneğine sahiptir.
Burada hala önyargı (önyargı) gibi bir parametreye bakmanız gerekiyor. %50'den az olması arzu edilir. Ya da daha iyisi, sıfır olmalıdır. Değeri ne kadar küçükse, üçlü sınıflandırıcı o kadar yeterli olur.
Bunu hala yapabilirsin. MetaEditor'da Ctrl+H tuşlarına basın, ardından otomatik düzeltin:
Ardından, signum() işlevini koda ekleyin:
Bir şey anlamıyorum, 1d değişkenine yemin ederim bu ne tür bir değişken ve nereden geldi???
Bunu hala yapabilirsin. MetaEditor'da Ctrl+H tuşlarına basın, ardından otomatik düzeltin:
Ardından, signum() işlevini koda ekleyin: